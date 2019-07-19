Участник высадки США на Луну призвал Америку не доминировать в космосе – зал аплодировал

Напомним, в ходе лунной миссии Коллинз был на орбите спутника Земли, выход на лунную поверхность осуществили два других члена экипажа.

"Я считаю, что США должны быть силой в мире – однако очень дружелюбной силой, а не силой, которая пытается доминировать", - заявил астронавт в пятницу в ходе выступления в Университете имени Джорджа Вашингтона.

По его словам, после того как он объездил почти три десятка стран по итогам той исторической миссии, его мировоззрение и отношение к месту технологий в мире изменились. Коллинз признался, что вспоминает те времена с ностальгией о мире и единстве всех стран в стремлении к совместному мирному покорению космоса.

"Думаю, нам нужно немного отступить назад, в те времена, когда у нас был общий со всем миром подход к действиям в космосе. Может быть, где-то это приведет к замедлению. Но я не думаю, что скорость – это главная цель. Я думаю, что важнее сделать так, чтобы общая цель была достигнута всеми", - подчеркнул Коллинз.