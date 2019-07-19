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Участник высадки США на Луну призвал Америку не доминировать в космосе – зал аплодировал
19 июля 2019, 10:39 • 74 • Политика
США не должны становиться доминирующей силой в космосе, вместо этого им следует осваивать его наравне с другими государствами мира. Такое мнение высказал астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в миссии "Аполлон-11" по высадке на Луну в 1969 году, сорвав аплодисменты зала.
Напомним, в ходе лунной миссии Коллинз был на орбите спутника Земли, выход на лунную поверхность осуществили два других члена экипажа.
"Я считаю, что США должны быть силой в мире – однако очень дружелюбной силой, а не силой, которая пытается доминировать", - заявил астронавт в пятницу в ходе выступления в Университете имени Джорджа Вашингтона.
По его словам, после того как он объездил почти три десятка стран по итогам той исторической миссии, его мировоззрение и отношение к месту технологий в мире изменились. Коллинз признался, что вспоминает те времена с ностальгией о мире и единстве всех стран в стремлении к совместному мирному покорению космоса.
"Думаю, нам нужно немного отступить назад, в те времена, когда у нас был общий со всем миром подход к действиям в космосе. Может быть, где-то это приведет к замедлению. Но я не думаю, что скорость – это главная цель. Я думаю, что важнее сделать так, чтобы общая цель была достигнута всеми", - подчеркнул Коллинз.
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