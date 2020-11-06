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Участник войны в Донбассе заявил о потере Арменией Карабаха

06 ноября 2020, 23:10  •  75 • Политика
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Армия Азербайджана может в ближайшее время захватить Шушу
Армения может потерять контроль над Нагорным Карабахом, т.к. армия Азербайджана уже подошла к дороге, по которой осуществляется снабжение армянских частей в зоне конфликта. С таким прогнозом выступил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
"Азербайджанским войскам совершенно без разницы, где перехватывать дорогу между Лачином и Шушей и, соответственно, Степанакертом. Они ее уже перехватили трое суток назад и прервали снабжение всей армянской группировки к востоку от Степанакерта и Шуши", – сказал участник боевых действий в Донбассе "Национальной службе новостей".
Стрелков считает, что азербайджанцам в сложившихся условиях совсем необязательно захватывать Лачинский коридор, т.к. одна из двух дорог, связывающих столицу НКР с Арменией, уже перерезана, а вторая находится близко к линии фронта и ее может постигнуть участь первой.
Баку уже в ближайшее время захватит Шушу, уверен Стрелков. По его мнению, если этот город защитникам Карабаха удастся удержать, в чем он сомневается, то бои затянутся до нового года, а, может, перекинутся на 2021-й.
В любом случае, без вмешательства, например, России или Ирана, война завершится "разгромом армян и оккупацией Карабаха", подчеркнул эксперт.
По его словам, главная ошибка Еревана в нынешнем конфликте заключается в том, что Армения готовились к прошлым боевым действиям. В Минобороны страны были уверены в своих силах и разместили войска в укрепрайонах вдоль границы, не учтя вероятность прорыва противника.
Напомним, новый виток вооруженного противостояния за Карабах начался 27 сентября. В последнее время стороны обмениваются реляциями о победах над врагом и о количестве уничтоженной техники.
Ранее эксперты сделали свои предположения, чем и как Еревану может помочь Москва в рамках союзного договора. В частности, у России есть возможность наложить санкции на Турцию за ее активное участие в конфликте или обеспечить Армению вооружением.

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