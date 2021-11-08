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Участник штурма Капитолия объяснил своё вторжение в Белоруссию

08 ноября 2021, 22:25  •  84 • В мире
Один из участников штурма Капитолия в США 6 января недавно оказался в Белоруссии и попросил там политического убежища.
Американец Эван Ньюман оказался в Белоруссии и попросил местные власти предоставить ему политическое убежище. Жителю США пришлось покинуть свою родину после того, как он принял участие в ралли Трампа 6 января. На некоторых митингующих после инцидента, названного в СМИ штурмом Капитолия, завели уголовные дела.
Ньюман пожаловался, что в отношении него возбудили сразу несколько уголовных дел.
"Они добавили мою фотографию в список самых разыскиваемых ФБР преступников", - поделился он подробностями в беседе с журналистами белорусского ТВ.
По совету знакомых американец предпочёл покинуть страну и отправился в Европу. Он сменил несколько европейских стран и четыре месяца прожил на Украине, а затем направился в Белоруссию.
А 15 августа Эвана задержали белорусские пограничники во время незаконного перехода границы через болота. По словам американца, на "прорыв" белорусской границы его вынудила СБУ, которая начала преследовать беглеца по запросу из США.
"Это ужасно. Это политическое преследование… Не расследование уголовного преступления, а именно политическое преследование. И это такой уровень, с которым я ничего не могу сделать", - объяснил Эванс.

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