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Участник "Бури в пустыне" пал от коронавируса: На военном корабле США нашлись заражённые

25 марта 2020, 15:35  •  31 • В мире
У троих военнослужащих Соединённых Штатов Америки на борту авианесущего крейсера "Теодор Рузвельт", который участвовал в операции "Буря в пустыне", обнаружили коронавирус. У троих моряков выявлены симптомы заражения. Их эвакуируют с борта.
В США констатировали три случая заражения коронавирусом нового типа у моряков, находящихся на борту военного корабля "Теодор Рузвельт". Военное судно, некогда задействованное в операции "Буря в пустыне" в Ираке, по сути, оказалось скомпрометировано.
По информации источника из американской администрации, троих моряков эвакуируют с борта.
Как пояснил и.о. министра ВМС Томас Модли, выявленные случаи заражения - первые зарегистрированные на судне, несущем дежурство.
По словам Модли, заразившихся уже на борту поместили в карантинные условия, а после перевезут на землю, передаёт "ПолитЭксперт".
Напомним, что ранее случаи заражения были выявлены среди личного состава кораблей USS Boxer, USS Ralph Johnson и USS Coronado.
Отметим, что во время пандемии коронавируса пассажиры и члены экипажа крупных судов часто становятся заложниками эпидемии, вспыхнувшей на борту. Людей изолируют от остального мира, против захода кораблей в порты бунтуют местные жители.
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