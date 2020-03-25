Участник "Бури в пустыне" пал от коронавируса: На военном корабле США нашлись заражённые

В США констатировали три случая заражения коронавирусом нового типа у моряков, находящихся на борту военного корабля "Теодор Рузвельт". Военное судно, некогда задействованное в операции "Буря в пустыне" в Ираке, по сути, оказалось скомпрометировано.

По информации источника из американской администрации, троих моряков эвакуируют с борта.

Как пояснил и.о. министра ВМС Томас Модли, выявленные случаи заражения - первые зарегистрированные на судне, несущем дежурство.

По словам Модли, заразившихся уже на борту поместили в карантинные условия, а после перевезут на землю, передаёт "ПолитЭксперт".

Напомним, что ранее случаи заражения были выявлены среди личного состава кораблей USS Boxer, USS Ralph Johnson и USS Coronado.

Отметим, что во время пандемии коронавируса пассажиры и члены экипажа крупных судов часто становятся заложниками эпидемии, вспыхнувшей на борту. Людей изолируют от остального мира, против захода кораблей в порты бунтуют местные жители.