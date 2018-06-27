Участник АТО признался в Киеве в передаче взрывчатки Сенцову

На проходящей в Киеве международной конференции ОБСЕ по теме свободы слова неожиданно прозвучало скандальное признание об осужденном в России за подготовку терактов Олеге Сенцове. На сцену конференции вышел мужчина в камуфляже и признался, что это он поставлял Сенцову взрывчатку.

- Один из тех предметов (найденной взрывчатки у Сенцова, из-за которой его и обвинили в терроризме – прим.авт.) перевозил я лично – на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма, - заявил этот мужчина, в котором украинские журналисты опознали гражданина Украины Сергея Стерикова, фигурирующего в соцсети «Фейсбук» под псевдонимом Иван Сирко.

В качестве побудительных мотивов этого заявления Стериков-Сирко назвал желание обратить на озвученные им сведения внимание СБУ, чтобы выяснить, кто именно «сдал» Сенцова российской контрразведке. К тому же, если верить этому человеку, Сенцов был далеко не единственным жителем Крыма, получившим от него взрывчатку.

- В один из таких моментов я обеспечил отдельных людей, которых я не хочу называть, - публично признался человек в военной украинской форме. Кстати, судя по тому, что он фигурирует на своей странице в соцсети с наградами на форме, он сам был одно время участником карательной операции на Донбассе, хотя в последнее время он позиционирует себя волонтером. Сериков-Сирко постоянно фотографируется с украинскими военными разного ранга, в том числе и с весьма высокопоставленными.

Как говорится, с такими друзьями Сенцову и враги не нужны. Побуждения Стерикова-Сирко могут быть какими угодно, но главное в этой ситуации то, что все аргументы защитников Сенцова, пишущих петиции и ходатайства, будто его подставили, будто взрывчатку ему подкинули сотрудники ФСБ, оказались несостоятельными. Так что осудили его, получается, за дело, и не как потенциального режиссера, а как реального террориста.

Вряд ли у кого есть сомнения, что в ближайшее время СБУ объявит Стерикова-Сирко «рукой Кремля» и «засланным казачком», а озвученную им информацию – сфальсифицированной. Но этот уже традиция украинских властей – всякий раз, когда всплывает неприглядная правда, обвинять в причастности к произошедшему Москву.

Есть во всем случившемся и еще один интересный аспект. Как заявил Стериков-Сирко, Сенцов может обладать информацией, обнародование которой невыгодно Киеву.

- Понимаете, двадцатку, которую он получил, — это практически смертный приговор, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих двадцати лет, которые ему дали. Он не выгоден своими знаниями, как Киеву, так и другим товарищам, - заметил Стериков-Сирко.

И тут поневоле закрадываются ассоциации с Надеждой Савченко. Интересно, наградит ли Порошенко в случае освобождения Сенцова последнего званием Героя Украины, или режиссер-террорист сразу отправится в соседнюю с Савченко камеру?