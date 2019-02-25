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Участки закрыты, идет подсчет голосов: Почти 50% граждан Молдавии проголосовали на парламентских выборах

25 февраля 2019, 01:09  •  70 • Политика
По состоянию на 21.00 по местному времени или 22.00 по Москве голосование на парламентских выборах официально завершено. Избирательные участки закрыты, начался подсчет голосов. По данным ЦИК Молдавии, явка на выборы составила чуть менее 50% всех жителей страны — 49,07%.
В любом случае, отметила председатель молдавского ЦИК Алина Руссу, на некоторых участках голосование продолжалось еще какое-то время после 21 часа. Это было сделано по усмотрению местных представителей избирательной комиссии.
Явка на прошлые парламентские выборы в 2014 году была лишь немногим выше нынешней. Тем не менее около миллиона граждан Молдавии, проживающие за границей, голосовали в этом году не особо активно. Среди них явка составила всего 2,4% из числа всех зарегистрированных избирателей.
В ЦИК признают факт некоторых нарушений на выборах, но считают, что их общее число было незначительным. Тем не менее два оппозиционных молдавских политика — Майя Санду и Андрей Нэстасе — уже успели заявить, что не признают выборы в избирательных округах для жителей Приднестровья.
Они утверждают, что голосования там осуществлялись с массовыми нарушениями.
Обо всем этом сообщает ТАСС.

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