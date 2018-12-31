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Участки ликвидированы: ЦИК Незалежной "отсек" голоса украинских избирателей в России

31 декабря 2018, 21:39  •  50 • В мире
Украинский ЦИК в первый день избирательной кампании "отсек" избирательные участки в России, заявив об их ликвидации. Комиссия внесла ряд изменений в перечень постоянных загранучастков, исключив из них пять созданных на постоянной основе в России.
ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России. Об этом говорится в решении избирательной комиссии Незалежной.
Решение было обнародовано в понедельник, 31 декабря, в день старта избирательной кампании по выборам президента Незалежной.
Украинский ЦИК сообщил о ликвидации пяти участков, при этом сообщив, что избирательные участки организованы в посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.
В число ликвидированных попали пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. При этом конкретно в постановлении комиссии не указано, где они находятся, а названы только их номера.
"Данные номера участков относятся к: посольству Украины в РФ (Москва), Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону, Генконсульству в Санкт-Петербурге, консульству в Екатеринбурге и консульству в Новосибирске", - говорится в решении. Поскольку, как сообщает РИА Новости, других постоянных загранучастков на территории России не функционировало, таким образом Украина полностью избавилась от постоянно действовавших избирательных участков в РФ, фактически уничтожая возможность граждан Украины в РФ воспользоваться своим правом голосовать на выборах.
Ранее сообщалось, что 31 декабря официально в Незалежной начинается выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. После 8 февраля станет окончательно ясно, кто сможет претендовать на участие в предвыборной гонке.
Агитационный период для всех кандидатов начинается на следующий день после регистрации и завершается в 00.00 (01.00 мск) 30 марта 2019 года. Непосредственно голосование пройдет с 8.00 до 20.00 (с 9.00 до 21.00 мск) 31 марта.
Согласно действующим правилам, кандидат в президенты должен быть гражданином Украины в возрасте от 35 лет, владеть государственным языком и проживать в стране в течение последних 10 лет.

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