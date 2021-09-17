Участие в онлайн-голосовании в Москве принял 1 млн человек

Миллион человек уже принял участие в онлайн-голосовании в Москве. Об этом сообщил в пятницу, 17 сентября, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

В ходе беседы с журналистами Венедиктов отметил, что 1 млн голосов уже получен в рамках онлайн-голосования в Москве.

Ранее в этот день заместитель директора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов назвал онлайн-голосование мировым трендом. Он обратил внимание на то, что данный способ проведения выборов прежде всего привлекает своим удобством.

Российский политолог, директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в свою очередь, рассказал о том, что основная популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России заключается в открытости самой платформы и готовности власти оперативно отвечать на любые вопросы по данной процедуре.

Участие в электронном голосовании также приняли президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр просвещения Сергей Кравцов, а также глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.

17 сентября голосование началось во всех регионах РФ. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.