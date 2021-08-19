Участие Турции в "Крымской платформе" опасно для Украины – эксперт

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Задумка руководства Незалежной может дать им обратный результат

Форумом "Крымская платформа", который с таким нетерпением ожидает президент Украины Владимир Зеленский, могут воспользоваться не только противники России, но и силы, не учитывающие интересы самой Незалежной. Об этом предупредил глава Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.

По его мнению, свою повестку постарается реализовать Турция. Речь, в частности, о создании крымскотатарской автономии. "Причем не культурной, а территориальной", – приводит РИА ФАН слова политолога. Об этом часто говорят в Киеве и Анкаре. Но если с Крымом Турция по факту ничего сделать не сможет, то в отношении Украины может попробовать.

Разыграют свою карту с помощью "Крымской платформы" и американцы, которые и так имеют большое влияние на Киев. Так что на предложения, которые будут звучать на форуме, политолог рекомендует обратить серьезное внимание.

Кроме того, проектом Зеленского попробуют воспользоваться его политические противники в стране, в первую очередь экс-президент Петр Порошенко. Он и его окружение уже дают негативные комментарии по поводу мероприятия, чтобы помешать Зеленскому заработать на этом политические очки.

Ранее глава Украины дал интервью, в котором заверил, что крымчане "с радостью" воспримут возвращение под власть Киева, поскольку только в этом случае им гарантирована счастливая жизнь.

Форум "Крымская платформа" запланирован в Киеве на 23 августа. Свою оценку мероприятию уже дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.