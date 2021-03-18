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Участие Армении в учениях НАТО опасно для России
18 марта 2021, 12:55 • 149 • Политика
Москва не может запретить Еревану сотрудничать с противниками РФ, но может урезать помощь республике
Уроки Карабаха ничему не научили Ереван. Решение об участии Армении в учениях НАТО в 2021 г. является очередной попыткой премьера республики Никола Пашиняна усидеть на двух стульях. Но в сложившейся ситуации это уже будет воспринято в Москве не как "многовекторность", а как определенная политическая позиция, которая угрожает безопасности России.
Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), напоминает политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев. Решение участвовать в натовских маневрах Defender Europe-21, нацеленных на "сдерживание" России, – это не просто сотрудничество "во имя мира". Это определенный политический шаг армянских властей, направленный против РФ.
"Армянские военнослужащие, во-первых, вооружены и используют на учениях НАТО российское оружие и военные методики, полученные из России. Во-вторых, осуществляют обмен информацией с руководством НАТО",
– пояснил политолог в комментарии "Свободной прессе". По его мнению, Ереваном движет неприкрытая обида на Москву за ее позицию по карабахскому конфликту. Но такие поступки приведут к тому, что РФ впредь будет отвечать "не реагированием на отдельные просьбы и жалобы со стороны высших руководителей Армении".
Ранее в интернете появился постер к учениям НАТО Defender Europe-21, в котором обозначено участие Армении. Военкор Александр Харченко рекомендовал изучить этот план всем, кто еще задается вопросом, почему прошлой осенью Россия не отправила свои войска на помощь Армении.
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