Участь вассала: Украину обложили флажками и гонят по коридору

Украинская власть из-за своего непрофессионализма уничтожает экономику и доводит население до неадекватного состояния в угоду США.Об том в эфире телеканала «NewsOne» заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский/«Повышение тарифов из-за непрофессионализма власти привело к тому, что люди на грани отчаяния, а когда человек находится на грани отчаяния, действия могут быть весьма неадекватными.Подверженность окрикам со стороны США и при этом экономические связи с ними, которые составляют 300 миллионов долларов, и запрет китайского «Huawei», а оборот с Китаем составляет 11 миллиардов долларов. Это к вопросу, как выходить из ситуации и выстраивать свои приоритеты», – сказал аналитик.Также аналитик отметил, что Украина находится в вассальной зависимости от США, которые давят украинскую экономику и диктуют такие условия, в которых Украина не сможет начать развиваться.«Вы выстраиваете свои приоритеты экономически или вассальные, потому что когда вам говорят, какую вакцину вам закупать, какие паровозы или уголь покупать, какую политику проводить, как продавать землю, продавать лес. Это называется – вассальная зависимость, вам диктуют условия.При этом экономически вы получаете мизер, вас подсадили на кредитную иглу, вам не дают развивать собственную экономику, вам не дают ни возможности, ни поля, ни ресурсов, вас обложили, как волка, флажками и гонят по этому коридору», – заключил Землянский.Напомним, ранее в Кривом Роге около сотни жителей города устроили митинг под стенами Криворожского горисполкома против повышения тарифов на услуги ЖКХ.