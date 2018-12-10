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Убьют или отравят: Эксперт посоветовал исповедовшемуся шпиону ЦРУ сидеть в России и помнить Скрипаля
10 декабря 2018, 18:24 • 150 • Политика
Шпион ЦРУ исповедался британским СМИ и попросил Трампа обменять его у России. Зампред Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Кошелев напомнил сидящему в тюрьме шпиону, что случилось со Скрипалем. "Используют предателей до конца и до упору", - подчеркнул эксперт. Он не исключил, что Чистова могут убить или отравить западные спецслужбы.
Британские СМИ опубликовали "исповедь" пойманного в России шпиона ЦРУ Евгения Чистова, в которой он рассказывает, как плохо ему живется в российской тюрьме, и просит Трампа обменять его. Ситуацию для Царьграда прокомментировал заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана полковник запаса Владимир Кошелев.
Он считает, что в нынешних реалиях Чистову гораздо безопаснее в российской тюрьме, чем на Западе. Пример с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери это только подтверждает.
Эксперт добавил, что Чистов, по сути, это "мелкий пакостник". Он не идет ни в какое сравнение с каким-нибудь Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, которого обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.
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