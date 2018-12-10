Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт оценил заявление депутата Рады об угрозе экономике Украины
«Продемонстрировали существенный рост»: Россия стала второй в мире по производст...
Украина «объявила подозрение» российским генералам из-за инцидента в Чёрном море
От поп-звезды до ветерана: СМИ заявили о контактах людей Трампа с русскими перед...
Главная / Политика

Убьют или отравят: Эксперт посоветовал исповедовшемуся шпиону ЦРУ сидеть в России и помнить Скрипаля

10 декабря 2018, 18:24  •  150 • Политика
Шпион ЦРУ исповедался британским СМИ и попросил Трампа обменять его у России. Зампред Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Кошелев напомнил сидящему в тюрьме шпиону, что случилось со Скрипалем. "Используют предателей до конца и до упору", - подчеркнул эксперт. Он не исключил, что Чистова могут убить или отравить западные спецслужбы.
Британские СМИ опубликовали "исповедь" пойманного в России шпиона ЦРУ Евгения Чистова, в которой он рассказывает, как плохо ему живется в российской тюрьме, и просит Трампа обменять его. Ситуацию для Царьграда прокомментировал заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана полковник запаса Владимир Кошелев.
Он считает, что в нынешних реалиях Чистову гораздо безопаснее в российской тюрьме, чем на Западе. Пример с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери это только подтверждает.
"Пускай посидит, посмотрит историю Скрипаля, что делают с предателями сами эти (западные) спецслужбы, как их используют до конца и до упору", - сказал Владимир Кошелев в интервью Царьграду.
Эксперт добавил, что Чистов, по сути, это "мелкий пакостник". Он не идет ни в какое сравнение с каким-нибудь Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, которого обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.
"Он так, мелочевка. Но и мелочевка годится, конечно, для провокаций", - отметил Владимир Кошелев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

150
Источник
Похожие новости
09 декабря 2018, 22:54
"Их деятельность к честному бизнесу никакого отношения не имеет": Клинцевич о об олигархах, которым надо сказать спасибо
10 декабря 2018, 15:09
В Бельгии заявили, что Россия пойдет на все ради статуса мировой сверхдержавы
09 декабря 2018, 22:54
МИД Китая вызвал "на ковер" посла США

09 декабря 2018, 22:54
Франция ищет "российский след" в протестах "желтых жилетов" в Париже
10 декабря 2018, 18:24
Убьют или отравят: Эксперт посоветовал исповедовшемуся шпиону ЦРУ сидеть в России и помнить Скрипаля
10 декабря 2018, 02:09
В МВД объяснили "запрещенное" появление министра Колокольцева на съезде "Единой России"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десантников к границам с Россией
06 декабря 2018, 07:09
Почему The Times лжёт про Крымский мост, Керченский пролив и Азовское море
10 декабря 2018, 00:40
Tpycы можно и не менять
10 декабря 2018, 07:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 09.12.18
05 декабря 2018, 00:09
С томосом и автокефалией Порошенко и Украину обвели вокруг пальца
05 декабря 2018, 01:54
Госдеп США пригрозил России болью
04 декабря 2018, 03:09
Путин «зачистил» СПЧ от завсегдатаев «Эха Москвы»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.