Убытки, тени праздников, безработица, повышение налогов: Сбылась мечта Греты Тунберг

Датский депутат, юрист, заместитель мэра Фредриксберга Ян Йоргенсен опубликовал статью, где рассказал о сбывшейся мечте Греты Тунберг. Экоактивистка говорила о климатическом кризисе, который усугубляется огромным количеством авиаперелётов. И вот из-за пандемии коронавируса границы большинства стран закрыты, самолёты почти перестали летать. Чем же это обернулось?

Вовсе не решением климатических проблем, как наивно предполагала Грета. Просто на первый план вышло нечто более острое, нечто, не требующее отлагательств, - COVID-19. А про климат уже полгода никто не вспоминает, пишет Йоргенсен.

Люди сидят дома, туристы больше не ездят в другие страны осматривать достопримечательности. Убытки подсчитывают отели, магазины, кафе и рестораны. Много народа лишь в магазинах с продуктами. От спортивных праздников и увеселительных заведений осталась лишь тень.

"Только подумайте, какая выходит экономия углекислого газа, ведь мы никуда не ездим и домой возвращаемся засветло!" - пишет политик.

Он отмечает, что человечество залегло в спячку и активнее бороться с изменением климата вовсе не стало. Об этом даже говорить перестали. Время показало, что все предложения Греты оказались нежизнеспособными.

"Рост забуксовал, а безработица подскочила. Начинается порочная спираль, в которой ответом станет повышение налогов - или, как их сейчас принято называть, социальных отчислений", - говорит автор.

В своей статье, опубликованной в издании Jyllands-Posten, Йоргенсен предлагает иной путь решения проблем. "Зелёный сдвиг" возможен не отменой чего-то, а поэтапными изменениями. Вместо отказа от автомобилей нужно сменить топливо на электричество. Необходимо более эффективно сортировать мусор, открывать новые станции метро, сделать больше велосипедных дорожек, стимулировать экологичный бизнес.

Йоргенсен похвалил Грету Тунберг за её энтузиазм, позволивший внести проблему климата в международную повестку дня. Политик считает: сейчас девочке нелегко смириться с тем, что каждый человек на земле с нетерпением ждёт возвращения к нормальной жизни "с её потреблением, авиаперелётами и праздниками".