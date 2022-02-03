Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты мира

Вице-премьер - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов преподал Америке урок истории русского флота в Крыму, сделав тонкий намёк Вашингтону на исчезновение Соединённых Штатов с карты мира. Он подчеркнул, что требование вывести наши войска из Крыма "равнозначно предложению об отмене создания США".

"Известно ли авторам этих "стратегических разработок", что войска России в лице её военно-морского флота постоянно присутствуют в Крыму примерно с того же времени, когда на карте мира появились Соединённые Штаты Америки?" - таким вопросом задался вице-премьер - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Политик при этом сделал тонкий намёк Вашингтону на исчезновение Соединённых Штатов как таковых с карты мира.

"Требование о выводе российских войск из Крыма с точки зрения исторической сопряжённости равнозначно предложению об отмене создания США", - подчеркнул постпред республики.

Реплика Мурадова прозвучала на фоне дерзких требований США в адрес России отвести свои войска от границы с Украиной, а также на всё возрастающей истерии Запада вокруг мнимого "российского вторжения" на территорию Незалежной. Москва же не раз подчёркивала, что перемещение наших войск по нашей же территории - это вопрос сугубо суверенный для России и другие страны не имеют права указывать нам, куда и как распределять военные силы и технику.

А уж о том, чтобы "вернуть" Крым Украине (на чём настаивают страны Запада и Киев), после того как в 2014 году местные жители проголосовали за возвращение в состав России, и речи не идёт. Москва давно закрыла этот вопрос, а безопасность региона укрепили не только с моря, но и с суши, и с воздуха.

В интервью ТАСС Мурадов высказался о том, что "абсурдность подхода американских партнёров к диалогу с Россией лишь обнажает наличие у них иных замыслов".