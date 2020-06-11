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"Убрать с улиц психопатов". Почему на Украине хотят узаконить наемников
11 июня 2020, 14:00 • 138 • Аналитика
Владимир Зеленский предложил ветеранам конфликта в Донбассе принять участие в разработке закона о частных военных компаниях. Изменения в законодательство хотят внести в ближайшее время. На Украине уже действовали "добровольческие" батальоны — тоже фактически частные армии. Почему в Киеве так торопятся легализовать ЧВК, разбиралось РИА Новости.
"Это очень опасно"
Выступая перед Консультативным советом по делам ветеранов войны, украинский президент сообщил, что есть два проекта закона, но в парламенте они пока не зарегистрированы. "В одном из них не предусмотрено никаких ограничений, — предупредил Зеленский. — Он о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно".
Вместе с тем глава государства ждет предложений от совета как можно скорее, чтобы Верховная рада успела принять закон до завершения текущей сессии.
В новейшей истории Украины уже есть подобный опыт. Весной 2014-го исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов поручил создать батальоны территориальной обороны в каждом регионе. Они должны были подчиняться Генштабу ВСУ. Кроме того, Турчинов возродил Национальную гвардию Министерства внутренних дел. На первых порах эти подразделения комплектовались на добровольной основе.
Особую известность приобрела одна из таких частей — полк "Азов". Со временем на его базе возникла политическая партия "Национальный корпус". Эти бойцы и активисты считаются теперь гвардией министра внутренних дел Арсена Авакова.
Были еще специальные батальоны и роты МВД. Продолжают действовать парамилитарные формирования националистов с неясным юридическим статусом. Например, так называемая Украинская добровольческая армия "Правого сектора"*. В 2018-м властям пришлось буквально выталкивать ее бойцов из зоны боевых действий в Донбассе.
Славные "боевые традиции"
Все эти разнородные подразделения считались добровольческими батальонами, хотя, например, части территориальной обороны, а впоследствии и Нацгвардия, пополнялись и по призыву. Общего правила не было. Так, в батальон "Айдар", созданный бывшим комендантом "Самообороны Майдана" Сергеем Мельничуком, бойцов набирал лично комбат.
Финансировали эти войска как из бюджета, так и частные лица, в том числе те, кого называют олигархами. В частности, бизнесмен Игорь Коломойский создал для этого "Фонд обороны страны". С ним связывали батальоны "Днепр", "Донбасс", "Штурм".
В СМИ часто жаловались на дисциплину и низкие боевые качества бойцов добробатов, отмечали, что те склонны к мародерству и действуют в своих собственных интересах. Скажем, батальон "Прикарпатье" обвиняли в дезертирстве из-под Иловайска, где ополчение громило украинскую армию. Причем бойцы бежали до Ивано-Франковской области.
Самую мрачную славу снискала рота МВД "Торнадо" — наследница "боевых традиций" батальона "Шахтерск", расформированного министром внутренних дел Арсеном Аваковым за "мародерство в Волновахе и других ситуациях".
Перебравшись из "Шахтерска" в "Торнадо", "добровольцы" занялись делами посерьезнее. Например, остановили поезд с чугуном, следовавший из Алчевска в Днепропетровск. Как уверяет собеседник РИА Новости в одной из силовых структур Украины, торнадовцы попытались "крышевать" контрабандные потоки.
Бойцов роты признали виновными в похищении людей, изнасилованиях, незаконном проникновении в жилье и других преступлениях. По сведениям прокуратуры, каждый четвертый в подразделении имел судимость. В школе, где квартировала рота, нашли пыточные инструменты, изнасилования бойцы снимали на мобильные телефоны.
Расформировать роту с садистами удалось не сразу. Торнадовцы заняли круговую оборону и пообещали отстреливаться. Но все же подразделение вывели в другую область и распустили.
Миллионы схронов
Ветераны войны в Донбассе вовсю используют боевой опыт в мирной жизни. В 2017-м некий Жора Турчак рассказал в социальной сети о том, как два десятка его сослуживцев "сотрудничают" с фермерами: отбивают или удерживают поле, а взамен забирают половину урожая. Такой "бизнес", по словам Турчака, дает 200-400 тысяч долларов в год.
В том же 2017-м в Кировоградской области полиция задержала несколько десятков бойцов "Донбасса" и "Айдара", прибывших на "стрелку" с сотрудниками частной охранной компании. Там был спор хозяйствующих субъектов — кто-то "наезжал" на фермера, кто-то — защищал. Турчак так описывал "бизнес-модель": "Ветераны разбиваются на две группы, одна создает проблемы. Тут же появляется вторая группа и их решает — за вознаграждение. И все довольны: фермер-лох сохранил урожай и землю, а рейдеры заработали".
Иногда бойцы действовали не ради денег, а "из любви к искусству". Недавно суд в Харькове приговорил к пятнадцати годам заключения ветерана АТО и его сына, которые убили и съели собутыльника — за "неправильные" слова о войне в Донбассе. В январе в Киевской области двое бывших добробатовцев поспорили, кто лучше: Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Итог — убийство. В мае в Житомирской области арендатор пруда расстрелял семь человек, приехавших на рыбалку, — не совпали мнения о воинской службе. И это только последние случаи.
К слову, в 2017-м бывший начальник управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины Валерий Кур предупреждал, что ветераны так называемой АТО оборудовали "миллионы схронов с оружием".
Проблема для России и Белоруссии
Собеседник РИА Новости Игорь служит в одной из силовых структур Украины, ранее числился бойцом добровольческого формирования. По его мнению, закон о ЧВК нужен, чтобы легализовать фактически существующее наемничество и заработать. "Власть убьет двух зайцев. Прежде всего можно будет сплавить тысячи шизоидов, которые шатаются по Украине, вооруженные и опасные. В Киеве думают, что так сократят преступность, уберут с улиц ветеранов-психопатов, — рассуждает он. — Ну и деньги. По полкам Сил специальных операций ездят вербовщики и говорят: "Сколько ты получаешь? Тысячу долларов? А будешь десять". И все. Квалифицированные военные в армии не задерживаются. Но раньше вся эта сфера была вне закона, а теперь власть сможет получать с нее доход".
По его словам, международный рынок готов принять украинских "ландскнехтов". "Инструкторы научили наших обращаться с американским оружием. Из армии выходят люди, умеющие убивать. Они найдут работу в любой точке мира", — заключает Игорь.
Алексей Журавко, депутат Верховной рады V и VI созывов, считает, что частные военные компании хотят "ввести в законодательное поле, чтобы пушечное мясо отправлять на другие театры военных действий — в Сирию, Афганистан, еще куда-нибудь".
Он полагает, что новый нормативный акт позволит также Киеву официально привлекать наемников из других стран для операций в Донбассе. "Они смогут законно приезжать, чтобы пострелять на гражданской войне. И наконец — это неплохой бизнес. На этом заработают все: и чиновники, и олигархи. Будут ЧВК на основе уже сформированных тербатов Авакова, Яроша и Коломойского".
Все это приведет к тому, что анархия только усилится, потому что за бизнес-интересы начнут бороться с помощью военных, убежден бывший парламентарий. А то, что Украина превратится в поле боя конкурирующих частных армий, опасно и для соседей — России и Белоруссии.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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