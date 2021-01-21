«Убрать с политической сцены»: сможет ли Дональд Трамп создать новую американскую партию

Экс-президент США Дональд Трамп может создать новую политическую партию. Об этом со ссылкой на источники пишут американские СМИ. По информации издания The Wall Street Journal, бывший глава Белого дома даже придумал для неё название — Партия патриотов. Однако эксперты сомневаются, что Трампу удастся сформировать полноценную политическую партию для конкуренции с Республиканской и Демократической. У новых политструктур в стране практически нет шансов выйти на федеральный уровень и набрать вес — так устроена избирательная система. Поэтому Трампу придётся бороться за влияние внутри Республиканской партии, часть верхушки которой приняла сторону демократов и обвинила его в беспорядках 6 января в Капитолии. Аналитики считают, что бывший хозяин Овального кабинета может основать политическое движение из числа своих сторонников-республиканцев как раз для ведения внутрипартийной борьбы.

Дональд Трамп рассматривает возможность создания новой политической партии, об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание The Wall Street Journal. По сведениям журналистов, об основании новой партии Трамп говорил на прошлой неделе со своими помощниками и другими людьми из ближайшего окружения. При этом, как сказал собеседник издания, пожелавший остаться неназванным, 45-й президент США уже даже придумал будущей политической структуре название — Партия патриотов.

Проиграв в борьбе за президентское кресло своему противнику из стана демократов, Трамп не раз давал понять, что всё равно намерен остаться в политике после завершения своего президентского срока. В начале декабря 2020 года тогда ещё действующий президент США допустил, что может снова баллотироваться на этот пост в 2024 году, если не удастся оспорить итоги ноябрьского голосования.

«Это были потрясающие четыре года. И мы пытаемся превратить их в восемь. В противном случае увидимся через четыре года», — заявил Трамп во время рождественского приёма для членов Национального комитета Республиканской партии.

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Но усилия сторонников Трампа, направленные на пересмотр итогов выборов, не увенчались успехом. Однако в прощальной речи, произнесённой им перед инаугурацией Джо Байдена, Трамп не только подвёл итоги своего президентского срока, но и заявил, что всё, что он делал на посту президента, — это только начало движения.

«Сейчас, пока я готовлюсь к передаче власти новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы запустили, только начинается», — подчеркнул он.

Политик также затронул тему беспорядков, которые устроили его сторонники 6 января в Вашингтоне. Говоря о ворвавшихся в Капитолий активистах, Трамп заявил, что «политическое насилие» — это удар по всему, что ценно для американцев. Он также добавил, что его администрация действовала на благо всей страны, а не для правых или левых.

Подвешенное состояние





Напомним, беспорядки в Капитолии произошли 6 января нынешнего года. На этот день было запланировано заседание конгресса США, на котором законодатели должны были утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Дональд Трамп приурочил к этому событию масштабный митинг в Вашингтоне. Выступая перед сторонниками, он в очередной раз заявил о фальсификации итогов голосования. После его речи протестующие двинулись к Капитолию, демонстрация переросла в штурм здания парламента. Во время этих событий погибли пять человек, пострадали десятки правоохранителей.

Демократы в палате представителей конгресса обвинили Трампа в «подстрекательстве к мятежу». В середине января нижняя палата проголосовала за досрочную отставку президента. Сенат, где большинством мест располагают республиканцы, находится сейчас на каникулах, поэтому верхняя палата конгресса не голосовала по вопросу объявления импичмента Трампу.

Беспорядки 6 января 2021 года в Вашингтоне

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Однако лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл публично присоединился к критике Трампа. Он обвинил 45-го президента США в том, что тот спровоцировал атаку на Капитолий.

«Толпе скармливали ложь. Этих людей спровоцировали президент и другие влиятельные лица, и они попытались при помощи страха и насилия остановить конкретную не нравящуюся им процедуру законодательной власти», — заявил Макконнелл 19 января в сенате.

По словам источника телеканала CNN, Митч Макконнелл даже дал понять, что считает импичмент способом, который поможет Республиканской партии легче избавиться от Трампа и от политики «трампизма».

По словам другого собеседника CNN, Макконнелл не случайно не стал защищать Трампа от обвинений со стороны демократов и требований вынести импичмент: лидер республиканцев в сенате был возмущён из-за нападения сторонников Трампа на Капитолий 6 января.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, есть явные признаки того, что поступки Трампа действительно воспринимаются в штыки многими влиятельными республиканцами.

«Противники Трампа в руководстве Республиканской партии выступали против него ещё в 2016 году, так что в этом нет ничего нового. Сейчас этот круг столкнулся с дилеммой: они не знают, что делать с Трампом и как выстраивать партийную стратегию. Если республиканцы откажутся от Трампа, то у самой партии возникнут проблемы: нужно будет найти кандидатуру, которая сможет занять его место. Да и политическое будущее Трампа зависит от того, как сложатся его отношения с Республиканской партией, — это главный вопрос. Ситуация находится в подвешенном состоянии», — отметил эксперт в беседе с RT.

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О серьёзном конфликте между экс-президентом США и руководством Республиканской партии в комментарии RT рассказал и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По словам эксперта, хотя на рядовых избирателей радикализм программ и заявлений Трампа производили большое впечатление, многих представителей политической верхушки такая стилистика раздражала. Последней каплей стал отказ Трампа признать своё поражение на выборах. В итоге дело закончилось беспорядками в Капитолии, возмутившими как демократов, так и республиканцев.

«Руководство Республиканской партии, мнение которой выражает Макконнелл, хотело бы убрать Трампа с политической сцены. Но пока что трудно сказать, как разрешатся эти противоречия», — добавил эксперт.

Дефицит плюрализма





Прочная двухпартийная система сложилась в США по окончании Гражданской войны. Со временем политическое влияние практически поровну распределилось между Республиканской и Демократической партиями, остальные политические структуры ушли далеко на задний план.

Однако так называемые третьи партии не прекращали действовать в стране и после цементирования двухпартийной монополии. Всего в истории США существовали и активно действовали около 80 таких коалиций. «Третьими» политическими партиями называют политические объединения, действующие на второстепенных ролях в странах с устоявшейся двухпартийной системой и неспособные влиять на политический дискурс.

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На сегодняшний день крупнейшей «третьей» партией в США является Либертарианская партия, которая выдвигала своего кандидата на последних президентских выборах. Эта политическая структура насчитывает более 600 тыс. участников. Ещё одна относительно крупная политическая организация — Партия зелёных, она объединяет 240 тыс. американцев. Для сравнения: в Республиканской партии состоит около 35 млн человек.

Как пояснил Юрий Рогулёв, небольшие партии практически не имеют шансов выйти на федеральный уровень и довольствуются представительством в местных органах власти.

«В США действует мажоритарная избирательная система. Кандидат побеждает, набрав свыше 50% голосов. Тогда он получает голоса выборщиков всего штата. Такая система не позволяет новым партиям и кандидатам добиться успеха на федеральных выборах. Например, в 1992 году независимый кандидат Росс Перо набрал почти 20% голосов, но не получил ни одного голоса выборщика», — напомнил эксперт.

При этом в американском обществе есть устойчивый запрос на больший партийный плюрализм, чем сейчас. Как показал в 2018 году опрос института общественного мнения Gallup, 57% американцев считают, что страна нуждается в третьей крупной политической партии. При этом 38% респондентов довольны сегодняшним положением дел. Как отмечали авторы исследования, похожее соотношение мнений фиксируется в США с 2013 года.

Однако шансов на то, что какая-то «третья» партия сможет подвинуть на политической арене Республиканскую и Демократическую партии, почти нет, констатируют эксперты.

«Новые партии не имеют перспектив. Однако учитывая, что Трамп пользуется широкой поддержкой среди республиканского электората, в теории он может создать этакую квазиреспубликанскую партию, похожую на «Движение чаепития», — считает Владимир Васильев.

Дональд Трамп

© REUTERS/Carlos Barria

Напомним, «Движение чаепития» возникло в среде консервативно настроенных республиканцев в 2009 году. Движение не стало полноценным политическим образованием, а продолжало действовать внутри Республиканской партии, объединив её радикально настроенных членов.

По мнению Владимира Васильева, Трамп может основать похожее движение, которое не будет конкурировать с Республиканской партией, а будет стремиться повлиять на её курс и политику.

«Подобный сценарий может привести к трансформации Республиканской партии и вернуть Трампу влияние в ней. Для него такой вариант был бы наиболее целесообразен. Да, теоретически новая партия могла бы отколоть часть избирателей от Республиканской и Демократической партий, однако если Трамп и создаст своё политическое движение, то только чтобы получить власть внутри Великой старой партии», — подытожил эксперт.