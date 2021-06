«Убрать неудобные факты из повестки»: что стоит за сообщениями о подготовке разведкой США доклада об НЛО • 110 • В мире Разведывательное сообщество Соединённых Штатов не может объяснить природу неопознанных летающих объектов (НЛО), которые неоднократно наблюдали американские военные. Соответствующие выводы содержатся в докладе, который разведка готовит для отчёта в конгрессе, информирует газета The New York Times. При этом авторы документа исключают внеземной характер этих явлений, а также их связь с секретными разработками военных страны. В то же время в докладе, как ожидается, будет отмечено, что по крайней мере некоторые из «встреч» с НЛО могут объясняться экспериментами России и Китая в области гиперзвуковых технологий. Упоминание в документе РФ и КНР аналитики связывают с желанием американских военных добиться расширения собственных оборонных программ. Gettyimages.ru © Science Photo Library Разведка США не смогла объяснить происхождение неопознанных летающих объектов (НЛО), которые ранее наблюдали американские военные. Как сообщает газета The New York Times (NYT), соответствующие выводы содержатся в докладе, который разведсообщество готовит для отчёта в конгрессе. Информацию издание получило от высокопоставленных официальных лиц, которые были осведомлены о ходе подготовки документа. При этом, как утверждают источники газеты, разведка исключает возможность внеземного происхождения объектов. Кроме того, в докладе указано, что подавляющее большинство из 120 инцидентов с НЛО, имевших место в последние два десятилетия, не связаны с военными или какими-либо другими новейшими техническими разработками США. По словам составителей документа, манёвры, которые совершают НЛО, трудно объяснить. Это, в частности, касается резкого ускорения этих объектов, смены направления их движения и способности погружаться под воду. По мнению официальных лиц, одно из возможных объяснений (метеозонд или другой исследовательский воздушный шар) не всегда подходит из-за смены скорости ветра во время некоторых контактов. Конгресс США

© REUTERS/Joshua Roberts При этом американское разведсообщество полагает, что как минимум некоторые из случаев наблюдения НЛО могут быть связаны с испытаниями экспериментальных разработок России и Китая. В частности, как пишет The New York Times, речь может идти о работах по созданию гиперзвукового оружия. Журналисты издания отмечают, что Россия инвестирует большие средства в разработку подобных боевых систем. Аналогичные программы существуют и в КНР. Высокопоставленные чиновники, на которых ссылается газета, подчёркивают, что если эта информация правдива и случаи, связанные с НЛО, действительно объясняются экспериментами по созданию оружия, то это означает, что Москва и Пекин намного обогнали Вашингтон в области гиперзвуковых технологий. Стоит отметить, что Россия действительно завершила разработку гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и гиперзвукового планирующего блока «Авангард». Кроме того, успешно прошли испытания ракеты «Циркон». Всё это делает РФ лидером в этой области, отмечают эксперты. Однако не существует свидетельств того, что американские военные могли наблюдать именно российские объекты. По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, упоминание в докладе гиперзвукового оружия России и Китая, о котором сообщает NYT, может быть связано с желанием добиться увеличения финансирования соответствующих программ Пентагона. «Последнее время многие американские военные стали выступать с заявлениями о том, что Россия сильно преуспела в формировании войск гиперзвуковой направленности и, как следствие, опережает США в этой области. В то же время Китай также продемонстрировал своё гиперзвуковое оружие», — отметил эксперт в разговоре с RT. «Власти США специально формируют атмосферу страха перед РФ и КНР, чтобы вытягивать средства налогоплательщиков на разработку гиперзвука», — считает Судаков. По словам журналистов The New York Times, в докладе также будет содержаться засекреченное приложение. Впрочем, как отмечают источники газеты, в нём не будет никакой информации о внеземном происхождении НЛО. При этом собеседники издания признают, что засекреченность этого раздела может спровоцировать появление новых слухов и домыслов об НЛО. По мнению Сергея Судакова, гриф секретности может быть объяснён тем, что в этой части документа будут упомянуты некоторые технические детали. «Скорее всего, там будут размещены фактические данные: как и с помощью чего проводилось наблюдение, представлены различные координаты, которые нельзя разглашать. Кроме того, там могут быть даны определённые рекомендации для военно-промышленного комплекса и компаний, которые находятся при Министерстве обороны США», — заявил аналитик. Пентагон взялся за НЛО The New York Times отмечает, что этот доклад разведка готовит по настоянию конгресса. В 2020 году законодатели внесли дополнение в закон «О бюджетных ассигнованиях на цели разведывательных служб» (Intelligence Authorization Act), в соответствии с которым правительство обязано представить отчёт о том, что ему известно о неопознанных летающих объектах. Предполагается, что документ будет обнародован 25 июня. Тема НЛО традиционно вызывает большой интерес в американском обществе. Кадр записи систем наблюдения американского военного самолёта, на котором зафиксирован неопознанный объект

© US Navy Так, в конце 2017 года СМИ сообщили, что в Пентагоне с 2007 по 2012 год действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об аномальных аэрокосмических угрозах. На её реализацию было выделено $22 млн. На начальном этапе за программу отвечало разведывательное управление Министерства обороны США. А в 2020 году военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных лётчиков с предполагаемыми НЛО. Публикации вызвали большой интерес у прессы. О некоторых документально подтверждённых и получивших огласку «встречах» с НЛО рассказывает в своей статье и The New York Times. К примеру, журналисты приводят свидетельства военных, которые сообщили о странных объектах, появлявшихся почти ежедневно с лета 2014-го по март 2015 года высоко в небе над Восточным побережьем США. Как докладывали тогда пилоты Военно-морского флота, у объектов не было видимых двигателей, но они могли набирать высоту до 9 км и развивать гиперзвуковые скорости. «Эти объекты находились в воздухе целый день», — рассказал газете пилот F/A-18 Super Hornet лейтенант Райан Грейвз, отслуживший в ВМС США десять лет. По словам Грейвза, его истребитель-бомбардировщик чуть не столкнулся с одним из таких объектов, о чём он упомянул в официальном отчёте. При этом ряд таких встреч был зафиксирован на видео. Летом 2020 года Пентагон возобновил работу программы по изучению НЛО. Новое подразделение получило название «Оперативная группа по неопознанным воздушным явлениям» (Unidentified Aerial Phenomena Task Force). «Министерство обороны США создало оперативную группу по неопознанным воздушным явлениям, чтобы лучше понимать и получить представление о природе и происхождении неопознанных воздушных явлений. Миссия оперативной группы состоит в том, чтобы обнаруживать, анализировать и каталогизировать неопознанные воздушные явления, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США», — отметили тогда в оборонном ведомстве. Госдеп за, Пентагон против: США раскололи радужные флаги В заявлении сообщалось, что группа будет работать под эгидой Военно‑морского министерства США и офиса замминистра обороны по разведке и безопасности. «Переотражение искусственных объектов» Как отмечают эксперты, версия о внеземном происхождении каких-либо неопознанных объектов, которые наблюдают военные, ещё ни разу не подтвердилась. По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, в большинстве случаев НЛО могут быть объяснены атмосферными явлениями, работой метеорологических зондов или переотражениями. «В целом такого рода явления возможны в связи с переотражением искусственных объектов. Искусственные космические объекты, в том числе спутники, для поддержания теплового режима покрываются чем-то вроде фольги, светоотражающей плёнкой. Если космические аппараты долго находятся в космосе и, соответственно, превышают срок своей эксплуатации, эта плёнка разматывается до довольно больших размеров — больше 50—100 м. Как следствие плёнка неравномерно отражает солнечные лучи, поэтому возникает впечатление, что это внеземное явление», — сказал аналитик в разговоре с RT. Неопознанный летающий объект, замеченный американскими военными

© US Navy По словам экспертов, у обывателей обозначение НЛО, как правило, ассоциируется с фантастическими сюжетами о внеземных цивилизациях. Однако на практике подобные объекты не имеют ничего общего с инопланетным разумом и их происхождение объясняется вполне заурядными причинами. Поэтому и создание Пентагоном службы, которая занимается изучением НЛО, объясняется прежде всего необходимостью контроля за воздушным пространством. Что касается космического пространства, то, как отметил Натан Эйсмонт, у России и США есть специальные службы по контролю за ним, которые фиксируют тысячи объектов на околоземной орбите. «Подобные системы должны определять траекторию таких неопознанных объектов. А их очень много — в данный момент на околоземной орбите может находиться порядка 20 тыс. объектов размером более 10 см в поперечнике. Более мелких ещё больше. Эта система классифицирует объекты, находящиеся на околоземной орбите, и анализирует их траекторию», — рассказал эксперт. Он добавил, что российская и американская службы сотрудничают. «Это мощная стратегическая информационная система для наблюдения за спутниками Земли и иными космическими объектами. Наши службы периодически обмениваются полученной информацией с американской службой», — заявил Натан Эйсмонт. В свою очередь, политолог Александр Асафов считает, что руководство США периодически поднимает тему НЛО, чтобы корректировать негативную информационную повестку в стране. «Демонстрируя псевдооткрытость всех архивов и публично рассуждая на тему пришельцев или заговора по поводу убийства Джона Кеннеди, власти пытаются убрать неудобные для Байдена факты из новостной повестки. Абсурдными теориями администрация Белого дома пытается отвлечь население от тем, связанных с безработицей, и других важных экономических проблем», — заключил аналитик. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



