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Убрать Медведева. Путин должен управлять всем: Киселев у Дудя предложил реформу власти

05 февраля 2019, 22:54  •  105 • Политика
Журналист Юрий Дудь разместил в Youtube новый ролик-интервью с телеведущим Дмитрием Киселевым. Во время беседы Киселёв заявил, что считает неверной конструкцию власти в России. По его словам, в ней следует убрать пост премьера. Он указал, что было бы достаточным, если бы президент управлял правительством. Фактически, интерпретируя слова телеведущего, по данному формату властной иерархии, полномочия премьера Дмитрия Медведева можно без ущерба для власти передать действующему президенту Владимиру Путину.
Телеведущий Дмитрий Киселев стал героем интервью журналиста Юрия Дудя. В ходе беседы Киселев рассказал, с чем в структуре российской власти он несогласен. В частности, объяснил ведущий, он считает неверной конструкцию власти.
Президент должен возглавлять правительство, "как американский президент – чтобы управлял всем, чтобы не было премьер-министра", пояснил он
Фактически, интерпретируя слова телеведущего, по данному формату властной иерархии, полномочия премьера Дмитрия Медведева можно без ущерба для власти передать действующему президенту Владимиру Путину.
Кроме того, отметил Киселев, на телевидении следует ввести ограничения для партийного времени. В частности, три четверти времени в телеэфире у нас отдается оппозиции.
"Это ненормальная история", - констатировал ведущий.
Полностью интервью можно посмотреть на канале Дудя.

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