Убрать Лукашенко: эксперт объяснил стратегическую цель Запада в Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Действия противников просчитаны на несколько шагов вперед

Белоруссия нужна Западу, чтобы ближе подобраться к России. Действовать планируется, как на Украине: для начала уничтожить интересные Москве проекты и основать в республике базу российских оппозиционеров.

Превратив Белоруссию в площадку для информационных атак и разведывательной деятельности, Запад постарается устроить межнациональный конфликт, дескать, "Россия посягает на суверенитет Белоруссии", полагает политолог Сергей Михеев. И все это, как и в случае с Украиной, будет подкреплено деньгами, в том числе госкредитами.

Единственное, что мешает реализовать этот план, – президент Александр Лукашенко. Он хоть и обманывает Москву, шантажирует ее, но и марионеткой Запада быть отказывается. Поэтому там всеми силами добиваются смены власти в Белоруссии.

"Стратегическая задача – убрать его (Лукашенко). И этого будут добиваться внутренними интригами, попытками поссорить с Москвой, протестами. В крайнем случае можно расколоть Белоруссию",

– считает Михеев. По его мнению, почву для этого готовит Польша, доказывая нелегитимность пакта Молотова-Риббентропа, передает "Украина.ру". После Варшава сможет претендовать на белорусские территории, а "дураки" вроде "условного Тихановского или Тихановской", которых поставят во главе Белоруссии, все отдадут.

"НАТО воевать с Россией не хочет – это опасно на своей территории, это разрушительно. А устроить войну на территории Украины или на сопредельных территориях с Россией вполне возможно",

– пояснил политолог замысел Запада на перспективу.

Ранее Лукашенко поделился соображениями, почему в мире его ославили "диктатором". Впрочем, он признал, что святым не был.