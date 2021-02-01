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Убрать Лукашенко: эксперт объяснил стратегическую цель Запада в Белоруссии

01 февраля 2021, 12:20  •  72 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Действия противников просчитаны на несколько шагов вперед
Белоруссия нужна Западу, чтобы ближе подобраться к России. Действовать планируется, как на Украине: для начала уничтожить интересные Москве проекты и основать в республике базу российских оппозиционеров.
Превратив Белоруссию в площадку для информационных атак и разведывательной деятельности, Запад постарается устроить межнациональный конфликт, дескать, "Россия посягает на суверенитет Белоруссии", полагает политолог Сергей Михеев. И все это, как и в случае с Украиной, будет подкреплено деньгами, в том числе госкредитами.
Единственное, что мешает реализовать этот план, – президент Александр Лукашенко. Он хоть и обманывает Москву, шантажирует ее, но и марионеткой Запада быть отказывается. Поэтому там всеми силами добиваются смены власти в Белоруссии.
"Стратегическая задача – убрать его (Лукашенко). И этого будут добиваться внутренними интригами, попытками поссорить с Москвой, протестами. В крайнем случае можно расколоть Белоруссию",
– считает Михеев. По его мнению, почву для этого готовит Польша, доказывая нелегитимность пакта Молотова-Риббентропа, передает "Украина.ру". После Варшава сможет претендовать на белорусские территории, а "дураки" вроде "условного Тихановского или Тихановской", которых поставят во главе Белоруссии, все отдадут.
"НАТО воевать с Россией не хочет – это опасно на своей территории, это разрушительно. А устроить войну на территории Украины или на сопредельных территориях с Россией вполне возможно",
– пояснил политолог замысел Запада на перспективу.
Ранее Лукашенко поделился соображениями, почему в мире его ославили "диктатором". Впрочем, он признал, что святым не был.

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