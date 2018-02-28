Убрать Асада: НАТО придумал новый план-провокацию

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Британский МИД призывает нанести удары по сирийской армии, если выяснится, что она применила химическое оружие под Дамаском. НАТО не оставляет безуспешных попыток свергнуть Башара Асада

Выступая в Палате общин, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад не может просто наблюдать за тем, как президент Сирии Башар Асад "применяет химическое оружие" в Восточной Гуте.

Напомним, 18 февраля правительственные войска Сирии начали операцию "Дамасская сталь". Стянутые к Восточной Гуте элитные подразделения Сирийской арабской армии (САА) принялись "зачищать" его от боевиков. Пригород Дамаска контролируется четырьмя группами: "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аль-Шам", "Файлак ар-Рахман" и запрещённой в России "Хайят Тахрир аль-Шам" (бывшая "ан-Нусра").

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад не может просто наблюдать за тем, как президент Сирии Башар Асад "применяет химическое оружие" в Восточной Гуте. Фото: www.globallookpress.com

Восточная Гута еще прошлой весной была объявлена Россией, Ираном и Турцией одной из четырех "зон деэскалации", где должны прекратиться боевые действия. Однако не прекращавшиеся атаки боевиков на Дамаск вынудили Асада поставить точку и провести операцию в масштабах Восточного Алеппо.

Как и в декабре 2016 года, когда САА штурмом взяли Алеппо, западные СМИ и "борцы" за права человека принялись обвинять Асада и поддерживающие его ВВС России в бомбардировках и гибели мирных жителей. На высоком уровне их претензии транслировал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, заявивший о 100 убитых гражданских лицах. В более резкой форме выразилась представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, возложив ответственность за "всплеск насилия" на власти Сирии и России.

Фото: www.globallookpress.com

Тем временем Сирийский центр мониторинга по правам человека готовит почву для лоббируемого Джонсоном авиаудара по Дамаску. 26 февраля эта организация в составе одного человека сообщила, что 14 людям "было трудно дышать" после того, как военный самолет Сирии произвел удары по одной из деревень Восточной Гуты. Британцы, как и американцы, по старой привычке ищут химоружие почему-то у Асада, а не у боевиков, чьи моральные качества можно поставить под большой вопрос после того, как они загнали мирных людей в клетки и выставили на улице в качестве живой мишени.

Стоит отметить, что британцы не раз пытались, используя тему химоружия, свергнуть сирийского президента. История очень напоминает август 2013 года, когда бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон предлагал ввести "бесполетную зону" совместно с США и Францией. Британский парламент отказался дать добро, а американского президента Барака Обаму, которому угрожала та же участь из-за ожидаемого отказа Конгресса, спас глава МИД России Сергей Лавров.

Москва предложила поставить под международный контроль химическое оружие Сирии. На этом британцы не успокоились. В октябре 2016 года постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт добивался установления "бесполетной зоны" над Алеппо. На этот раз Лондон оказался бессилен не только из-за российского вето в Совбезе ООН, но в связи с присутствием ВКС России в Сирии.

Последний раз тема химоружия была разыграна в апреле 2017 года Соединенными Штатами. Администрация Дональда Трампа, обвинившая Дамаск в применении 4 апреля хлорина против мирных жителей в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, три дня спустя нанесла ракетные удары по авиабазе Эш-Шайрат в Хомсе. Вспоминая об американском нападении весной прошлого года, Борис Джонсон поставил его в пример и сказал, что Соединённые Штаты "сделали правильную вещь". 13 февраля о намерении ударить по САА заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон, если будут предоставлены убедительные доказательства применения химоружия.

Ракетный удар по авиабазе Эш-Шайрат. Фото: www.globallookpress.com

После телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и Макрона с Владимиром Путиным на заседании СБ ООН была принята резолюция о введении в Восточной Гуте с 27 февраля "гуманитарной паузы. Перемирие не распространяется на "Исламское государство", "Фронт ан-Нусра" и "Аль-Каида" (все запрещены в России).

Востоковед Саид Гафуров считает, что аргументация Джонсона для интервенции в Сирию безосновательна, а Великобритания пускает в ход любые обвинения, чтобы убрать Асада.

Достаточно очевидно, что сирийская армия химическое оружие не применяла - это самая очевидная вещь, потому что, во-первых, химического оружия у них нет, во-вторых, его так не применяют, а в-третьих, если его даже применяли, это невозможно скрыть. Применение химического оружия можно отследить, начиная с номеров и кончая снабженцами, которые должны их доставить. И вот следов применения химического оружия нет. Мы знаем, что страны НАТО действуют по принципу "а виноват ты в том, что хочется мне кушать", - подчеркнул Гафуров.

Эксперт уверен, что НАТО ищет повод, чтобы "безнаказанно" стрелять ракетами, но присутствие ВКС исключает повторение ливийского сценария в Сирии.

Гасанов Камран