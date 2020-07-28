Убийцы с "Миротворца" до сих пор работают: Блокировка Царьграда вскрыла двуличие Google

Google заблокировал аккаунт телеканала Царьград под предлогом исполнения закона о "санкциях и соблюдении правил торговли". Соответствующее сообщение можно увидеть при попытке зайти в учётную запись.

Весьма примечательно, что "законопослушная" корпорация до сих пор не предприняла никаких мер, чтобы заблокировать украинский экстремистский сайт "Миротворец", на котором выкладываются личные данные людей, объявленных украинскими националистами "врагами государства". При помощи данных с этого сайта в 2015 году убийцы нашли журналиста и писателя Олеся Бузину и расправились с ним в подъезде его собственного дома.

И это всего лишь один из многих примеров двойных стандартов, которые применяет корпорация Google. В случае с Царьградом ситуация особенно подлая, так как аккаунты были заблокированы без каких-либо предупреждений.

Фото: скриншот Telegram-канала "Выпускайте Кракена!"