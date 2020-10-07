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Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
07 октября 2020, 11:25 • 281 • Политика
Российские ВКС РФ уничтожили убийц русского генерала Гладких, которые прятались на "земле США" в Сирии. Российская авиация одним ударом уничтожила сразу 30 боевиков.
Инцидент произошёл на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которая находится под контролем американских военных. Именно там, в подземных убежищах, прятались боевики "Исламского государства" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), которые несут ответственность за гибель российского генерал-майора Вячеслава Гладких.
Пара истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли точечный удар по подземному командному пункту террористов, уничтожив сразу 30 боевиков. Среди них оказался полевой командир Абу Катада, который организовал взрыв возле города Дейр-эз-Зор, унёсший жизнь Гладких, сообщает портал "Русская весна", ссылаясь на военный источник.
Напомним, что теракт произошёл 18 августа, когда российская колонна возвращалась после завершения гуманитарной миссии. В результате взрыва мины, заложенной на дороге, погиб российский генерал-майор Вячеслав Гладких, российский сержант Михаил Мильшин и сирийский командующий силами обороны города Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир.
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