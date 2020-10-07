Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Главная / Политика

Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ

07 октября 2020, 11:25  •  281 • Политика
Российские ВКС РФ уничтожили убийц русского генерала Гладких, которые прятались на "земле США" в Сирии. Российская авиация одним ударом уничтожила сразу 30 боевиков.
Инцидент произошёл на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которая находится под контролем американских военных. Именно там, в подземных убежищах, прятались боевики "Исламского государства" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), которые несут ответственность за гибель российского генерал-майора Вячеслава Гладких.
Пара истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли точечный удар по подземному командному пункту террористов, уничтожив сразу 30 боевиков. Среди них оказался полевой командир Абу Катада, который организовал взрыв возле города Дейр-эз-Зор, унёсший жизнь Гладких, сообщает портал "Русская весна", ссылаясь на военный источник.
Напомним, что теракт произошёл 18 августа, когда российская колонна возвращалась после завершения гуманитарной миссии. В результате взрыва мины, заложенной на дороге, погиб российский генерал-майор Вячеслав Гладких, российский сержант Михаил Мильшин и сирийский командующий силами обороны города Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



281
Источник
Похожие новости
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию покушения на убийство
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить Путина
07 октября 2020, 00:25
"Я знаю эту породу наизусть": Зюганов отвесил сомнительный комплимент Навальному
07 октября 2020, 07:45
"Армения может пойти на уступки, но...": Пашинян назвал условие компромисса по Карабаху
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию п...
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву...
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить...
07 октября 2020, 00:25
Анна Каренина или Мата Хари? – кем была погибшая сотрудница посольства США в Киеве
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2020, 14:50
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию, и готовы «звать Путина»
02 октября 2020, 21:25
"Как изысканно, Никита Сергеевич. Блеск!": Шафран оценила ответ Михалкова хакерам
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
04 октября 2020, 21:05
76% "предателей"? Почему украинцы выбрали Путина
30 сентября 2020, 23:35
Армении указали на глупые ошибки в общении с Россией: "Хотелось бы напомнить..."
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
04 октября 2020, 05:30
Сотни боевиков хлынули в Карабах: Макрон подтвердил выводы Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.