Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ

Инцидент произошёл на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которая находится под контролем американских военных. Именно там, в подземных убежищах, прятались боевики "Исламского государства" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), которые несут ответственность за гибель российского генерал-майора Вячеслава Гладких.

Пара истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли точечный удар по подземному командному пункту террористов, уничтожив сразу 30 боевиков. Среди них оказался полевой командир Абу Катада, который организовал взрыв возле города Дейр-эз-Зор, унёсший жизнь Гладких, сообщает портал "Русская весна", ссылаясь на военный источник.

Напомним, что теракт произошёл 18 августа, когда российская колонна возвращалась после завершения гуманитарной миссии. В результате взрыва мины, заложенной на дороге, погиб российский генерал-майор Вячеслав Гладких, российский сержант Михаил Мильшин и сирийский командующий силами обороны города Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир.