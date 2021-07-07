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Убийцы пробрались ночью: Президента Гаити застрелили в его резиденции

07 июля 2021, 13:55  •  109 • В мире
Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен сегодня ночью в собственной резиденции.
Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен сегодня ночью в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на новостной портал "Жуно-7".
По данным портала, у главы государства огнестрельное ранение. Личности убийц не установлены, предполагается, что они пробрались в резиденцию президента ночью.
На Моиза уже неоднократно покушались. Так, на церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства Жан-Жака Дессалина, проводившейся в 2018 году, группа неизвестных открыла огонь по президенту в момент, когда он возлагал цветы к мемориалу национального героя и первого правителя - императора Жака I.

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