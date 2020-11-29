Убийцы иранского ядерщика получили чёткое предупреждение. Нужен только "спусковой крючок"

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль причастен к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которое произошло минувшим днём. Своим мнением на этот счёт поделился российский сенатор Константин Косачёв.

Он отмечает, что никто не сомневался, что Иран первым делом назовёт виновниками убийства США или Израиль. Однако американская газета The New York Times также пишет о том, что за убийством учёного стоят израильские спецслужбы. При этом издание ссылается на источники в разведке США. Турецкое государственное агентство Anadolu тоже склоняется к версии, что за убийством стоит Израиль, отмечая, что Фахризаде стал уже пятой жертвой нападений на иранских учёных-ядерщиков с 2010 года.

Кто бы ни стоял за этим убийством, его, безусловно, можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, как и на то, чтобы спровоцировать жёсткую реакцию Ирана, - написал Константин Косачёв на своей странице в Facebook.

Также он обратил внимание на реакцию Европы. Глава иранского МИД Джавад Зариф уже призвал международное сообщество, "и особенно ЕС", положить конец "позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора". В ответ на сайте внешнеполитической службы ЕС было опубликовано сообщение, что Евросоюз осуждает это убийство и считает его "уголовным преступлением, противоречащим принципу защиты прав человека, за который выступает ЕС".

То есть Тегеран идёт цивилизованным путем, в отличие от тех, кто организовал это нападение, - это к вопросу о перманентных обвинениях в адрес Ирана в "спонсорстве терроризма", - указал Константин Косачёв.

В свою очередь США, наоборот, перебрасывают военные силы в Персидский залив. Сенатор считает, что эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен "спусковой крючок", каким вполне может стать гибель иранского ядерщика. О планах президента США Дональда Трампа нанести прощальный удар по Ирану также писали американские СМИ.

На этом фоне весьма тревожно звучит заявление командующего силами "Кудс" Исмаила Хаани.

Месть за кровь Фахризаде наступает и будет осуществляться при взаимодействии всех видов иранских Вооружённых сил, - заявил он.

Это может означать, что всё же планируются военные операции, а не тайные, осуществляемые силами спецслужб, считает Telegram-канал "Милитарист".