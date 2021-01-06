Убийцы и насильники из "Торнадо" готовы помочь Зеленскому бороться с Порошенко • 48 • Украина

Бойцы батальона «Торнадо», зверствовавшие на Донбассе, хотят сотрудничать с Офисом президента (ОП) Зеленского. Об этом пишет ТГ-канал «Анонимус». Сейчас в ОП пригласили новую пиар-команду, которая разрабатывает стратегию привлечения в команду Зеленского обиженных ветеранов майдана и атошников, чтобы воевать против Порошенко.



В этом свете примечательно событие, случившееся в первый день нового года. Возле элитного эко-отеля «Бреч» в Черниговской области был обнаружен мертвым сотрудник Офиса Генпрокурора Украины Евгений Котенко. Его тело было найдено недалеко от отеля, в котором он вместе с женой Юлией праздновал Новый год. По предварительной информации, Евгений Котенко по неизвестным причинам вышел из гостиницы около 2 часов ночи. Камера наблюдения зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя верхнюю одежду. По официальной версии смерть наступила от переохлаждения, хотя 1 января была плюсовая температура. По другой – в лесу с прокурором провели «беседу».



Евгений Котенко ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса, и сейчас служивые намекают на ряд интересных совпадений после его. Ведь именно он занимался делом «Торнадо». Матиос, по сути, посадил Руслана Онищенко-Абальмаза и его друзей из «Торнадо» за убийства, пытки и жестокие изнасилования мирных жителей Донбасса. Заседания суда проводили в закрытом режиме – настолько страшными и кровавыми были свидетельства преступлений торнадовцев.



На специальной пресс-конференции главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Онищенко и другие задержанные подозреваются в совершениях преступлений, предусмотренных статьями 255 («Создание преступной организации»), 127 («Совершение насильственных действий, связанных с половым насилием»), 115 («Убийство»), а также ещё целым рядом статей УК Украины. По словам Матиоса, бывший уголовник Руслан Онищенко, возглавлявший группировку, побуждал подчинённых к совершению особо тяжких преступлений: лишение свободы некоторых местных жителей и их неоднократное нечеловеческое истязание. В подвальном помещении средней школы города Приволье, где базировалось подразделение «Торнадо», были заготовлены средства для истязания, происходило групповое изнасилование мужчины членами группировки в извращённой форме с фиксацией процесса на видео. Своих пристрастий Абальмаз, кстати, не скрывал — в интернете обнаружились фотографии «украинского патриота», на которых он позирует в женской одежде. Как ни парадоксально, но матёрого уголовника привлекали нетрадиционные отношения с мужчинами. Собрав под крышей «Торнадо» близких себе подельников, он на базе подразделения насиловал мужчин-пленников. Даже «фронтовичка» Татьяна Черновол заклеймила «героев».



«Когда были арестованы командиры «Торнадо», у них были изъяты мобильные телефоны. Там мы нашли страшное видео, которое сейчас есть в материалах дела. Это видео различных сексуальных оргий, изнасилований. Причём скажу, что там были даже младенцы. Я так понимаю, что мать с этим младенцем заставляли это делать под угрозой смерти её ребёнка. Там были изнасилования несовершеннолетних девочек…Это животные, это не люди», - призналась активистка майдана.



Большинство из торнадовцев получили 10-15 лет лишения свободы, но не теряют надежды отомстить военному прокурору Матиосу (смерть Котенко, по слухам, это и есть «черная метка) и досрочно выйти на свободу.



В последнее время у торнадовцев появилась надежда из бандитов превратиться в борцов за правду, пострадавших от режима Порошенко. Как пишет ТГ-канал «Анонимус», сейчас в ОП выбрали тактику использования против «гетьмана» обиженных героев Майдана и АТО. В частности, одну из общественных структур, финансируемую Банковой, возглавляет доброволец Ярослав Гранитный. Он известен тем, что в конце прошлого года крупно поскандалил с экс-президентом в здании Ровенского облсовета. Бывший гарант приехал, чтобы присутствовать при вступлении в должность мэра Александра Третьяка – своего однопартийца. В местном совете Порошенко увидел доброволец Ярослав Гранитный, который подошел к экс-президенту и устроил с ним перепалку. Атошник обвинил экс-главкома в том, что тот разрушил его жизнь.



«Вы меня посадили, но не доказали мою вину. Такая демократия у вас? Это европейский выбор? Вы разрушили мою жизнь, вы посадили кучу моих товарищей. Больше 10 тысяч добровольцев сидит в тюрьмах», – заявил активист.



По его словам, он не предавал Украину, а сделал это именно Порошенко. Бывший президент, в свою очередь, посоветовал герою идти в суд и доказывать свою невиновность, но услышал только проклятия в свою сторону.



Петр Алексеевич в ответ запустил на своем «5 канале» расследование Александра Суркова «Лицо правды» о добробатах. Суть: воевали ВСУ, а добробаты от МВД на этом пиарились и мешали. Заодно и по Арсену Авакову прошлись рикошетом. Это усилило противостояние между «героями» и «гетьманом».



Сейчас пиарщики ОП начали искать обиженных героев, в том числе, и по тюрьмам. Поэтому приунывшие было торнадовцы приободрились и через доверенных лиц наводят мосты с действующей властью, рассчитывая, что им скостят сроки. Кстати, сам главарь «Торнадо» Руслан Онищенко-Абельмаз написал в тюрьме книгу о героизме своих бойцов и передал эти записки на волю через подругу. Красной нитью в книге преступника проходит мысль, что Порошенко — барыга, сдал добровольцев, а теперь унижает их. Не исключено, что убийца и садист может предстать в роли невинно оболганного защитника единой Украины, и тогда на его фоне Сергей Стерненко покажется пионером из парка культуры. Тем более, что торнадовцы уже предупредили, первым начнут резать военного прокурора Матиоса, которому не стоит ждать пощады.

Бойцы батальона «Торнадо», зверствовавшие на Донбассе, хотят сотрудничать с Офисом президента (ОП) Зеленского. Об этом пишет ТГ-канал «Анонимус». Сейчас в ОП пригласили новую пиар-команду, которая разрабатывает стратегию привлечения в команду Зеленского обиженных ветеранов майдана и атошников, чтобы воевать против Порошенко.В этом свете примечательно событие, случившееся в первый день нового года. Возле элитного эко-отеля «Бреч» в Черниговской области был обнаружен мертвым сотрудник Офиса Генпрокурора Украины Евгений Котенко. Его тело было найдено недалеко от отеля, в котором он вместе с женой Юлией праздновал Новый год. По предварительной информации, Евгений Котенко по неизвестным причинам вышел из гостиницы около 2 часов ночи. Камера наблюдения зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя верхнюю одежду. По официальной версии смерть наступила от переохлаждения, хотя 1 января была плюсовая температура. По другой – в лесу с прокурором провели «беседу».Евгений Котенко ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса, и сейчас служивые намекают на ряд интересных совпадений после его. Ведь именно он занимался делом «Торнадо». Матиос, по сути, посадил Руслана Онищенко-Абальмаза и его друзей из «Торнадо» за убийства, пытки и жестокие изнасилования мирных жителей Донбасса. Заседания суда проводили в закрытом режиме – настолько страшными и кровавыми были свидетельства преступлений торнадовцев.На специальной пресс-конференции главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Онищенко и другие задержанные подозреваются в совершениях преступлений, предусмотренных статьями 255 («Создание преступной организации»), 127 («Совершение насильственных действий, связанных с половым насилием»), 115 («Убийство»), а также ещё целым рядом статей УК Украины. По словам Матиоса, бывший уголовник Руслан Онищенко, возглавлявший группировку, побуждал подчинённых к совершению особо тяжких преступлений: лишение свободы некоторых местных жителей и их неоднократное нечеловеческое истязание. В подвальном помещении средней школы города Приволье, где базировалось подразделение «Торнадо», были заготовлены средства для истязания, происходило групповое изнасилование мужчины членами группировки в извращённой форме с фиксацией процесса на видео. Своих пристрастий Абальмаз, кстати, не скрывал — в интернете обнаружились фотографии «украинского патриота», на которых он позирует в женской одежде. Как ни парадоксально, но матёрого уголовника привлекали нетрадиционные отношения с мужчинами. Собрав под крышей «Торнадо» близких себе подельников, он на базе подразделения насиловал мужчин-пленников. Даже «фронтовичка» Татьяна Черновол заклеймила «героев».«Когда были арестованы командиры «Торнадо», у них были изъяты мобильные телефоны. Там мы нашли страшное видео, которое сейчас есть в материалах дела. Это видео различных сексуальных оргий, изнасилований. Причём скажу, что там были даже младенцы. Я так понимаю, что мать с этим младенцем заставляли это делать под угрозой смерти её ребёнка. Там были изнасилования несовершеннолетних девочек…Это животные, это не люди», - призналась активистка майдана.Большинство из торнадовцев получили 10-15 лет лишения свободы, но не теряют надежды отомстить военному прокурору Матиосу (смерть Котенко, по слухам, это и есть «черная метка) и досрочно выйти на свободу.В последнее время у торнадовцев появилась надежда из бандитов превратиться в борцов за правду, пострадавших от режима Порошенко. Как пишет ТГ-канал «Анонимус», сейчас в ОП выбрали тактику использования против «гетьмана» обиженных героев Майдана и АТО. В частности, одну из общественных структур, финансируемую Банковой, возглавляет доброволец Ярослав Гранитный. Он известен тем, что в конце прошлого года крупно поскандалил с экс-президентом в здании Ровенского облсовета. Бывший гарант приехал, чтобы присутствовать при вступлении в должность мэра Александра Третьяка – своего однопартийца. В местном совете Порошенко увидел доброволец Ярослав Гранитный, который подошел к экс-президенту и устроил с ним перепалку. Атошник обвинил экс-главкома в том, что тот разрушил его жизнь.«Вы меня посадили, но не доказали мою вину. Такая демократия у вас? Это европейский выбор? Вы разрушили мою жизнь, вы посадили кучу моих товарищей. Больше 10 тысяч добровольцев сидит в тюрьмах», – заявил активист.По его словам, он не предавал Украину, а сделал это именно Порошенко. Бывший президент, в свою очередь, посоветовал герою идти в суд и доказывать свою невиновность, но услышал только проклятия в свою сторону.Петр Алексеевич в ответ запустил на своем «5 канале» расследование Александра Суркова «Лицо правды» о добробатах. Суть: воевали ВСУ, а добробаты от МВД на этом пиарились и мешали. Заодно и по Арсену Авакову прошлись рикошетом. Это усилило противостояние между «героями» и «гетьманом».Сейчас пиарщики ОП начали искать обиженных героев, в том числе, и по тюрьмам. Поэтому приунывшие было торнадовцы приободрились и через доверенных лиц наводят мосты с действующей властью, рассчитывая, что им скостят сроки. Кстати, сам главарь «Торнадо» Руслан Онищенко-Абельмаз написал в тюрьме книгу о героизме своих бойцов и передал эти записки на волю через подругу. Красной нитью в книге преступника проходит мысль, что Порошенко — барыга, сдал добровольцев, а теперь унижает их. Не исключено, что убийца и садист может предстать в роли невинно оболганного защитника единой Украины, и тогда на его фоне Сергей Стерненко покажется пионером из парка культуры. Тем более, что торнадовцы уже предупредили, первым начнут резать военного прокурора Матиоса, которому не стоит ждать пощады. 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