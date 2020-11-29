Убийца российской «Арматы» по-украински: Киев угрожает 3D-моделью «Ноты» • 261 • Украина



В эфире программы «Линия обороны» эксперт по вопросам бронетехники Сергей Березуцкий презентовал новый танк под «жовто-блакитными» цветами. И не просто танк, а «убийцу российской «Арматы». Правда, в этом качестве преподносили и модернизированный «Оплот», и новый вариант ветхозаветного танка Т-62. Теперь на лавры киллера российской бронетехники претендует «Нота». В качестве козыря Березуцкий заявил: этой машиной уже интересуются за бугром.



Эксперт заявил характеристики «Ноты». Итак, корпус буквально укатан в броню. Лобовая часть имеет модульное бронирование толщиной в метр. Есть активная и динамическая защита по кругу. Силовая установка – дизель в 1500 «лошадок» или газотурбинный аналог. Масса – до 50 тонн. Экипаж – три человека. В качестве орудия «Нота» несет 152-мм пушку. Обсуждается идея взять натовскую пушку для нового танка. Это, якобы позволит быстрее перестроиться под стандарты НАТО.



–Они и раньше говорили о том, что «Оплоты» будут оснащаться натовскими стволами, но словами все и закончилось, - заявил «МК» военный эксперт Алексей Леонков. – И понятно почему: ни одна из стран НАТО просто не возьмется что-то делать для этого дутого украинского проекта. Во-первых, европейцы все делают с оглядкой на США – котируется только американский танкопром. Он доминирует в Европе.



Но в телеэфире Березуцкий настаивал: на прорывную новинку положили глаз саудиты. И вообще, «Нота» - будущее украинского танкостроения и даже покоритель зарубежья.



Однако, если мы вглядимся в фото представленной модели «прорывного» танка Украины, то увидим абсолютную копирку советского проекта «477А» конца 80-х. Выдает ходовая и башня: она необитаема и весь объем занимает пушка, а также автомат заряжания с забашенной корзиной. С одной стороны, виден неоспоримый плюс – башни почти нет весь объем занимает ствольная коробка, отсюда уменьшенный силуэт. В такой танк трудно попасть.



Но в СССР в разработке такого прототипа столкнулись с целым рядом проблем. И дальше проектных полноразмерных испытательных моделей дело не дошло.



–В военпроме есть такой термин: «отработали техническое решение», - пояснил Леонков. – То есть была задумка, ее реализовали в металле. Дальше - подвергли испытаниям и сделали вывод. В данном случае такая башня не приносит желаемого эффекта. Главная проблема в перезарядке. Из-за этого в Союзе от проекта отказались. Но разве это может остановить украинцев, озабоченных наживой и пропагандой? Они не нашли ничего лучшего как создать виртуальную пустышку в 3D-графике, выдав ее за реальный проект, под который, якобы, сделали десять образцов! А кто их видел?



Как заявил «МК» эксперт, история с танками-показухой тянется еще с 2014 года. Тогда было заявлено: обновленный украинский военпром будет усиленно ковать мечи против России.



–Примерно в это же время Россия анонсировала и показала свою сенсационную новинку – Т-14 «Армата». После этого украинцы активно запустили миф о том, что это мы украли у них чертежи «Арматы», - добавил Леонков. – Потом, у них появлялись распиаренные проекты «Оплот-Т» и модернизированный «Молот», которые подхватили пропагандисты. Тогда стали заявлять, что эти проекты заинтересуют иностранных танкостроителей из Франции, Германии, Великобритании и Турции. Но дальше картинок и моделек дело не сдвинулось за все эти годы.



Эксперт напоминает: проекты не только не сдвинулись с места, но и за прошедшие шесть лет само танкостроение на Украине умерло окончательно.



–Все, что они могут позволить себе сегодня оставшиеся танковые заводы – текущий ремонт, и поддержка того парка, что у них остался. Да и то часто из рук вон плохо – большие потери танков из-за плохого качества ремонта и деталей об этом говорит красноречиво. Какое уж тут производстве новых танков? Поэтому очередное заявление о том, что они сделают супертанк и убийцу «Арматы» – это чистой воды пропаганда. У Украины сейчас нет никакой технической возможности создавать что-то новое. Плюс нет уже и инженерно-конструкторских кадров.



В качестве примера Алексей Леонков приводит историю с Т-64 «Оплот». Некогда в советский танк вмонтировали пушку собственной украинской разработки. Но она оказалась с малым боевым ресурсом, и часто приводила к разрыву ствола.



–А тут они заявляют о том, что новый танк «Нота» будет иметь калибр еще больше «оплотовского» – 152-мм! Это, мне кажется, сродни самоубийству – опасно для жизни стрелять из такой пушки. Добавьте сюда еще и отсутствие адекватного снарядного производства на Украине. Почти все оно осталось на территории России. В результате получаем голую и очень грубо скроенную пропаганду, раздувание щек, за которым не стоит ничего. Разве что призыв – «дайте нам денег, мы быстренько их освоим», – подытожил эксперт.

Украина громко анонсировала очередную военную новинку. На этот раз - оказался танк «Нота». Как сообщают СМИ «незалежной», «Нота» претендует стать надеждой танкопрома Украины в последующие годы. Военные эксперты Киева взахлеб обсуждают преимущества: броню и пушку. Некоторые уже заявили: «Нотой» заинтересовались в Саудовской Аравии.В эфире программы «Линия обороны» эксперт по вопросам бронетехники Сергей Березуцкий презентовал новый танк под «жовто-блакитными» цветами. И не просто танк, а «убийцу российской «Арматы». Правда, в этом качестве преподносили и модернизированный «Оплот», и новый вариант ветхозаветного танка Т-62. Теперь на лавры киллера российской бронетехники претендует «Нота». В качестве козыря Березуцкий заявил: этой машиной уже интересуются за бугром.Эксперт заявил характеристики «Ноты». Итак, корпус буквально укатан в броню. Лобовая часть имеет модульное бронирование толщиной в метр. Есть активная и динамическая защита по кругу. Силовая установка – дизель в 1500 «лошадок» или газотурбинный аналог. Масса – до 50 тонн. Экипаж – три человека. В качестве орудия «Нота» несет 152-мм пушку. Обсуждается идея взять натовскую пушку для нового танка. Это, якобы позволит быстрее перестроиться под стандарты НАТО.–Они и раньше говорили о том, что «Оплоты» будут оснащаться натовскими стволами, но словами все и закончилось, - заявил «МК» военный эксперт Алексей Леонков. – И понятно почему: ни одна из стран НАТО просто не возьмется что-то делать для этого дутого украинского проекта. Во-первых, европейцы все делают с оглядкой на США – котируется только американский танкопром. Он доминирует в Европе.Но в телеэфире Березуцкий настаивал: на прорывную новинку положили глаз саудиты. И вообще, «Нота» - будущее украинского танкостроения и даже покоритель зарубежья.Однако, если мы вглядимся в фото представленной модели «прорывного» танка Украины, то увидим абсолютную копирку советского проекта «477А» конца 80-х. Выдает ходовая и башня: она необитаема и весь объем занимает пушка, а также автомат заряжания с забашенной корзиной. С одной стороны, виден неоспоримый плюс – башни почти нет весь объем занимает ствольная коробка, отсюда уменьшенный силуэт. В такой танк трудно попасть.Но в СССР в разработке такого прототипа столкнулись с целым рядом проблем. И дальше проектных полноразмерных испытательных моделей дело не дошло.–В военпроме есть такой термин: «отработали техническое решение», - пояснил Леонков. – То есть была задумка, ее реализовали в металле. Дальше - подвергли испытаниям и сделали вывод. В данном случае такая башня не приносит желаемого эффекта. Главная проблема в перезарядке. Из-за этого в Союзе от проекта отказались. Но разве это может остановить украинцев, озабоченных наживой и пропагандой? Они не нашли ничего лучшего как создать виртуальную пустышку в 3D-графике, выдав ее за реальный проект, под который, якобы, сделали десять образцов! А кто их видел?Как заявил «МК» эксперт, история с танками-показухой тянется еще с 2014 года. Тогда было заявлено: обновленный украинский военпром будет усиленно ковать мечи против России.–Примерно в это же время Россия анонсировала и показала свою сенсационную новинку – Т-14 «Армата». После этого украинцы активно запустили миф о том, что это мы украли у них чертежи «Арматы», - добавил Леонков. – Потом, у них появлялись распиаренные проекты «Оплот-Т» и модернизированный «Молот», которые подхватили пропагандисты. Тогда стали заявлять, что эти проекты заинтересуют иностранных танкостроителей из Франции, Германии, Великобритании и Турции. Но дальше картинок и моделек дело не сдвинулось за все эти годы.Эксперт напоминает: проекты не только не сдвинулись с места, но и за прошедшие шесть лет само танкостроение на Украине умерло окончательно.–Все, что они могут позволить себе сегодня оставшиеся танковые заводы – текущий ремонт, и поддержка того парка, что у них остался. Да и то часто из рук вон плохо – большие потери танков из-за плохого качества ремонта и деталей об этом говорит красноречиво. Какое уж тут производстве новых танков? Поэтому очередное заявление о том, что они сделают супертанк и убийцу «Арматы» – это чистой воды пропаганда. У Украины сейчас нет никакой технической возможности создавать что-то новое. Плюс нет уже и инженерно-конструкторских кадров.В качестве примера Алексей Леонков приводит историю с Т-64 «Оплот». Некогда в советский танк вмонтировали пушку собственной украинской разработки. Но она оказалась с малым боевым ресурсом, и часто приводила к разрыву ствола.–А тут они заявляют о том, что новый танк «Нота» будет иметь калибр еще больше «оплотовского» – 152-мм! Это, мне кажется, сродни самоубийству – опасно для жизни стрелять из такой пушки. Добавьте сюда еще и отсутствие адекватного снарядного производства на Украине. Почти все оно осталось на территории России. В результате получаем голую и очень грубо скроенную пропаганду, раздувание щек, за которым не стоит ничего. Разве что призыв – «дайте нам денег, мы быстренько их освоим», – подытожил эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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