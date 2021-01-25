Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до ...
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Украина

Убийца-неонацист Стерненко начал терроризировать поэтессу майдана Евгению Бильченко

25 января 2021, 17:10  •  217 • Украина

Одесский радикал Сергей Стерненко, который в 2018 году зарезал человека, возмутился тем, что профессор культурологии Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова, поэтесса Евгения Бильченко открыто выражает свои политические взгляды в публичной плоскости. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на YouTube 24 января
По его словам, профессор Бильченко рассказывает на лекциях о неонацизме на Украине, а ректор педуниверситета прикрывает ее, игнорируя многочисленные доносы украинских национал-радикалов.

Также Стерненко с удивлением узнал, что Бильченко выступает на телеканалах ДНР и ЛНР. По его мнению, это является «ужасным нарушением». Судя по всему, он не слыхал о том, что существует свобода слова, которую украинское государство обязалось поддерживать.

При этом Стерненко с удовольствием просматривает видео выступления Бильченко о том, что «неонацизм проявлен в полной мере в Чили, Индонезии, Украине», — близкая ему тема.
Внимание Стерненко к антифашистским выступлениям Евгении Бильченко выглядит пугающе в свете многочисленных нападений украинских неонацистов на несогласных с их идеологией, самым известным из которых стало убийство журналиста и писателя Олеся Бузины.

В 2018 году Стерненко, на тот момент бывший региональный лидер запрещенной в России неонацистской организации «Правый сектор», в Одессе догнал убегавшего от него после конфликта местного жителя и убил его ударом ножа в спину.

Неонацист назвал свои действия самозащитой и даже похвалялся ими. Он до сих пор разгуливает на свободе, так как суд отказывается заключать его под стражу, а рассмотрение дела затягивается на неопределенный срок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



217
Источник
Похожие новости
25 января 2021, 08:55
Киев в панике: BBC считает города Крыма российскими
25 января 2021, 08:55
Ходаковский: Азаров был абсолютно чужд Януковичу
25 января 2021, 16:15
Языковой вопрос на Украине может толкнуть Одессу и Харьков «на выход»
25 января 2021, 16:15
Киевские политологи сравнили «берлинского пациента» с Гитлером
25 января 2021, 17:10
Убийца-неонацист Стерненко начал терроризировать поэтессу майдана Евгению Бильченко
25 января 2021, 17:10
Подпольные богадельни
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
21 января 2021, 16:00
Меркель поставила России условие по вакцине от COVID-19
20 января 2021, 01:30
"Хотел срубить бабла по-лёгкому, но…": Пригожин рассказал о вербовке Навального
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
20 января 2021, 13:25
В Киеве нашли возможность помириться с Москвой
23 января 2021, 01:55
На Украине придумали, как лишить граждан последнего
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.