«Убийца Крымского моста» остался без колёс: производитель шасси — банкрот • 186 • Украина

В прошлом году украинский ВПК широко анонсировал принятие на вооружение новейшего берегового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун», разработанного в киевском КБ «Луч». Комплекс позиционировался как передовая разработка с использованием цифровых технологий, которая способна в течении нескольких минут превратить в пыль Крымский мост, а заодно и весь Черноморский флот России. Однако производство грозного оружия откладывается на неопределённый срок: поставщик шасси разорился, а производитель ракет готовится к банкротству.



«Нептун» наделал немало шума в украинских медиа: появление нового мобильного ракетного комплекса должно было развеять миф о том, что Украина больше неспособна выдать на-гора что-то более технологичное, чем сноп пшеницы или стальной сляб. Кроме того, мишенью «Нептуна» были набиравшие силу обвинения Петра Порошенко в коррупционных схемах в сфере ВПК. Как бы там ни было, поначалу реализация громкого проекта украинской оборонки продвигался к финалу семимильными шагами. Впервые анонсированный в 2018 году, он был представлен широкой публике уже в феврале 2019-го на выставке IDEX в Абу-Даби. В том же году начались испытания комплекса. И тогда же бывший секретарь совбеза Украины Александр Турчинов дал известный комментарий, в котором заявил о большой угрозе комплекса для России: «Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия».



В 2020 году прошли испытания крылатой ракеты Р-360, корни которой, равно как и всего ракетного комплекса, уходят в советскую эпоху. Ракета представляет собой клон противокорабельной Х-35, разработка которой началась еще в 1983 году усилиями опытно-конструкторского бюро «Звезда» в подмосковном Королёве. Планировалось развернуть сборку её корпусов в Харькове на мощностях Харьковского авиационного завода, который тогда уже производил стратегическую ракету Х-55. Несмотря на распад СССР сотрудничество с Украиной по совместному производству Х-35 продолжилось и в девяностые годы. А в 2002 году Киев даже получил образец ракеты от России, где она была принята на вооружение с 2003 года. Вероятно, что именно за счет этой кооперации, обеспечившей украинских конструкторов необходимой документацией, и появился украинский аналог Р-360.



В августе 2020 года испытания ракеты и всех элементов комплекса завершились его принятием на вооружение, о чем тогда торжественно рапортовали в минобороны Украины.



«Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс «Нептун». В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей», - делился планами командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Ожидалось, что уже в 2021 году стартует серийное производство комплекса.



Однако триумф украинского ВПК продлился совсем не долго. Буквально спустя три месяца после ввода в строй «убийцы Крымского моста» стало известно о банкротстве предприятия, отвечавшего за важнейшее технологическое звено проекта. Речь идет о Кременчугском автомобильном заводе (КрАЗ), который занимался разработкой и производством шасси. В частности, самоходная пусковая установка комплекса, осуществляющая запуск ракет, базируется на шасси КрАЗ-7634, а подвижный командный пункт и транспортно-заряжающая машина использует трехосный КрАЗ 6322.



В ноябре 2020 года КрАЗ был объявлен банкротом. Правда это едва ли стало сенсацией, учитывая, что серьезные финансовые трудности преследовали предприятие достаточно давно. Кроме того, еще в марте 2020 года в Кременчуг приезжал Владимир Зеленский и пообещал умирающему автозаводу помощь и крупный госзаказ. Однако ни персональное внимание со стороны Зеленского, ни стратегическая роль предприятия - не спасли его от разорения. В свою очередь, украинское Минобороны едва ли собиралось унывать из-за банкротства единственного автозавода в стране, обеспечивавшего армию грузовиками и самоходными шасси. И вместо реанимации ценного актива, военные нашли простое решение: перейти на шасси производства чешской компании Tatra. Даже несмотря на то, что европейский аналог существенно дороже, а главное – требует серьезной доработки для соответствия комплексу.



Впрочем, даже успешный переход на чешские шасси едва ли решит все проблемы «Нептуна». Дело в том, что КрАЗ – не единственное предприятие, участвующее в разработке комплекса, которое находится в глубоком кризисе. Без пяти минут банкротом является Харьковский авиационный завод, который должен был осуществлять конечную сборку ракет Р-360. Еще в октябре 2014 года предприятие объявило дефолт по облигациям займа на сумму 440 млн. гривен и с тех пор не производит авиатехнику, выживая благодаря сервисным работам. А по итогам 2020 года ситуация многократно ухудшилась: суммарные долговые обязательства оцениваются в 2 млрд. гривен (около 70 млн. долларов), включая 235 млн. грн. зарплатных долгов. Наконец, не прекращаются разбирательства вокруг запорожского двигателестроительного предприятия «Мотор Сич», который должен был производить ракетные двигатели для Р-360. Из-за ареста властями контрольного пакета акций, купленного китайской компанией Skyrizon, нормальная производственная деятельность парализована уже третий год к ряду.



Очевидно, что без Харьковского авиазавода и «Мотор Сичи», отвечающих за производство ракеты, вся затея с «Нептуном» оборачивается прахом.



Собственно, наполеоновские планы серийного производства «Нептуна» уже сорваны. Не так давно Минобороны Украины опубликовало бюджетную программу, в которой отражены все виды вооружений и военной техники, которые армия планирует закупить в 2021 году, и новейшего ракетного комплекса среди них не оказалось. А учитывая скорость, с которой закрываются украинские предприятия, через год «Нептун», уже лишившийся колес, рискует лишиться ракет и окончательно кануть в небытие. Что, конечно же, является хорошей новостью, учитывая большие способности Киева к различным провокациям, для реализации которых ракетный комплекс стал бы ценной находкой.

В прошлом году украинский ВПК широко анонсировал принятие на вооружение новейшего берегового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун», разработанного в киевском КБ «Луч». Комплекс позиционировался как передовая разработка с использованием цифровых технологий, которая способна в течении нескольких минут превратить в пыль Крымский мост, а заодно и весь Черноморский флот России. Однако производство грозного оружия откладывается на неопределённый срок: поставщик шасси разорился, а производитель ракет готовится к банкротству.«Нептун» наделал немало шума в украинских медиа: появление нового мобильного ракетного комплекса должно было развеять миф о том, что Украина больше неспособна выдать на-гора что-то более технологичное, чем сноп пшеницы или стальной сляб. Кроме того, мишенью «Нептуна» были набиравшие силу обвинения Петра Порошенко в коррупционных схемах в сфере ВПК. Как бы там ни было, поначалу реализация громкого проекта украинской оборонки продвигался к финалу семимильными шагами. Впервые анонсированный в 2018 году, он был представлен широкой публике уже в феврале 2019-го на выставке IDEX в Абу-Даби. В том же году начались испытания комплекса. И тогда же бывший секретарь совбеза Украины Александр Турчинов дал известный комментарий, в котором заявил о большой угрозе комплекса для России: «Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия».В 2020 году прошли испытания крылатой ракеты Р-360, корни которой, равно как и всего ракетного комплекса, уходят в советскую эпоху. Ракета представляет собой клон противокорабельной Х-35, разработка которой началась еще в 1983 году усилиями опытно-конструкторского бюро «Звезда» в подмосковном Королёве. Планировалось развернуть сборку её корпусов в Харькове на мощностях Харьковского авиационного завода, который тогда уже производил стратегическую ракету Х-55. Несмотря на распад СССР сотрудничество с Украиной по совместному производству Х-35 продолжилось и в девяностые годы. А в 2002 году Киев даже получил образец ракеты от России, где она была принята на вооружение с 2003 года. Вероятно, что именно за счет этой кооперации, обеспечившей украинских конструкторов необходимой документацией, и появился украинский аналог Р-360.В августе 2020 года испытания ракеты и всех элементов комплекса завершились его принятием на вооружение, о чем тогда торжественно рапортовали в минобороны Украины.«Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс «Нептун». В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей», - делился планами командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Ожидалось, что уже в 2021 году стартует серийное производство комплекса.Однако триумф украинского ВПК продлился совсем не долго. Буквально спустя три месяца после ввода в строй «убийцы Крымского моста» стало известно о банкротстве предприятия, отвечавшего за важнейшее технологическое звено проекта. Речь идет о Кременчугском автомобильном заводе (КрАЗ), который занимался разработкой и производством шасси. В частности, самоходная пусковая установка комплекса, осуществляющая запуск ракет, базируется на шасси КрАЗ-7634, а подвижный командный пункт и транспортно-заряжающая машина использует трехосный КрАЗ 6322.В ноябре 2020 года КрАЗ был объявлен банкротом. Правда это едва ли стало сенсацией, учитывая, что серьезные финансовые трудности преследовали предприятие достаточно давно. Кроме того, еще в марте 2020 года в Кременчуг приезжал Владимир Зеленский и пообещал умирающему автозаводу помощь и крупный госзаказ. Однако ни персональное внимание со стороны Зеленского, ни стратегическая роль предприятия - не спасли его от разорения. В свою очередь, украинское Минобороны едва ли собиралось унывать из-за банкротства единственного автозавода в стране, обеспечивавшего армию грузовиками и самоходными шасси. И вместо реанимации ценного актива, военные нашли простое решение: перейти на шасси производства чешской компании Tatra. Даже несмотря на то, что европейский аналог существенно дороже, а главное – требует серьезной доработки для соответствия комплексу.Впрочем, даже успешный переход на чешские шасси едва ли решит все проблемы «Нептуна». Дело в том, что КрАЗ – не единственное предприятие, участвующее в разработке комплекса, которое находится в глубоком кризисе. Без пяти минут банкротом является Харьковский авиационный завод, который должен был осуществлять конечную сборку ракет Р-360. Еще в октябре 2014 года предприятие объявило дефолт по облигациям займа на сумму 440 млн. гривен и с тех пор не производит авиатехнику, выживая благодаря сервисным работам. А по итогам 2020 года ситуация многократно ухудшилась: суммарные долговые обязательства оцениваются в 2 млрд. гривен (около 70 млн. долларов), включая 235 млн. грн. зарплатных долгов. Наконец, не прекращаются разбирательства вокруг запорожского двигателестроительного предприятия «Мотор Сич», который должен был производить ракетные двигатели для Р-360. Из-за ареста властями контрольного пакета акций, купленного китайской компанией Skyrizon, нормальная производственная деятельность парализована уже третий год к ряду.Очевидно, что без Харьковского авиазавода и «Мотор Сичи», отвечающих за производство ракеты, вся затея с «Нептуном» оборачивается прахом.Собственно, наполеоновские планы серийного производства «Нептуна» уже сорваны. Не так давно Минобороны Украины опубликовало бюджетную программу, в которой отражены все виды вооружений и военной техники, которые армия планирует закупить в 2021 году, и новейшего ракетного комплекса среди них не оказалось. А учитывая скорость, с которой закрываются украинские предприятия, через год «Нептун», уже лишившийся колес, рискует лишиться ракет и окончательно кануть в небытие. Что, конечно же, является хорошей новостью, учитывая большие способности Киева к различным провокациям, для реализации которых ракетный комплекс стал бы ценной находкой. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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