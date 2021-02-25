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«Убийца Крымского моста» остался без колёс: производитель шасси — банкрот
25 февраля 2021, 21:25 • 186 • Украина
В прошлом году украинский ВПК широко анонсировал принятие на вооружение новейшего берегового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун», разработанного в киевском КБ «Луч». Комплекс позиционировался как передовая разработка с использованием цифровых технологий, которая способна в течении нескольких минут превратить в пыль Крымский мост, а заодно и весь Черноморский флот России. Однако производство грозного оружия откладывается на неопределённый срок: поставщик шасси разорился, а производитель ракет готовится к банкротству.
«Нептун» наделал немало шума в украинских медиа: появление нового мобильного ракетного комплекса должно было развеять миф о том, что Украина больше неспособна выдать на-гора что-то более технологичное, чем сноп пшеницы или стальной сляб. Кроме того, мишенью «Нептуна» были набиравшие силу обвинения Петра Порошенко в коррупционных схемах в сфере ВПК. Как бы там ни было, поначалу реализация громкого проекта украинской оборонки продвигался к финалу семимильными шагами. Впервые анонсированный в 2018 году, он был представлен широкой публике уже в феврале 2019-го на выставке IDEX в Абу-Даби. В том же году начались испытания комплекса. И тогда же бывший секретарь совбеза Украины Александр Турчинов дал известный комментарий, в котором заявил о большой угрозе комплекса для России: «Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия».
В 2020 году прошли испытания крылатой ракеты Р-360, корни которой, равно как и всего ракетного комплекса, уходят в советскую эпоху. Ракета представляет собой клон противокорабельной Х-35, разработка которой началась еще в 1983 году усилиями опытно-конструкторского бюро «Звезда» в подмосковном Королёве. Планировалось развернуть сборку её корпусов в Харькове на мощностях Харьковского авиационного завода, который тогда уже производил стратегическую ракету Х-55. Несмотря на распад СССР сотрудничество с Украиной по совместному производству Х-35 продолжилось и в девяностые годы. А в 2002 году Киев даже получил образец ракеты от России, где она была принята на вооружение с 2003 года. Вероятно, что именно за счет этой кооперации, обеспечившей украинских конструкторов необходимой документацией, и появился украинский аналог Р-360.
В августе 2020 года испытания ракеты и всех элементов комплекса завершились его принятием на вооружение, о чем тогда торжественно рапортовали в минобороны Украины.
«Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс «Нептун». В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей», - делился планами командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Ожидалось, что уже в 2021 году стартует серийное производство комплекса.
Однако триумф украинского ВПК продлился совсем не долго. Буквально спустя три месяца после ввода в строй «убийцы Крымского моста» стало известно о банкротстве предприятия, отвечавшего за важнейшее технологическое звено проекта. Речь идет о Кременчугском автомобильном заводе (КрАЗ), который занимался разработкой и производством шасси. В частности, самоходная пусковая установка комплекса, осуществляющая запуск ракет, базируется на шасси КрАЗ-7634, а подвижный командный пункт и транспортно-заряжающая машина использует трехосный КрАЗ 6322.
В ноябре 2020 года КрАЗ был объявлен банкротом. Правда это едва ли стало сенсацией, учитывая, что серьезные финансовые трудности преследовали предприятие достаточно давно. Кроме того, еще в марте 2020 года в Кременчуг приезжал Владимир Зеленский и пообещал умирающему автозаводу помощь и крупный госзаказ. Однако ни персональное внимание со стороны Зеленского, ни стратегическая роль предприятия - не спасли его от разорения. В свою очередь, украинское Минобороны едва ли собиралось унывать из-за банкротства единственного автозавода в стране, обеспечивавшего армию грузовиками и самоходными шасси. И вместо реанимации ценного актива, военные нашли простое решение: перейти на шасси производства чешской компании Tatra. Даже несмотря на то, что европейский аналог существенно дороже, а главное – требует серьезной доработки для соответствия комплексу.
Впрочем, даже успешный переход на чешские шасси едва ли решит все проблемы «Нептуна». Дело в том, что КрАЗ – не единственное предприятие, участвующее в разработке комплекса, которое находится в глубоком кризисе. Без пяти минут банкротом является Харьковский авиационный завод, который должен был осуществлять конечную сборку ракет Р-360. Еще в октябре 2014 года предприятие объявило дефолт по облигациям займа на сумму 440 млн. гривен и с тех пор не производит авиатехнику, выживая благодаря сервисным работам. А по итогам 2020 года ситуация многократно ухудшилась: суммарные долговые обязательства оцениваются в 2 млрд. гривен (около 70 млн. долларов), включая 235 млн. грн. зарплатных долгов. Наконец, не прекращаются разбирательства вокруг запорожского двигателестроительного предприятия «Мотор Сич», который должен был производить ракетные двигатели для Р-360. Из-за ареста властями контрольного пакета акций, купленного китайской компанией Skyrizon, нормальная производственная деятельность парализована уже третий год к ряду.
Очевидно, что без Харьковского авиазавода и «Мотор Сичи», отвечающих за производство ракеты, вся затея с «Нептуном» оборачивается прахом.
Собственно, наполеоновские планы серийного производства «Нептуна» уже сорваны. Не так давно Минобороны Украины опубликовало бюджетную программу, в которой отражены все виды вооружений и военной техники, которые армия планирует закупить в 2021 году, и новейшего ракетного комплекса среди них не оказалось. А учитывая скорость, с которой закрываются украинские предприятия, через год «Нептун», уже лишившийся колес, рискует лишиться ракет и окончательно кануть в небытие. Что, конечно же, является хорошей новостью, учитывая большие способности Киева к различным провокациям, для реализации которых ракетный комплекс стал бы ценной находкой.
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