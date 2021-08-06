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Убийц журналиста Хашогги учили по лицензии Госдепа США: Захаровой хватило одного смайлика

06 августа 2021, 18:10  •  211 • Политика
Дипломатический источник в Вашингтоне рассказал, что убийцы журналиста Хашогги проходили обучение в американской ЧВК по лицензии Госдепа США. Захарова прокомментировало единственным смайликом.
В США всплыли новые подробности жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. По данным дипломатических источников в Вашингтоне, киллеры проходили обучение в американской частной военной компании (ЧВК) Tier 1 Group. При этом лицензию на обучение выдал Госдеп CША.
Речь идёт о нашумевшей истории с пытками и убийством работавшего на издание The Washington Post журналиста Джамаля Хашогги в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. "Умные" часы журналиста записали всё, что с ним делали киллеры, а затем переслали файлы его девушке. После этого США ввели санкции против Эр-Рияда.
Теперь выходит, что американцы сами подготовили убийц оппозиционного журналиста, а потом изобразили удивление случившимся и ввели санкции против саудитов. При этом история подозрительно напоминает инцидент с убийством президента Гаити. Наёмники, которые совершили нападение на резиденцию лидера, тоже проходили обучение в американской ЧВК.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала всю эту историю смайликом с поражённым выражением лица.

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