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Убийц обеспечил транспортом лично наследный принц Саудовской Аравии - CNN

26 февраля 2021, 00:10  •  52 • Политика
Убийцы журналиста Джамаля Хашогги использовали самолёты наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, сообщает CNN.
Всплыли новые доказательства причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль-Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Подробности опубликовал канал CNN.
Речь идёт о совершенно секретных и чрезвычайно срочных документах. Из них следует, что саудовский принц приказал одному из министров купить компанию Sky Prime Aviation, которой принадлежали два частных самолёта. Впоследствии эти самолёты были использованы убийцами Джамаля Хашогги. Документы были предоставлены суду в рамках гражданского иска в Канаде, сообщает KATEHON.
Сегодня ожидается публикация нового отчёта, который американцы называют "взрывным", о причастности ибн Салмана к зверскому преступлению,
- отмечает CNN.
Напомним, что журналист Джамаль Хашогги был убит в представительстве Саудовской Аравии в Турции. Журналиста сначала пытали, а затем умертвили. Об этом стало известно благодаря "умным" часам, которые записали произошедшее, а затем переслали невесте журналиста. В Саудовской Аравии признали преступление, однако никакой реакции в виде санкций и прочего от Запада не последовало.

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