Убийство журналиста может стравить США и Израиль с Великобританией и Турцией - эксперт

Президент Турции Реджеп Эрдоган с британской поддержкой может свергнуть саудовскую элиту. Как полагает главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян, развитие ситуации в деле с убитым саудовским журналистом Джамалем Хашукджи зависит от того, насколько принципиальны окажутся Эрдоган и Великобритания

«Деньгами откупиться саудитам будет очень сложно. Я думаю, что Эрдоган в закулисном формате будет требовать отставки принца Мохаммеда Бен Салмана», - заявил в комментарии Царьграду эксперт.

При этом он подчеркнул, что позиции по Саудовской Аравии, которая жесткими методами действует против своих оппонентов, придерживается и Франция. Однако официально никаких требований к Эр-Рияду не поступало.

«Что касается американцев, они будут стараться, с одной стороны, не замараться в этом деле, что сделать будет довольно сложно, ведь именно американцы и израильтяне стояли за приходом Мохаммеда Бен Салмана к власти. И, несмотря на серьезный информационный накат, Израиль и США будут до конца поддерживать наследного принца, ведь приход ко власти «Братьев мусульман» будет означать усиление Демпартии США. Это невыгодно Трампу. А для Израиля невыгодно свержение Бен Салмана, поскольку «Братья мусульмане» являются фактически военным противником еврейского государства», - пояснил Цатурян.

При этом, пояснил эксперт, не исключено, что за убийством журналиста Хашукджи стояла часть саудовской королевской семьи, но определенно, что эта часть была сама завязана на «Братьев мусульман».

Ситуация в целом стала серьезным подарком для Турции, Эрдогана. Для него это возможность разыграть карту против Салмана.

«Здесь события необходимо рассматривать в контексте государственного переворота в Саудовской Аравии. Эрдоган и Британия готовят государственные переворот. И они будут свергать тех представителей саудовской элиты, которые завязаны на США, на Израиль, на Республиканскую партию США», - убежден главный редактор информационного агентства «Реалист».