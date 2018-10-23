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Убийство журналиста может стравить США и Израиль с Великобританией и Турцией - эксперт
23 октября 2018, 19:54 • 135 • В мире
Главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян уверен, что Турция с британской поддержкой попытается повлиять на саудовские элиты.
Президент Турции Реджеп Эрдоган с британской поддержкой может свергнуть саудовскую элиту. Как полагает главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян, развитие ситуации в деле с убитым саудовским журналистом Джамалем Хашукджи зависит от того, насколько принципиальны окажутся Эрдоган и Великобритания
«Деньгами откупиться саудитам будет очень сложно. Я думаю, что Эрдоган в закулисном формате будет требовать отставки принца Мохаммеда Бен Салмана», - заявил в комментарии Царьграду эксперт.
При этом он подчеркнул, что позиции по Саудовской Аравии, которая жесткими методами действует против своих оппонентов, придерживается и Франция. Однако официально никаких требований к Эр-Рияду не поступало.
«Что касается американцев, они будут стараться, с одной стороны, не замараться в этом деле, что сделать будет довольно сложно, ведь именно американцы и израильтяне стояли за приходом Мохаммеда Бен Салмана к власти. И, несмотря на серьезный информационный накат, Израиль и США будут до конца поддерживать наследного принца, ведь приход ко власти «Братьев мусульман» будет означать усиление Демпартии США. Это невыгодно Трампу. А для Израиля невыгодно свержение Бен Салмана, поскольку «Братья мусульмане» являются фактически военным противником еврейского государства», - пояснил Цатурян.
При этом, пояснил эксперт, не исключено, что за убийством журналиста Хашукджи стояла часть саудовской королевской семьи, но определенно, что эта часть была сама завязана на «Братьев мусульман».
Ситуация в целом стала серьезным подарком для Турции, Эрдогана. Для него это возможность разыграть карту против Салмана.
«Здесь события необходимо рассматривать в контексте государственного переворота в Саудовской Аравии. Эрдоган и Британия готовят государственные переворот. И они будут свергать тех представителей саудовской элиты, которые завязаны на США, на Израиль, на Республиканскую партию США», - убежден главный редактор информационного агентства «Реалист».
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