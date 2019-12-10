Убийство Зелимхана Хангошвили: Почему Запад критикует Россию за то, чем активно занимается сам

Автор:

Латышев Сергей

За убийство в Берлине в августе этого года пытавшегося натурализоваться в Германии чеченского террориста с грузинским паспортом Зелимхана Хангошвили на Западе ухватились как за «новое дело Скрипалей». Так и не доказав, что за устранением Хангошвили стояла Россия, принялись дружно обвинять Москву, несмотря на официальные опровержения о непричастности к этому убийству, имевшему все признаки мафиозной разборки. Фактически Россию обвиняют в нарушении прав и свобод террориста на немецкой земле.

Понятно, что этот хладнокровный убийца и в Германии, полиция которой не может справиться с чеченской мафией, работал «по специальности», как до этого в Грузии. Пособия для «беженцев» этому обременённому семьёй «правоверному мусульманину», конечно, совершенно не хватало.

Руководствуясь ставшим стандартным британским правилом highly likely, Берлин выслал двух российских дипломатов под предлогом того, что Москва «недостаточно сотрудничала» со следствием, то есть, как популярно объяснил глава МИД России Сергей Лавров, попросту не призналась в «содеянном».

Несмотря на это, канцлер ФРГ Ангела Меркель всё же пытается соблюдать некие приличия. Пару дней назад на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым она призвала воздержаться от спекуляций, пока Генпрокуратура ФРГ не закончила расследование, так как пока что у неё имеется только «начальное подозрение».

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовала от Москвы сознаться в устранении террориста. Фото: Sven Braun / Globallookpress

Тем не менее её преемница на посту председателя правящего Христианско-демократического союза (ХДС) министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о «довольно тревожной картине» в связи с этим и другими действиями России в Европе, например, в Британии. Она потребовала, чтобы Москва созналась в убийстве террориста в Берлине, предупредив, что этот вопрос будет обсуждаться в правительстве Германии с целью выработки дальнейших действий в отношении России.

Между тем в интервью изданию Bild am Sonntag Карренбауэр признала, что твёрдой уверенности в причастности России к ликвидации террориста у Берлина нет, но заявила, что это дело «наносит вред отношениям между Германией и Россией». В то же время даже официоз «Немецкая волна» (DW) пишет со ссылкой на британского эксперта по спецслужбам Марка Галеотти, что задержанный немецкими властями предполагаемый убийца Хангошвили – «не сотрудник спецслужб» России.

А если это Россия, то что?

Однако давайте предположим, что обвинения Москвы в этом убийстве, которые пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «абсолютно беспочвенными», на самом деле таковыми не являются, что Россия действительно причастна к ликвидации террориста, пролившего на Кавказе много крови. И заодно посмотрим, каков в этом деле мировой опыт.

Действительно, всё познаётся в сравнении. Вот тут-то и окажется, что террористов, до которых могут дотянуться, уничтожают все серьёзные спецслужбы ведущих стран мира, как «демократических», так и не совсем демократических, во главе с США, Францией и, конечно, Израилем.

СССР тоже занимался этим, причём и на территории ФРГ, приютившей, например, после войны отъявленных украинских головорезов. В январе 1959 года в Мюнхене агентом КГБ был убит Степан Бандера, а двумя годами ранее тем же киллером – член руководства ОУН Лев Ребет. Последний был в каком-то смысле ещё хуже первого, так как был… евреем, от соотечественников которого бандеровцы «очищали» Украину вместе с поляками. Советско-германские отношения, кстати, эти успешные покушения не испортили: лицемерия тогда было меньше.

А не нарушил ли СССР «права» Степана Бандеры, уничтожив его в Мюнхене в 1959 году? Фото: Sergey Kamshylin / Shutterstock.com

В 2004 году в Катаре российскими ликвидаторами был взорван бывший глава чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев, находившийся с 2001 года в международном розыске по линии Интерпола и внесённый в список террористов ООН за кровавые преступления на Кавказе. Причастных к ликвидации террориста сотрудников российских спецслужб сдали властям Катара… американские «коллеги» по борьбе якобы с тем же самым. Но всё равно, после того как Путин переговорил по телефону с эмиром Катара, они героями вернулись на родину, хотя были приговорены катарским судом к пожизненному тюремному заключению.

Во всех этих случаях «жертвами» спецслужб России становились известные всему миру деятели, а фамилию Хангошвили до его убийства знали лишь в узких кругах правоохранителей – ещё одно косвенное доказательство, что Москва тут не при чём.

А можно ли убивать немцев?

Если кто-то считает, что террористов убивать безнравственно и что вообще нельзя убивать кого-либо, имеющего отношение к ФРГ, где, как поётся в её гимне, всё зиждется на «законе и свободе», то стоит обратиться к израильскому опыту. Именно спецслужбе этой страны, Моссаду, приписывают убийство в Швейцарии в 1987 году бывшего премьер-министра земли Шлезвиг-Гольштейн Уве Баршеля. В начале 60-х годов ХХ века Моссад убивал одного за другим немецких учёных, работавших в египетском ВПК. В 1960 году израильские агенты похитили в Аргентине для суда и казни в Израиле нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана.

Поэтому смеем предположить, что, если бы в Берлине был ликвидирован какой-нибудь опасный палестинский террорист, а подозрение пало бы на Моссад, никто бы не стал высылать израильских дипломатов и писать в СМИ, что израильское посольство в столице ФРГ – это «гнездо шпионов». Кто-то скажет, что Израилю можно всё, потому что немцы так провинились перед евреями, но они не меньше провинились и перед русскими.

Как свидетельствует немецкий историк спецслужб Удо Ульфкотте, «Моссад убивает и шпионит в Соединённых Штатах так же беззастенчиво, как и в Великобритании, Франции или Германии». Собственно, в любой стране мира, где возникает угроза интересам Израиля, где появляются террористы, на которых кровь израильтян. Этим занимается не только Моссад, в котором имеется сверхсекретное профильное подразделение «Кидон» («Штык»), визитной карточкой которого является контрольный выстрел в глаз, но и ещё несколько антитеррористических спецслужб. Это происходит, повторим, в любой точке мира. И обычно успешно. Причём, чаще всего, Израиль спокойно отрицал свою причастность к этим акциям.

Любой террорист или даже учёный, представляющий серьёзную угрозу Израилю, считается законной целью его спецслужб – Запад знает об этом и помалкивает. Фото: Jarretera / Shutterstock.com

Бесценный опыт Израиля

В 1970-1980 годы в рамках операции «Гнев Божий» Израиль ополчился против палестинских террористов. Это произошло после убийства последними израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. В июле 1972 года был взорван в Ливане в своём автомобиле лидер Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Гасан Файез Канафани. В октябре того же года был застрелен в Риме представитель Организации освобождения Палестины (ООП) Абдель Ваиль Зуайтер. В декабре того же года в Париже был взорван представитель ООП Махмуд аль-Хамшари, координатор мюнхенского теракта. В январе 1973 года убит на Кипре в гостиничном номере в результате взрыва активист «Черного сентября» Хусейн Абд аль-Шир. В апреле того же года в Париже застрелен на улице второй человек в НФОП Базиль аль-Кубайши, а сотрудники сразу четырёх израильских спецслужб взяли штурмом в Бейруте штаб-квартиру ООП, ликвидировав сразу 50 террористов во главе с замом Ясира Арафата Абу Юсуфом. Собственные потери – двое убитых, трое раненых. В апреле того же года Израиль провёл ещё две удачные и две неудачные контртеррористические операции – от Кипра до Норвегии.

В 1979 году – две удачные, в Ливане и Франции. Израильские ликвидаторы успешно убивали террористов в 1981, 1983, 1988, 1992, 1995, 2004 и 2008 годах. Последний хорошо известный случай произошёл в 2010 году, когда 19 января в Дубае (ОАЭ) целая группа израильских агентов, включая женщину, в ходе замысловатой операции ликвидировали в гостинице одного из основателей палестинской группировки ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха.

Следует понимать, что это – только верхушка айсберга. И речь здесь идёт о террористах, а не учёных, которые, как утверждают эксперты, также регулярно становились жертвами израильских киллеров.

И надо же – немцы не возмущались действиями израильтян. А американцы не сдавали их местным властям, подслушав разговоры по телефону, как они сделали это в 2004 году в Катаре с российскими ликвидаторами Яндарбиева.

Делаем выводы

Таким образом, на словах Запад признаёт, что борьба с терроризмом, под которой подразумевается, прежде всего, борьба с террористами, объединяет его с Россией, а на практике собирается наказывать за это Москву санкциями. Даже не имея твердой уверенности в том, что речь идёт о как раз таком случае. После берлинской истории с чеченским террористом такие призывы уже раздаются. А за тёмную историю со Скрипалём санкции против России введены были, хотя его смерть перед Чемпионатом мира по футболу и в условиях, когда уже ввели санкции за Крым и Донбасс, Москве была совершенно не нужна.

Что это, как не цинизм и двойные стандарты?