Убийство в саванне: уроки и последствия • 84 • Аналитика



В Центральноафриканской Республике погибла группа российских журналистов, возглавляемая широко известным в узких кругах Орханом Джемалем. Понесшая невосполнимую утрату либеральная общественность подняла очередной вой. Все остальные (нелиберальные) журналисты (многие из которых недолюбливали Джемаля) застыли в скорбном молчании. Выдержав, как и полагается, минутную паузу, попробуем без гнева и пристрастия разобраться в случившемся.



Страна пребывания





Более опасное место, чем ЦАР, на планете Земля найти проблематично. Здесь пятый год идет ожесточенная межплеменная война, льются реки крови. Нищета рекордная даже по африканским меркам. Правительство контролирует максимум четверть территории. Троим безоружным европейцам без охраны из такого места можно вернуться только при большой удаче. Она от наших сограждан отвернулась.



Заказчик



Официальным заказчиком вояжа стал некий «Центр управления расследованиями». Это не то чтобы СМИ и не то чтобы структура. Это некий очередной мутный проект-кентавр, существующий на средства бывшего зека, а ныне лондонца Михаила Ходорковского. Занимается он понятно чем: созданием контента о «кровавом и вороватом российском режиме» и раскидыванием его по соцсетям и другим и ресурсам-единомышленникам.







Цель



Как метко заметил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, «ни одно СМИ в мире, живущее за счет читателей и рекламы, не интересует происходящее в ЦАР. От слова «совсем». Потому что это абсолютно не нужно самим читателям». С этим трудно не согласиться. Не самая популярная среди туристов страна. Не Таиланд и не Багамы.



Но кто платит, тот и заказывает музыку. В нашем случае – тему репортажа. Она была предсказуемой и незамысловатой. Журналистам приказано было нарыть компрометирующий материал про ЧВК «Вагнер». Ибо в республике (о чем еще в марте официально сообщил МИД России) по соглашению с правительством работают 5 военных и 170 гражданских инструкторов из России. Они занимаются подготовкой местных армейских кадров – кстати, по согласованию с профильным комитетом Совбеза ООН. Это общемировая практика. Американские инструкторы обучают военных в Грузии, Украине, Прибалтике. Тоже за деньги. И никто при этом не называет их «наемниками дяди Сэма». Такая работа. Да, специфичная, возможно не почетная, но по государеву заказу и очень хорошо оплачиваемая. Вот эти русские инструкторы и были нужны «для картинки». Тем более что в республике они ни от кого и не прятались особо. Их и предполагалось выдать за кровавых наемников. Остальное – дело операторской техники и авторской фантазии. Концепция уже есть, осталось только подогнать под нее «нарезку кадров». За чем журналисты и отправились.



Безопасность



О безопасности журналистов «заказчик», судя по всему, не думал ни секунды. Ибо в заявленной им схеме исполнители изначально рассматривались в качестве «расходника». Даже их мотивация (а она могла быть вполне искренней) ему была неинтересна. Если с ними что-нибудь случится – даже лучше: простых бойцов информационной войны можно будет переформатировать в «жертв борьбы». А это опять цитируемость, новый повод напомнить о себе, обвинить «кровавый режим» и т.д. Можно даже потребовать новых финансовых траншей у своих кураторов – на алтарь войны, уносящей жизни «соратников». Удар по Ирану в ближайшее время: реальность или фикция?



По словам Стешина, журналистов в эту историю «сначала втравили, а потом разменяли». Правда, сами журналисты – далеко не дети. Надо же все-таки понимать, когда играешь ты, а когда играют тебя. Нельзя соглашаться на любые предложения, тем более исходящие от одиозных личностей, если у тебя есть хотя бы элементарный инстинкт самосохранения и ты сам себя не считаешь «расходником», конечно.



Оформление поездки



В ЦАР журналисты въехали нелегально. У них с собой был «отводняк» – пресс-карты федеральной и абсолютно проправительственной газеты «Известия». Как быстро выяснилось, «Известия» о «своих» засланных в Африку корреспондентах – ни сном ни духом. А ведь в стране – на секундочку – идет гражданская война в самой активной фазе. И фальшивые документы решено было использовать исключительно в качестве пропуска в зону боевых действий. В таких случаях в Азии сразу вспоминают поговорку: «Эти парни изначально криво сели на коня». Правда, официальные представители ЦУРа сразу после убийства с завидной оперативностью выдвинули новую версию африканского вояжа, пытаясь задним числом «выправить посадку»: «Ребята поехали просто снимать фильм про Африку». Аргумент железобетонный. Даже новорожденной мыши известно, что бывший зек, олигарх и лондонский беглец Ходорковский спонсирует видео исключительно про зебр, слонов, какаду и бегемотов.



Далее. Все погибшие в ЦАР оформили свой въезд как туристический. Ни они сами, ни организаторы их поездки не уведомили об этом вояже ни МИД России, ни посольство России в республике. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. У погибших при себе не было даже паспортов, что осложнило процедуру опознания. Были только просроченные удостоверения представителей СМИ 2011 года выпуска. По словам Захаровой, в МИД до сих пор нет четкого понимания, как они там оказались и кто несет ответственность за их пребывание в воюющей стране. Как Америка проспала российскую военную реформу



«Кривой конь» африканского вояжа начал пуделять сразу. Все пошло не так с самого начала. Накануне гибели журналистов задержали за ведение незаконной съемки. Местные власти официально предупредили их, что они покидают зону безопасности, контролируемую законным правительством. А позже выяснилось, что искатели вагнеровцев поехали совсем не туда, где базируются российские специалисты.



Ошибки



По мнению широко известного в журналистских кругах специалиста в области конфликтологии и экстремальных ситуаций Владимира Ворожцова, в данном случае погибшие журналисты, к сожалению, нарушили базовые правила пребывания в горячих точках и местах локальных войн, которые, как и воинский устав, написаны кровью.



Любой мало-мальски опытный журналист, работавший в горячих точках, как «Отче наш» должен знать, соблюдать и выполнять следующие этапы подготовки своего вояжа:



1. Определение маршрутов движения и перемещения группы (основного и нескольких запасных).



2. Выбор места съемки, остановок, встреч с местными жителями и военнослужащими.



3. Выбор транспортных средств.



4. Организация безопасности и охраны.



5. Дезинформация и профилактика потенциального противника.



6. Иногда очень продуктивно «привязывать» съемочную группу к одному из подразделений противоборствующих сторон.



Эти базовые принципы безопасности не имеют права нарушать самые опытные, прошедшие огонь, воду и горячие точки журналисты. Ни один из них не был соблюден группой Джемаля в полном объеме.



Обстоятельства гибели группы, увы, весьма типичны. По мнению Владимира Ворожцова, четкого плана командировки, продуманного графика перемещений, грамотной организации и минимального уровня обеспечения безопасности у группы явно не было. Большое подозрение вызывает чудом спасшийся во время нападения водитель, он же проводник, он же переводчик, он же секьюрити. Практика и жизненный опыт показывают, что, ежели проводник или водитель из местных «счастливо спасается» во время гибели сопровождаемых, он в полном объеме может претендовать на звание соучастника. Именно этот человек за день до расстрела переводил журналистам требования местных полицейских, которые незатейливо вымогали у них взятку в 200 долларов. Сумма была выплачена. После чего по цепочке «заинтересованных лиц» пошла информация о группе заехавших в страну и никем и ничем не защищенных «богатеньких буратино». А у них с собой было, как выяснилось, восемь с половиной тысяч долларов наличными. Сумма по местным меркам просто нереальная, астрономическая какая-то. Что, возможно, и подвигло убийц на радикальные меры. Как Киевская Русь становилась бандеровской Украиной. Часть 3. Немецко-американское влияние



Послесловие



Нейтрализовать группу Джемаля, конечно, могли по самым разным причинам. В том числе и «за кеды», как предполагают журналисты. Но уж больно подозрительна очевидная сакральность жертвы. Если авторам информационной завесы удастся навязать общественному мнению свой вариант версии («они только попытались разузнать правду»), то все опять сведется к тому, что виноват «кровавый режим и лично Путин».



Известный испанский писатель Перес-Реверте как-то точно заметил: «На любой войне рано или поздно журналист превращается из описателя побед в опасного и ненужного свидетеля».



В этой истории первая стадия так и не была пройдена. Сразу наступила вторая… Войны на земле были, есть и будут. Человечество не может без этого. А на войнах всегда присутствуют представители «второй древнейшей». Война манит их, как ночной свет мотыльков. Одни на войне зарабатывают себе на хлеб, другие пытаются снискать себе популярность и славу. И те, и другие иногда гибнут. Гибель каждого представителя масс-медиа в России взрывает журналистское сообщество. Выдвигаются различные версии смерти, анализируются допущенные погибшими ошибки: никто не хочет наступать на те грабли, которые оказались смертельными для их предшественников.В Центральноафриканской Республике погибла группа российских журналистов, возглавляемая широко известным в узких кругах Орханом Джемалем. Понесшая невосполнимую утрату либеральная общественность подняла очередной вой. Все остальные (нелиберальные) журналисты (многие из которых недолюбливали Джемаля) застыли в скорбном молчании. Выдержав, как и полагается, минутную паузу, попробуем без гнева и пристрастия разобраться в случившемся.Более опасное место, чем ЦАР, на планете Земля найти проблематично. Здесь пятый год идет ожесточенная межплеменная война, льются реки крови. Нищета рекордная даже по африканским меркам. Правительство контролирует максимум четверть территории. Троим безоружным европейцам без охраны из такого места можно вернуться только при большой удаче. Она от наших сограждан отвернулась.Официальным заказчиком вояжа стал некий «Центр управления расследованиями». Это не то чтобы СМИ и не то чтобы структура. Это некий очередной мутный проект-кентавр, существующий на средства бывшего зека, а ныне лондонца Михаила Ходорковского. Занимается он понятно чем: созданием контента о «кровавом и вороватом российском режиме» и раскидыванием его по соцсетям и другим и ресурсам-единомышленникам.Как метко заметил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, «ни одно СМИ в мире, живущее за счет читателей и рекламы, не интересует происходящее в ЦАР. От слова «совсем». Потому что это абсолютно не нужно самим читателям». С этим трудно не согласиться. Не самая популярная среди туристов страна. Не Таиланд и не Багамы.Но кто платит, тот и заказывает музыку. В нашем случае – тему репортажа. Она была предсказуемой и незамысловатой. Журналистам приказано было нарыть компрометирующий материал про ЧВК «Вагнер». Ибо в республике (о чем еще в марте официально сообщил МИД России) по соглашению с правительством работают 5 военных и 170 гражданских инструкторов из России. Они занимаются подготовкой местных армейских кадров – кстати, по согласованию с профильным комитетом Совбеза ООН. Это общемировая практика. Американские инструкторы обучают военных в Грузии, Украине, Прибалтике. Тоже за деньги. И никто при этом не называет их «наемниками дяди Сэма». Такая работа. Да, специфичная, возможно не почетная, но по государеву заказу и очень хорошо оплачиваемая. Вот эти русские инструкторы и были нужны «для картинки». Тем более что в республике они ни от кого и не прятались особо. Их и предполагалось выдать за кровавых наемников. Остальное – дело операторской техники и авторской фантазии. Концепция уже есть, осталось только подогнать под нее «нарезку кадров». За чем журналисты и отправились.О безопасности журналистов «заказчик», судя по всему, не думал ни секунды. Ибо в заявленной им схеме исполнители изначально рассматривались в качестве «расходника». Даже их мотивация (а она могла быть вполне искренней) ему была неинтересна. Если с ними что-нибудь случится – даже лучше: простых бойцов информационной войны можно будет переформатировать в «жертв борьбы». А это опять цитируемость, новый повод напомнить о себе, обвинить «кровавый режим» и т.д. Можно даже потребовать новых финансовых траншей у своих кураторов – на алтарь войны, уносящей жизни «соратников».По словам Стешина, журналистов в эту историю «сначала втравили, а потом разменяли». Правда, сами журналисты – далеко не дети. Надо же все-таки понимать, когда играешь ты, а когда играют тебя. Нельзя соглашаться на любые предложения, тем более исходящие от одиозных личностей, если у тебя есть хотя бы элементарный инстинкт самосохранения и ты сам себя не считаешь «расходником», конечно.В ЦАР журналисты въехали нелегально. У них с собой был «отводняк» – пресс-карты федеральной и абсолютно проправительственной газеты «Известия». Как быстро выяснилось, «Известия» о «своих» засланных в Африку корреспондентах – ни сном ни духом. А ведь в стране – на секундочку – идет гражданская война в самой активной фазе. И фальшивые документы решено было использовать исключительно в качестве пропуска в зону боевых действий. В таких случаях в Азии сразу вспоминают поговорку: «Эти парни изначально криво сели на коня». Правда, официальные представители ЦУРа сразу после убийства с завидной оперативностью выдвинули новую версию африканского вояжа, пытаясь задним числом «выправить посадку»: «Ребята поехали просто снимать фильм про Африку». Аргумент железобетонный. Даже новорожденной мыши известно, что бывший зек, олигарх и лондонский беглец Ходорковский спонсирует видео исключительно про зебр, слонов, какаду и бегемотов.Далее. Все погибшие в ЦАР оформили свой въезд как туристический. Ни они сами, ни организаторы их поездки не уведомили об этом вояже ни МИД России, ни посольство России в республике. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. У погибших при себе не было даже паспортов, что осложнило процедуру опознания. Были только просроченные удостоверения представителей СМИ 2011 года выпуска. По словам Захаровой, в МИД до сих пор нет четкого понимания, как они там оказались и кто несет ответственность за их пребывание в воюющей стране.«Кривой конь» африканского вояжа начал пуделять сразу. Все пошло не так с самого начала. Накануне гибели журналистов задержали за ведение незаконной съемки. Местные власти официально предупредили их, что они покидают зону безопасности, контролируемую законным правительством. А позже выяснилось, что искатели вагнеровцев поехали совсем не туда, где базируются российские специалисты.По мнению широко известного в журналистских кругах специалиста в области конфликтологии и экстремальных ситуаций Владимира Ворожцова, в данном случае погибшие журналисты, к сожалению, нарушили базовые правила пребывания в горячих точках и местах локальных войн, которые, как и воинский устав, написаны кровью.Любой мало-мальски опытный журналист, работавший в горячих точках, как «Отче наш» должен знать, соблюдать и выполнять следующие этапы подготовки своего вояжа:1. Определение маршрутов движения и перемещения группы (основного и нескольких запасных).2. Выбор места съемки, остановок, встреч с местными жителями и военнослужащими.3. Выбор транспортных средств.4. Организация безопасности и охраны.5. Дезинформация и профилактика потенциального противника.6. Иногда очень продуктивно «привязывать» съемочную группу к одному из подразделений противоборствующих сторон.Эти базовые принципы безопасности не имеют права нарушать самые опытные, прошедшие огонь, воду и горячие точки журналисты. Ни один из них не был соблюден группой Джемаля в полном объеме.Обстоятельства гибели группы, увы, весьма типичны. По мнению Владимира Ворожцова, четкого плана командировки, продуманного графика перемещений, грамотной организации и минимального уровня обеспечения безопасности у группы явно не было. Большое подозрение вызывает чудом спасшийся во время нападения водитель, он же проводник, он же переводчик, он же секьюрити. Практика и жизненный опыт показывают, что, ежели проводник или водитель из местных «счастливо спасается» во время гибели сопровождаемых, он в полном объеме может претендовать на звание соучастника. Именно этот человек за день до расстрела переводил журналистам требования местных полицейских, которые незатейливо вымогали у них взятку в 200 долларов. Сумма была выплачена. После чего по цепочке «заинтересованных лиц» пошла информация о группе заехавших в страну и никем и ничем не защищенных «богатеньких буратино». А у них с собой было, как выяснилось, восемь с половиной тысяч долларов наличными. Сумма по местным меркам просто нереальная, астрономическая какая-то. Что, возможно, и подвигло убийц на радикальные меры.Нейтрализовать группу Джемаля, конечно, могли по самым разным причинам. В том числе и «за кеды», как предполагают журналисты. Но уж больно подозрительна очевидная сакральность жертвы. Если авторам информационной завесы удастся навязать общественному мнению свой вариант версии («они только попытались разузнать правду»), то все опять сведется к тому, что виноват «кровавый режим и лично Путин».Известный испанский писатель Перес-Реверте как-то точно заметил: «На любой войне рано или поздно журналист превращается из описателя побед в опасного и ненужного свидетеля».В этой истории первая стадия так и не была пройдена. Сразу наступила вторая… Автор: Игорь Моисеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 84 Источник Похожие новости А. Солженицын. Неоднозначный юбиляр Готовится дальний удар по Ирану. Дадут ли бой гиперзвуковые «Фениксы» и «Бавары»? Убийство в саванне: уроки и последствия

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