Убийство Сулеймани не оставляет США иного выхода, кроме как покинуть Ближний Восток - эксперты

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, ответный удар Ирана по базам американских военных стал абсолютно обоснованной акцией после убийства командующего силами "Аль-Кудс" КСИР Ирана генерала Сулеймани, совершенного США. В данном случае Иран руководствовался статьей 51 Устава ООН, дающей любой стране право на самооборону при вооруженном нападении.

Американцы использовали Ближний Восток как разменную монету во внешней политике, по словам Наталии Елисеевой. Этот регион они рассматривали как источник ресурсов и платформу для укрепления своих внешнеполитических позиций, отметила она в разговоре с ФАН.

Американцы окончательно заигрались на Ближнем Востоке, отметил Антон Бредихин. Отвратительный поступок Вашингтона показал миру беспринципность американских политиков. Россия должна вступиться за угнетаемый американцами народ, считает эксперт. "Пора показать новую "кузькину мать" Вашингтону", - считает Бредихин.