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Убийство Сулеймани не оставляет США иного выхода, кроме как покинуть Ближний Восток - эксперты

08 января 2020, 21:24  •  21 • Политика
Военный эксперт Юрий Лямин, кандидат исторических наук, главред журнала "Архонт" Антон Бредихин и политолог Наталия Елисеева прокомментировали Федеральному агентству новостей обстановку на Ближнем Востоке, которая накаляется после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани и ответного удара Ирана. По их общему мнению, Соединенным Штатам следует оставить Ближний Восток в покое, немедленно покинув регион.
По мнению военного эксперта Юрия Лямина, ответный удар Ирана по базам американских военных стал абсолютно обоснованной акцией после убийства командующего силами "Аль-Кудс" КСИР Ирана генерала Сулеймани, совершенного США. В данном случае Иран руководствовался статьей 51 Устава ООН, дающей любой стране право на самооборону при вооруженном нападении.
Американцы использовали Ближний Восток как разменную монету во внешней политике, по словам Наталии Елисеевой. Этот регион они рассматривали как источник ресурсов и платформу для укрепления своих внешнеполитических позиций, отметила она в разговоре с ФАН.
Американцы окончательно заигрались на Ближнем Востоке, отметил Антон Бредихин. Отвратительный поступок Вашингтона показал миру беспринципность американских политиков. Россия должна вступиться за угнетаемый американцами народ, считает эксперт. "Пора показать новую "кузькину мать" Вашингтону", - считает Бредихин.

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