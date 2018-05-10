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«Убийство слова»: зачем в нацистской Германии сжигали книги

10 мая 2018, 18:39  •  29 • Украина
85 лет назад на площадях крупнейших университетских городов Германии запылали костры из книг. В огне оказались чуждые духу национал-социализма произведения, написанные гуманистами и коммунистами. По словам экспертов, закономерным последствием сожжения книг стала преступная политика гитлеровского режима, которая обернулась гибелью десятков миллионов человек.
 
Сожжение книг в нацистской Германии 10 мая 1933 года © United States Holocaust Memorial Museum
 

Уничтожение книг — практика довольно старая. Разовые акции такого рода имели место ещё в Римской империи и Древнем Китае. Таким образом власти боролись с распространением идей своих политических оппонентов. Однако эти акции носили преимущественно точечный характер и не были массовыми.

Полноценным средством борьбы с вольнодумством костёр стал уже в католической Европе.

Во Флоренции XV века сожжение книг организовывал Савонарола, а в Гранаде — кардинал-инквизитор Хименес де Сиснерос, уничтоживший все арабские манускрипты. Огонь был средством идеологической войны и в ходе европейской Реформации.

С началом эпохи Великих географических открытий привычную практику борьбы с книгами цивилизованные европейцы начали разносить по всему миру. Так, епископ Юкатана инквизитор Диего де Ланда в 1562 году в ходе специально организованного аутодафе сжёг все известные на тот момент литературные памятники цивилизации майя, содержавшие, по мнению учёных, бесценные данные в области истории, медицины, архитектуры, философии и астрономии.

В 1817 году немецкие студенты-националисты, сторонники объединения Германии, устроили символическое сожжение книг, которые они считали идеологически вредными, в ходе Вартбургского празднества в честь трёхсотлетия с начала Реформации.

Костром по гуманизму и коммунизму

В 1933 году к власти в Германии пришла Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) во главе с Адольфом Гитлером.

«Нацистскому руководству было необходимо в сжатые сроки поставить под свой идеологический контроль всё немецкое общество», — рассказал в интервью RT писатель и историк Константин Залесский.

Особое внимание нацисты уделяли работе с молодёжью — студентами и школьниками. Сторонники НСДАП установили полный контроль над немецкими студенческим союзом и создали движение «гитлерюгенд».

  • Йозеф Геббельс
  • © museum-joanneum.at

В апреле 1933 года отдел прессы и пропаганды студенческого союза подготовил циркуляр, содержавший рекомендации по проведению нацистских массовых мероприятий. Документ включал «12 тезисов против негерманского духа», содержащих направленные против евреев и коммунистов заявления и план акций, кульминацией которого должно было стать публичное сожжение книг неугодных нацистам авторов.

Ещё с начала 1933 года НСДАП, Министерство народного просвещения и пропаганды во главе с Йозефом Геббельсом и студенческий союз работали над составлением списка писателей, поэтов и философов, подлежащих запрету в Германии. 26 марта в газете Berliner Nachtaufgabe появился перечень из 71 неугодного нацистам писателя, который вскоре был расширен до 127 фамилий. Отдельно были составлены списки «идеологически вредных» философов, историков и политиков.

Согласно подсчётам историков, в общей сложности запрету в Третьем рейхе подлежали книги примерно 300 авторов — как немцев, так и иностранцев. Среди них были Эрих Мария Ремарк, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, Анри Барбюс, Джек Лондон, Максим Горький, Владимир Ленин, Иосиф Сталин и Валентин Катаев.

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«Германские власти пошли путём, привычным для многих других тоталитарных государств — путём запрета неудобных книг. Однако гитлеровский режим не был бы самим собой, если бы не превратил это в шумную пропагандистскую акцию», — подчеркнул Константин Залесский.

Вечером 10 мая 1933 года факельные шествия и акции по сжиганию книг синхронно прошли в 34 университетских городах Германии. Только в Берлине на Опернплац на мероприятие по уничтожению «негерманской» литературы собралось около 40 тыс. человек. В костёр было отправлено порядка 25 тыс. томов.

В нескольких городах акции были отложены из-за дождя и проведены позже — в частности, в день летнего солнцестояния 21 июня.

Пламя уничтожения

По мнению Константина Залесского, гитлеровцы достигли желаемой цели. «Уже к 1934 году в Германии было зачищено всё, что противоречило нацистской идеологии», — подчеркнул эксперт.

В начале 1930-х годов мнение мировой общественности по поводу массового сожжения книг руководство НСДАП не заботило. Попытками улучшить свой международный имидж нацисты занялись позже — этой цели, в частности, послужила Олимпиада 1936 года.

«Сделанное нацистами было даже не актом цензуры. Цензура — это предварительный запрет, когда заранее оговаривается, что именно нельзя говорить. Когда же книги уничтожают кострами — это значительно страшнее, это убийство слова», — заявил RT главный редактор журнала «Вопросы литературы», доктор филологических наук Игорь Шайтанов.

По словам эксперта, мир был потрясён. Никто не ожидал, что подобное может случиться в ХХ веке в центре Европы.

  • © Wikipedia
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«Но это была только заря того пламени, в котором потом уничтожались люди, города, народы и страны. Искоренение слова предшествовало уничтожению человека», — подчеркнул Игорь Шайтанов.

Известный баварский писатель Оскар Мария Граф, произведения которого изначального не попали в список запрещённых, был так возмущён произошедшим, что опубликовал в газете Wiener Arbeiterzeitung протест под заголовком «Сожгите меня»:

«Я не заслужил такого бесчестья! Всей своей жизнью и всеми своими сочинениями я приобрёл право требовать, чтобы мои книги были преданы чистому пламени костра, а не попали в кровавые руки и испорченные мозги коричневой банды убийц», — писал Граф. Он покинул Германию и переехал сначала в Австрию, а затем в Америку.

После падения гитлеровского режима, в 1947 году в память о событиях 10 мая 1933-го в Германии был учреждён День книги. А в 1995 году на бывшей Опернплац (в наши дни Бебельплац) был установлен памятник сожжённым книгам работы известного израильского скульптора Михи Ульманна.

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