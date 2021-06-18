Убийство, шпионаж, изготовление порнографии: за что сидят американцы в российских тюрьмах

В распоряжении RT оказался список из 17 американских граждан, находящихся в российских колониях или СИЗО, который ФСИН России передала в МИД РФ накануне встречи Владимира Путина с Джо Байденом. Как заявил российский лидер на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита, Москва и Вашингтон могут найти компромиссы по вопросу отбывающих наказание россиян и американцев и их возвращения на родину. За какие преступления сидят в российских тюрьмах американцы — в материале RT.

Накануне встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джоном Байденом ФСИН России передала в МИД РФ список из 17 американских граждан, которые на данный момент находятся в российских исправительных колониях и тюрьмах. При этом, как выяснил RT, восемь человек из них имеют также и российское гражданство, ещё один является гражданином Армении.

Восемь из 17 американцев находятся в СИЗО, поскольку в отношении них либо ещё продолжаются следственные действия, либо приговор суда не вступил в законную силу. Остальные девять — отбывают наказание в колониях. Спектр статей УК самый широкий: от мошенничества до шпионажа и педофилии.

Мордовские узники

Так, в 2016 году в Москве по подозрению в сексуальных домогательствах к 11-летней девочке в лифте жилого дома была задержан 47–летний гражданин США Джеймс Винсент Вилгус. В ходе следствия была установлена причастность Вилгуса к еще трем аналогичным преступлениям, совершенных в разных районах Москвы.

В ноябре 2017 года он был приговорён к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. Сейчас отбывает свой срок в мордовской ИК-17.

В этой же колонии отбывают наказание ещё двое американцев: Пол Уилан и Ствалли Томас Хауард.

Бывший американский пехотинец Пол Уилан был задержан в московском отеле «Метрополь» 28 декабря 2018 года.

По версии следствия, Уилан был кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны.

Как писали СМИ, Уилан пытался узнать список личного состава подразделения одной из российских спецслужб.

Защита американца настаивала, что к разведке он не имеет никакого отношения, а в Россию приезжал по делам. Уилан работал начальником службы безопасности производителя автомобильных деталей BorgWarner.

В 2020 году Уилан был приговорён к 16 годам лишения свободы и этапирован в Мордовию.

Ствалли Томас Хауард был задержан в ноябре 2017 года по подозрению в сбыте наркотических веществ. В своей съёмной квартире он оборудовал оранжерею для выращивания конопли.

В ходе обыска у Ствалли изъяли больше полутора кг веществ на основе конопли, а также 29 кустов растения.

По данным следствия, когда марихуана созревала, американец собирал пригодные для употребления в качестве наркотического вещества части растений и упаковывал в пакеты для «сбыта наркозависимым лицам».

При этом Ствалли был известным блюзовым музыкантом. В российских СМИ его даже называли «янки с русской душой».

В 2018 году Мосгорсуд приговорил американца к одиннадцати годам лишения свободы.

Мошенники с американскими паспортами

Стоит отметить, что четверо из восьми американцев, имеющих также и российское гражданство, обвиняются или отбывают наказание по 159 УК РФ «Мошенничество».

Так, сейчас в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан содержится Вадим Еникеев 1972 года рождения.

В ноябре 2020 года он был приговорён к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы по части 2 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, Еникеев являлся одним из создателей компании «РОСТ» — крупнейшей финансовой пирамиды последних лет.

Потерпевшими по делу «Роста», по данным СМИ, были признаны больше 3,5 тысяч человек, общая сумма ущерба — почти 1,5 миллиарда рублей.

Как следует из материалов суда, аферисты начали обманывать доверчивых россиян в 2013 году. Они принимали вклады от граждан, обещая выплачивать от 120 до 218 процентов годовых.

Причем минимальный размер вклада был вполне доступным: 10 тысяч рублей. Действовала пирамида до 2015 года, пока ей не заинтересовались правоохранительные органы. В 2020 году пять организаторов пирамиды, включая Еникеева, были приговорены к длительным срокам.

Другой обладатель американского паспорта — предприниматель из Приморья Сорокин Алексей Маркович, владелец одного из рынков во Владивостоке.

Согласно справке ФСИН (имеется в распоряжении RT), Сорокин был приговорён в 2015 году к 14 годам лишения свободы за серию преступлений, среди которых мошенничество в особо крупном размере, а так же организация покушения на убийство двух человек, серия поджогов.

При этом, по данным СМИ, расследование деятельности бизнесмена началось как раз с мошенничества. Сорокин пытался похитить деньги у одного из крупнейших арендаторов Первореченского рынка. Кроме того, он стал организатором похищения дорогостоящего оборудования арендатора с территории рынка.

Тимур Соловьёв из списка американских граждан ФСИН официально бизнесом не занимался. Он возглавлял с 2011 под 2013 год ОБУ «Сахалинское агентство проектов развития», которое должно было привлекать инвесторов в регион.

СМИ писали, что своё американское гражданство Соловьёв якобы ставил себе в заслугу, позиционируя себя как высокого профессионала, успевшего поработать в Нью-Йорке.

Однако карьера у него не задалась — попался на контрабанде амфетаминов из США.

Затем выяснилось, что с 14 декабря 2011 по 28 июня 2013 года Соловьёв в составе группы лиц с использованием своего служебного положения похитил деньги, перечисленные министерством инвестиций и внешних связей Сахалинской области в виде субсидий из областного бюджета в адрес возглавляемого им учреждения. В ноябре 2015 года Соловьёв был приговорён к 14 годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывает наказание в Хабаровском крае.

Ещё один американец с российским гражданством Борис Никитин, по данным ФСИН, сейчас находится в СИЗО Ростова-на-Дону. Он обвиняется в мошенничестве. Дело в отношении Никитина пока расследуется.

Наркотики, разбой и поножовщина

Истории остальных заключённых с двойным гражданством из списка ФСИН не столь яркие.

Михаил Подольский, о судьбе которого также должны беспокоиться американские дипломаты, не был крупным предпринимателем. Согласно данным следствия, он работал водителем, но в один из дней решил заняться криминальным бизнесом: у себя в гараже Подольский стал торговать наркотиками. Он, согласно материалам суда, тщательно соблюдал конспирацию — продавал амфетамины только тем, людям, которых знал в лицо. Однако в итоге его всё рано задержали.

В 2019 году Истринский суд Московской области приговорил его к восьми годам лишения свободы. Сейчас Подольский отбывает наказание в Липецкой области.

Ещё один фигурант списка семнадцати Иван Куренной тоже отбывает наказание по наркотической статье. Согласно материалам суда, в 2019 году он приобрёл 5 грамм гашиша и был пойман оперативниками. С учётом деятельного раскаяния Протвинский районный суд Московской области приговорил его к четырём годам лишения свободы. Сейчас Куренной отбывает наказание в Брянской области.

Камо Арустамян за убийство, угрозу убийством и причинение тяжких телесных повреждений был приговорён в 2018 году к восьми годам лишения свободы. Отбывает наказание в Тамбовской области.

Житель Москвы с американским гражданством Энтони Шубаев сейчас находится в СИЗО по подозрению в разбое.

Гражданин Армении и США Арам Торосянц отбывает шестилетний срок во Владимирской области за покушение на убийство. Как, следует из материалов его уголовного дела, в 2017 году Торосянц отдыхал в баре, когда незнакомый мужчина то ли задел его плечом, то ли что-то сказал.

В ответ Торосянц достал нож и нанёс несколько ударов. После чего попытался скрыться из заведения, но был задержан охранниками и полицейскими.

Взятка, порнография, педофилия

Стоит отметить, что остальные пять американцев, попавшие в тюрьму, словно специально ехали в Россию за приключениями. По крайней мере, такое впечатление складывается, когда начинаешь знакомиться с материалами их дел и биографиями.

Согласно справке ФСИН, в Челябинском СИЗО сейчас находится Айра Дэвида Лэнг. По данным СМИ, Лэнг приехал в Челябинск в начале 2000-х в качестве бизнес-тренера, но потом переквалифицировался в порнорежиссёра.

Порнофильмы Лэнг отравлял в США на дисках через службу экспресс-доставки, гонорар получал на счет в одном из челябинских банков. С 2014 года в качестве канала передачи порнороликов он стал использовать интернет.

В 2015 году его порностудию вычислили полицейские. Лэнга арестовали. По данным СМИ, он подозревался в том числе и в педофилии.

Следствие и судебные разбирательства длились почти три года. В 2018 году Лэнг был приговорён к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Сейчас американец находится в СИЗО.

Другой узник российских тюрем, студент из Техаса Тревор Рид сейчас находится, по данным ФСИН, в столичном СИЗО №5. Он был приговорён к девяти годам лишения свободы по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья».

По версии следствия, в ночь 15 на 16 августа 2019 года Тревор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейских, которые его везли в отделение полиции.

Ещё один фигурант списка известен в российском бизнес-сообществе: председатель совета директоров ГК «Медполимепром» Евгений Спектор. Он уже больше года находится в СИЗО.

Следственные органы подозревают его в посредничестве при передаче взятки в размере 4 млн рублей бывшей помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, которая также арестована.

В отношении Спектора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере).

Примечательно, что взятка, по данным следствия, давалась не деньгами, а поездками на новогодние каникулы в Таиланд и на майские праздники в Доминикану.

В Краснодарском крае в ПФРСИ (помещение функционирующее в режиме следственного изолятора при исправительных колониях и тюрьмах) при ИК-9 сидит Брайн Джеффри Эмиг.

Согласно материалам суда, в феврале 2019 года он, находясь в городе Ейске, заказал через интернет партию кокаина весом 3 гр. На почте при получении международного письма его задержали, а затем отпущен под подписку о невыезде, после чего попытался уехать в Турцию через Белоруссию, но был снова задержан в аэропорту Минска. В 2020 году суд приговорил его к четырём годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

В той же краснодарской ИК-9 за попытку изнасилования отбывает наказание американец Ильгиз Роулс. В ходе судебного разбирательства у молодого человека нашлись какие-то смягчающие обстоятельства, в результате чего он был приговорён в 2020 году к двум годам лишения свободы.