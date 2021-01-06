Убийство Шеремета: украинские правоохранители едут в Европу, чтобы допросить владельца аудиозаписи Макара

Работники полиции и офиса генпрокурора уже сформировали группу и готовы в ближайшее время выехать в страну, где находится бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, обнародовавший аудиозапись, на которой якобы силовики Белоруссии обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета.Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.Отмечается, что аудиозапись, которую получила полиция, направили на фоноскопическую экспертизу.Для получения дополнительной информации о вероятных заказчиках убийства Шеремета, правоохранители планируют провести следственные действия с распорядителем звукозаписи. Поскольку он находится на территории Евросоюза, нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи.Работники полиции и офиса генпрокурора уже сформировали группу и готовы в ближайшее время выехать в страну, где находится владелец записи.Также следователи подготовили приглашение на Украину Макару для участия в следственных действиях.Сообщается, что он получит процессуальный статус свидетеля. Его обеспечат охраной.В Нацполиции подчеркнули, что информация о «белорусском следе» касается исключительно заказчиков, а не исполнителей убийства журналиста.Напомним, экс-сотрудник белорусского спецназа, активист белорусской оппозиции Игорь Макар передал на Украину и в Брюссель «улики»: аудиозапись за 2012 год из кабинета тогдашнего главы ведомства Вадима Зайцева и отчёт слежки за журналистом Шереметом, погибшим во время взрыва автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве.