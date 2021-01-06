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Убийство Шеремета: украинские правоохранители едут в Европу, чтобы допросить владельца аудиозаписи Макара

06 января 2021, 18:30  •  30 • Украина

Работники полиции и офиса генпрокурора уже сформировали группу и готовы в ближайшее время выехать в страну, где находится бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, обнародовавший аудиозапись, на которой якобы силовики Белоруссии обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что аудиозапись, которую получила полиция, направили на фоноскопическую экспертизу.

Для получения дополнительной информации о вероятных заказчиках убийства Шеремета, правоохранители планируют провести следственные действия с распорядителем звукозаписи. Поскольку он находится на территории Евросоюза, нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи.

Работники полиции и офиса генпрокурора уже сформировали группу и готовы в ближайшее время выехать в страну, где находится владелец записи.

Также следователи подготовили приглашение на Украину Макару для участия в следственных действиях.

Сообщается, что он получит процессуальный статус свидетеля. Его обеспечат охраной.

В Нацполиции подчеркнули, что информация о «белорусском следе» касается исключительно заказчиков, а не исполнителей убийства журналиста.

Напомним, экс-сотрудник белорусского спецназа, активист белорусской оппозиции Игорь Макар передал на Украину и в Брюссель «улики»: аудиозапись за 2012 год из кабинета тогдашнего главы ведомства Вадима Зайцева и отчёт слежки за журналистом Шереметом, погибшим во время взрыва автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве.

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