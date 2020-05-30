Убийство Шеремета: Геращенко обвинил адвокатов подозреваемых во лжи и фальсификациях

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обвинил адвокатов подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета во лжи и фальсификациях. Тем не менее, следствие настаивает на том, что подозреваемыми в этом резонансном деле являются именно атошники - Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.«Мы уверены, что у нас достаточно оснований считать этих трех человек подозреваемыми по делу о гибели Павла Шеремета. Поэтому нам не нужно фальсифицировать доказательства, у нас есть факты. А вот то, что адвокаты подозреваемых постоянно занимаются фальсификацией, ложью, искажают обстоятельства, пытаются сделать фейковые алиби...мы это показали несколько раз. Поэтому будет справедливый суд, состязательный суд», - рассказал Геращенко в пятницу вечером в эфире «Свободы слова Савика Шустера».«У подозреваемых было право, и они ничего не говорили на допросах. Они игнорировали и предложения пройти детектор лжи, игнорировали предложения провести следственные эксперименты. Например, пройтись тем же путем, чтобы мы могли пересмотреть еще раз. Они отказались, мы же не можем их тянуть под руки, чтобы они ходили», - добавил Геращенко.Журналист Павел Шеремет трагически погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда он выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В начале декабря прошлого года руководство полиции сообщило о том, что в убийстве Шеремета подозревают детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко, атошников Андрея Антоненко и Яну Дугарь.