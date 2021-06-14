Убийство русского солдата в Сирии: "Продолжается странное молчание"

Убийство русского солдата в Сирии ограничилось сухой констатацией от Минобороны, подтвердившей трагедию. "Продолжается странное молчание", - отмечает обозреватель телеканала Царьград, писатель Александр Цыганов.

"Продолжается странное молчание после теракта против русского военного патруля в Сирии, в ходе которого один русский миротворец погиб, а трое были ранены", - написал Цыганов.

Он отметил, что террористы обычно стремятся распространять информацию о своих "успехах", зато спецслужбы обычно как раз молчат. Осталось понять, чьи это спецслужбы - американские или турецкие.

В Минобороны отметили, что трагедия случилась во время патрулирования на территории сирийской провинции Хасаке. На мине подорвался бронеавтомобиль русского военного патруля. Один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Отомстить был мотив у ИГ*, так как в последние месяцы русские военные вместе с правительственными сирийскими войсками террористов сильно потрепали. Но происходило это в более южных провинциях Дейр-эз-Зор и Тадмор. Впрочем, террористы могли добраться до Хасаке по подконтрольной американцам территории.

Хороший мотив есть у США. 9 июня в Хасаке американцы попытались проехать на территорию, которая находится под контролем правительственных сил Сирии. Возможно, они хотели туда кого-то или что-то провезти. Русский военный патруль прижал бронеавтомобили армии США к обочине. Американцы покричали, поскандалили, но повернули обратно, скрипя зубами.

Не исключён вариант действий со стороны Турции.

"Напрямую подрывать русский патруль им тоже невыгодно", - считает Цыганов.

Он предположил, что турецкие спецслужбы могли подложить мину для русских, чтобы отвлечь их внимание. Но это маловероятно, потому что туркам пробраться по этой территории достаточно сложно.

"Поэтому логично возникает убеждение, что на сей раз подрыв русских миротворцев был именно заказным. И заказ поступил от иностранных спецслужб. Или ими же был исполнен. А спецслужбами какой страны…" - написал обозреватель Царьграда.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.