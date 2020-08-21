Убийство русского генерала в Сирии: Баранец высказался о предательстве и "жирных нефтяных полях"

Два русских генерала погибли в Сирии при различных обстоятельствах, но предательство не исключается ни с одной, ни с другой стороны, считает военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

"Вы знаете, что тот генерал погиб от подрыва мины на командном пункте. Ещё даже неизвестно, прилетела она или была заложена прямо на командном пункте, поскольку сирийские спецслужбы открыто в ходе расследования сказали, что это было предательство. Для восточных армий предательство, в кавычках, скажем, нормальное явление. В этом же случае, который мы сегодня имеем с генерал-майором Гладких, здесь нужно понимать некоторые вещи, которые привели к смерти этого военачальника", - отметил Баранец.

По словам эксперта, на данный момент существует две версии. Так, чем больше гуманитарных грузов доставляет российская армия в страдающий от безводия, бесхлебья регион, тем больше это злит боевиков, отмечает Баранец.

"Народ видит, что русский солдат пришёл с хлебом, а не с автоматом. Таким образом, гуманитарная помощь становится очень мощным, эффективным пропагандистским материалом, который выбивает почву из-под игиловцев (ИГИЛ - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). И они невероятно злобно на это реагируют. Потому первая версия: подрыв колонны - это своего рода месседж нам, российским офицерам и солдатам, что террористы недовольны таким поворотом дела, и это вполне объяснимо. Это логика, которая вписывается в психологию игиловцев. Это одна версия", - рассказал Баранец.

Вторая версия связана с совершенно другими обстоятельствами, и тут надо обратить внимание на то, что в районе, где был убит генерал Гладких, очень много "жирных нефтяных полей".

"Эти нефтяные поля контролируют американцы. Они, как цепные псы, за несколько десятков километров убивают и подрывают всех, кто движется в направлении этих полей, которые они контролируют и на которых выкачивают нефть. Это бизнес. Трамп бы, наверное, уже давно американцев оттуда убрал, если бы там не было какой-то нефтяной выгоды. Потому здесь мы уже нащупываем другую версию - это дело рук американских диверсантов, которым наверняка помогали сирийские предатели", - предположил Баранец.

Он объяснил, откуда взялась мысль про сирийских предателей. В колонне из полутора десятков закрытых машин надо знать наверняка, в каком из автомобилей сидел генерал Гладких.

"Это чрезвычайно сложная задача. Но тем не менее из 15 машин почему-то мина направленного действия взорвалась именно тогда, когда напротив неё проезжал генерал Гладких. Это профессиональная работа. Это значит, имеет место знание точки нахождения объекта атаки. Он мог бы ехать в любой из машин, но они знали точно. И, естественно, кто-то видел, в какую именно машину садился перед отходом колонны генерал Гладких", - пояснил Баранец.