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Убийство ребёнка в Донбассе вывело военкора из себя: "Просто прострелило от мысли..."
04 апреля 2021, 05:30 • 17 • Политика
В Донецке под обстрелом беспилотника ВСУ погиб ребёнок. "Просто прострелило от мысли, что погибший сегодня в Донбассе ребёнок родился во время войны и умер по-военному", - прокомментировал гибель малыша Александр Коц.
Военкор Александр Коц не сдержал эмоций, комментируя гибель ребёнка после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе в субботу, 3 апреля, на окраине Донецка.
Сообщается, что украинский дрон сбросил на пятилетнего малыша самодельное взрывное устройство. Ребёнок погиб на месте. Также ранения получила находившаяся рядом с ним женщина.
- прокомментировал случившееся военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.
Напомним, трагедия вызвала широкий резонанс как в Донбассе, так и в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от ОБСЕ и ПАСЕ изгнать после такого Украину из Совета Европы.
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