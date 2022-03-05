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Убийство переговорщика в Киеве - что происходит? Баширов сделал намёк

05 марта 2022, 17:25  •  367 • В мире
В центре Киева при задержании был убит один из представителей Украины на переговорах Денис Киреев.
На Украине при задержании был убит Денис Киреев. Как выяснили журналисты, он был одним из делегатов, участвовавших в первом раунде переговоров между Украиной и Россией в Гомельской области.
Сообщалось, что СБУ заподозрила Киреева в госизмене. Подтверждения этим сведениям пока нет.
В Сети было обнародовано фото тела погибшего. На снимке видно, что переговорщика расстреляли. По словам политика и блогера Анатолия Шария, Киреев был убит у здания Печёрского суда.
Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале "Политджойстик/Politjoystic" напомнил о том, кем работал Киреев и какое отношение он имеет к высшему руководству Украины. По мнению эксперта, убийство в Киеве дает определенный намек в политическом раскладе сил.
"Это убитый Денис Киреев. Во времена президента Украины Януковича он работал в Укрэксимбанке и Ощадбанке. 1977 г.р., женат, три ребенка. Появляются первые намеки на Януковича и его возможный возврат в Киев", - полагает Баширов.

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