Убийство ополченца в Мариуполе: послание всему Донбассу • 207 • Аналитика Расстрел в подъезде

16 сентября на ул. Воинов-освободителей в Левобережном районе Мариуполя семью выстрелом в упор на пороге собственной квартиры был убит Роман Джумаев — бывший ополченец, участвовавший в рядах «Пятнашки» в освобождении донецкого аэропорта и Дебальцева. Злоумышленник позвонил в дверь, а когда Джумаев открыл ему, произвел семь выстрелов в упор и скрылся. Якобы ведется следствие.









Убийство широко обсуждается в СМИ и социальных сетях Украины и ЛДНР. Украинцы традиционно радуются убийству «боевика», на Донбассе скорбят по бывшему соратнику и обсуждают непримиримость Украины. Расправа над Романом Джумаевым недвусмысленно намекает, что, сколько бы ни братались ряженые в московских телестудиях, градус ненависти давно достиг той степени, когда взаимное прощение уже невозможно.



Странная история

История Романа Джумаева изобилует странностями. Летом 2014 года парень бросил работу в Киеве и поехал воевать на Донбасс, где поучаствовал в серьезных заварушках. Летом 2015 года, как и многие, ушел из ополчения и отправился в Белоруссию, где в тот момент находилась его мать (об этом позже он рассказал в интервью изданию «Радио Свобода»).



Дальше начинается какая-то непонятная чехарда: 18 сентября 2017 года Джумаев пытается пересечь линию разграничения между ДНР и оккупированной частью Донбасса – якобы для того, чтобы посетить родственников. Его задерживают, но уже 3 мая отпускают под домашний арест. Учитывая, что Роману Джумаеву инкриминировали ст. 253. ч. 1 (создание террористической организации), вероятность домашнего ареста для него была практически равна нулю.



Однако же его не только отпустили, но и позволили спокойно заниматься бизнесом. В декабре 2018 года Джумаева задержали за нападение на полицейского. Конфликт произошел во время демонтажа торговой точки, которая функционировала незаконно. Экс-ополченец, находящийся под домашним арестом, оказался столь беспечен, что открыл незаконный бизнес да еще и противодействовал полиции, которая пыталась закрыть ларек.



Джумаева снова «закрывают», но, как это ни странно, уже в конце марта 2019 года суд принимает решение вновь выпустить его из СИЗО. До момента нападения Роман Джумаев остается дома, где он, как выяснилось, ожидал обмена военнопленными.



Недоговороспособные…

Пленных ополченцев украинские спецслужбы выпускают под домашний арест только в тех случаях, когда подозреваемый не только активно сотрудничает со следствием и дает показания, но и предоставляет силовикам особо ценную информацию. В случае с Джумаевым информация, судя по всему, носила столь ценный характер, что его не только выпустили под домашний арест в первый раз, но и отпустили снова, после того как он подрался с полицией. Сложно даже представить, что это могли быть за свидетельства. Вполне вероятно, опять же, что человека, располагающего столь ценной информацией, должны были хотя бы номинально охранять.



Убийство Романа Джумаева в очередной раз подтверждает, что договоренности с украинской стороной не стоят и выеденного яйца. В прошлом уже не раз случалось, когда люди, по тем или иным причинам решившие изменить Новороссии, пытались договориться с украинскими спецслужбами или воспользоваться программой «Возвращайся домой». Даже если им удавалось сохранить свободу, все они оказывались на таком крючке, что наверняка трижды пожалели о своем выборе. Многие же сели или попросту пропали без вести.



Пример Джумаева показывает, что даже при наличии тех или иных договоренностей с СБУ надеяться на благополучный исход нелепо – рано или поздно украинцы обязательно изменят своему слову. Скорее всего, сфабрикуют новое обвинение и посадят (найти оружие или взрывчатку при обыске не такая уж проблема). Или же, как вариант, натравят на «отработанного» человека, который больше не может рассказать ничего интересного, ручных националистов, которые выполнят грязную работу. В любом случае, конец у истории будет печальный.



Тот факт, что Джумаева убили сейчас, а не сразу после очередного освобождения, наводит на мысль о том, что это послание республикам. Истолковать его несложно: никакого примирения не будет. Впрочем, на Донбассе в возможность примирения с Украиной верят единицы — как правило, представители творческой интеллигенции или те, кто покинул ЛДНР весной 2014 и вернулся после окончания активных боевых действий. Хочется верить, что смысл этого послания будет истолкован правильно и в России. 16 сентября на ул. Воинов-освободителей в Левобережном районе Мариуполя семью выстрелом в упор на пороге собственной квартиры был убит Роман Джумаев — бывший ополченец, участвовавший в рядах «Пятнашки» в освобождении донецкого аэропорта и Дебальцева. Злоумышленник позвонил в дверь, а когда Джумаев открыл ему, произвел семь выстрелов в упор и скрылся. Якобы ведется следствие.Убийство широко обсуждается в СМИ и социальных сетях Украины и ЛДНР. Украинцы традиционно радуются убийству «боевика», на Донбассе скорбят по бывшему соратнику и обсуждают непримиримость Украины. Расправа над Романом Джумаевым недвусмысленно намекает, что, сколько бы ни братались ряженые в московских телестудиях, градус ненависти давно достиг той степени, когда взаимное прощение уже невозможно.История Романа Джумаева изобилует странностями. Летом 2014 года парень бросил работу в Киеве и поехал воевать на Донбасс, где поучаствовал в серьезных заварушках. Летом 2015 года, как и многие, ушел из ополчения и отправился в Белоруссию, где в тот момент находилась его мать (об этом позже он рассказал в интервью изданию «Радио Свобода»).Дальше начинается какая-то непонятная чехарда: 18 сентября 2017 года Джумаев пытается пересечь линию разграничения между ДНР и оккупированной частью Донбасса – якобы для того, чтобы посетить родственников. Его задерживают, но уже 3 мая отпускают под домашний арест. Учитывая, что Роману Джумаеву инкриминировали ст. 253. ч. 1 (создание террористической организации), вероятность домашнего ареста для него была практически равна нулю.Однако же его не только отпустили, но и позволили спокойно заниматься бизнесом. В декабре 2018 года Джумаева задержали за нападение на полицейского. Конфликт произошел во время демонтажа торговой точки, которая функционировала незаконно. Экс-ополченец, находящийся под домашним арестом, оказался столь беспечен, что открыл незаконный бизнес да еще и противодействовал полиции, которая пыталась закрыть ларек.Джумаева снова «закрывают», но, как это ни странно, уже в конце марта 2019 года суд принимает решение вновь выпустить его из СИЗО. До момента нападения Роман Джумаев остается дома, где он, как выяснилось, ожидал обмена военнопленными.Пленных ополченцев украинские спецслужбы выпускают под домашний арест только в тех случаях, когда подозреваемый не только активно сотрудничает со следствием и дает показания, но и предоставляет силовикам особо ценную информацию. В случае с Джумаевым информация, судя по всему, носила столь ценный характер, что его не только выпустили под домашний арест в первый раз, но и отпустили снова, после того как он подрался с полицией. Сложно даже представить, что это могли быть за свидетельства. Вполне вероятно, опять же, что человека, располагающего столь ценной информацией, должны были хотя бы номинально охранять.Убийство Романа Джумаева в очередной раз подтверждает, что договоренности с украинской стороной не стоят и выеденного яйца. В прошлом уже не раз случалось, когда люди, по тем или иным причинам решившие изменить Новороссии, пытались договориться с украинскими спецслужбами или воспользоваться программой «Возвращайся домой». Даже если им удавалось сохранить свободу, все они оказывались на таком крючке, что наверняка трижды пожалели о своем выборе. Многие же сели или попросту пропали без вести.Пример Джумаева показывает, что даже при наличии тех или иных договоренностей с СБУ надеяться на благополучный исход нелепо – рано или поздно украинцы обязательно изменят своему слову. Скорее всего, сфабрикуют новое обвинение и посадят (найти оружие или взрывчатку при обыске не такая уж проблема). Или же, как вариант, натравят на «отработанного» человека, который больше не может рассказать ничего интересного, ручных националистов, которые выполнят грязную работу. В любом случае, конец у истории будет печальный.Тот факт, что Джумаева убили сейчас, а не сразу после очередного освобождения, наводит на мысль о том, что это послание республикам. Истолковать его несложно: никакого примирения не будет. Впрочем, на Донбассе в возможность примирения с Украиной верят единицы — как правило, представители творческой интеллигенции или те, кто покинул ЛДНР весной 2014 и вернулся после окончания активных боевых действий. Хочется верить, что смысл этого послания будет истолкован правильно и в России. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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