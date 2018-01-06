Убийство Ноздровской в Киеве – новая Врадиевка?

В первый день нового, 2018 года жителей Украины поразила новость: под Киевом в водоёме найдено тело пропавшей накануне правозащитницы Ирины Ноздровской. 38-летняя женщина исчезла 29 декабря. Жители села Демидов Вышгородского района Киевской области, где жила Ирина, искали её по всему селу и в окрестностях, где много заброшенных садов и закрытых ферм. И только 1 января один из местных позвонил в полицию и сообщил о теле в реке. Раны не оставляли сомнения в убийстве.

Преступление вызвало большой резонанс, поскольку до своей гибели Ирина долго добивалась осуждения водителя, насмерть сбившего её сестру. Сестра убитой – Светлана Сапатинская – погибла в сентябре 2015 года, её сбил Дмитрий Россошанский, племянник бывшего председателя Вышгородского райсуда. У Светланы остался 4-летний сын.

Добиться осуждения родственника судьи было непросто, но в июне 2017 года суд приговорил Дмитрия Россошанского к семи годам лишения свободы. После чего Ноздровская подала апелляцию с требованием дать убийце не семь, а восемь лет.

27 декабря 2017 года в Апелляционном суде Киевской области состоялось судебное заседание, в результате которого дело отправили в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. А через два дня Ирина пропала.

Убийство мгновенно приобрело статус политического. Трагедией обеспокоилось посольство США, до того закрывавшее глаза на любые беззакония в нэзалэжной. На преступление отреагировал и британский финансист Уильям Браудер (известный по «делу Магнитского»): он вдруг пригрозил украинским властям санкциями, если убийцу Ирины Ноздровской не найдут.

В полиции уже заявили, что версия об убийстве за профессиональную деятельность – основная. Ирина занималась и политикой, и недвижимостью, и земельными вопросами, и выборами. В последнее время она работала юристом у Ивана Лозового, известного общественного деятеля и члена партии «Рух новых сил» Саакашвили. Ранее она работала с политиками, занималась антикоррупционными расследованиями по проведению тендеров госзаказов. Не так давно разоблачила хищение чиновниками 300 тысяч гривен при ремонте школы в соседнем селе.

«Конечно, я не могу утверждать, что из-за этого её и убили. Но сейчас у нас в стране находится «в зоне риска» любой честный человек, который пытается бороться с беззаконием власти. Насколько я знаю, в Вышгородском районе Ирину Ноздровскую за её принципиальность и юридическую грамотность ненавидели все чиновники и плотно связанная с ними мафия», – рассказывает адвокат Андрей Мамалыга.

Убийство Ноздровской всколыхнуло киевлян, несмотря на новогодние праздники, когда общественная жизнь замирает. Уже 2 января у здания Национальной полиции в Киеве собрался митинг, участники которого требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и руководителя полиции Киевской области Дмитрия Ценова. Полицейских сразу же обвинили «в затягивании дела». Ценову пришлось принять условия митингующих и согласиться на создание группы из десяти активистов, которые будут осуществлять контроль за расследованием убийства.

В полиции же, хотя и заявляют официально, что главной является версия о причастности к убийству Дмитрия Россошанского, не под запись дают понять, что версия эта сомнительна и настоящих подозреваемых нет. Высшая украинская власть не спешит с заявлениями, вероятно, не желая прерывать свой новогодний отдых. Лишь Павел Климкин, украинский министр иностранных дел, сделал заявление, причём из серии «лучше промолчать и сойти за умного». Климкин почему-то связал убийство правозащитницы с домашним насилием.

Не известно, найдут ли настоящего убийцу, но ситуацию на Украине планомерно раскачивают. Об убийстве адвоката, не очень известного в Киеве и уж совсем неизвестного за пределами Украины, пишут все СМИ, об этом говорят в иностранных посольствах, а общественность устраивает митинги с обвинениями в затягивании дела, что само по себе выглядит необычно. Особенно, если учесть, что с 2014 года на Украине убивали более известных людей и такой реакции не было, а расследование большинства этих убийств так и не сдвинулось с мёртвой точки.

Политтехнолог Дмитрий Раимов пишет в Facebook: «Сама система инертна и двигается, только когда дают в ухо. Если дело не расследуют и не найдут реальных виновных, это дело станет новой Врадиевкой для Авакова. И уже сейчас могу сказать – против него включились. Неполноценное расследование, саботаж – сильный аргумент для отставки. Сейчас министр ещё не отменил свой отпуск в Италии. А пора бы».

Евромайдану предшествовали события 2013 года в населённом пункте Врадиевка Николаевской области, когда люди выступили против милицейского произвола после того, как двое офицеров милиции и таксист жестоко избили и изнасиловали молодую женщину. Со временем стало понятно, что стихийный бунт – часть сценария по подрыву доверия к правоохранителям. Преступление, взбудоражившее людей, было использовано для организации похода («Врадиевской ходы») на Киев и митингов по всей стране против «оборотней в погонах». Справедливо возмущённая общественность сначала штурмовала отделение милиции в самой Врадиевке, затем выяснилось, что преступников покрывает начальство и медики – и люди отправились в столицу. Несмотря на то, что бывший министр внутренних дел отстранил от должностей руководителей Врадиевского районного отдела милиции и главу управления МВД Николаевской области, а президент Украины Виктор Янукович взял дело под личный контроль, уже через 10 дней после событий во Врадиевке состоялась «хода» в Киев. Народ требовал не только наказания виновных, но и отставки министра. После десятидневных протестов в Киеве попытка обустроить палаточный городок на майдане Независимости была пресечена властью – протестующих разогнал «Беркут». Но волнения длились до августа 2013 года, а затем было объявлено, что с октября начнётся бессрочная акция – уже за отставку президента. В вихре протестов информация о начале судебного процесса над врадиевскими преступниками затерялась, а когда им был вынесен приговор («оборотни в погонах» были осуждены на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и оплатой лечения жертвы преступления) уже потихоньку разворачивался Евромайдан. Организатором «Врадиевской ходы», как оказалось, был гражданин США, мормон Василий Любарец, который ещё в 90-х уехал в США «не за колбасой, а за свободой». А в 10-х нового столетия привёз эту «свободу» на Украину.

Январский митинг 2018 года в Киеве очень похож на врадиевский пролог к государственному перевороту.

Первые требования уже выдвинуты, полиция уже получила первые обвинения. Оперативно подключились к событиям американцы. Осталось понять, что предполагает нынешний сценарий: жестокое убийство Ирины Ноздровской – это «врадиевка» с целью устранения с политического поля Украины одного Арсена Авакова или всей верхушки во главе с Петром Порошенко?