Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Не спрячутся даже новейшие самолёты»: как Россия совершенствует радиолокационну...
Внешнеполитические ориентиры Польши и Венгрии совпадают не во всём
Путин встретил Рождество в Петербурге - в храме, где крестили его отца
Украина: от расколотого государства к разорванному
Главная / Украина

Убийство Ноздровской в Киеве – новая Врадиевка?

06 января 2018, 20:24  •  406 • Украина
В первый день нового, 2018 года жителей Украины поразила новость: под Киевом в водоёме найдено тело пропавшей накануне правозащитницы Ирины Ноздровской. 38-летняя женщина исчезла 29 декабря. Жители села Демидов Вышгородского района Киевской области, где жила Ирина, искали её по всему селу и в окрестностях, где много заброшенных садов и закрытых ферм. И только 1 января один из местных позвонил в полицию и сообщил о теле в реке. Раны не оставляли сомнения в убийстве.
Преступление вызвало большой резонанс, поскольку до своей гибели Ирина долго добивалась осуждения водителя, насмерть сбившего её сестру. Сестра убитой – Светлана Сапатинская – погибла в сентябре 2015 года, её сбил Дмитрий Россошанский, племянник бывшего председателя Вышгородского райсуда. У Светланы остался 4-летний сын.
Добиться осуждения родственника судьи было непросто, но в июне 2017 года суд приговорил Дмитрия Россошанского к семи годам лишения свободы. После чего Ноздровская подала апелляцию с требованием дать убийце не семь, а восемь лет.
27 декабря 2017 года в Апелляционном суде Киевской области состоялось судебное заседание, в результате которого дело отправили в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. А через два дня Ирина пропала.
Убийство мгновенно приобрело статус политического. Трагедией обеспокоилось посольство США, до того закрывавшее глаза на любые беззакония в нэзалэжной. На преступление отреагировал и британский финансист Уильям Браудер (известный по «делу Магнитского»): он вдруг пригрозил украинским властям санкциями, если убийцу Ирины Ноздровской не найдут.
В полиции уже заявили, что версия об убийстве за профессиональную деятельность – основная. Ирина занималась и политикой, и недвижимостью, и земельными вопросами, и выборами. В последнее время она работала юристом у Ивана Лозового, известного общественного деятеля и члена партии «Рух новых сил» Саакашвили. Ранее она работала с политиками, занималась антикоррупционными расследованиями по проведению тендеров госзаказов. Не так давно разоблачила хищение чиновниками 300 тысяч гривен при ремонте школы в соседнем селе.
«Конечно, я не могу утверждать, что из-за этого её и убили. Но сейчас у нас в стране находится «в зоне риска» любой честный человек, который пытается бороться с беззаконием власти. Насколько я знаю, в Вышгородском районе Ирину Ноздровскую за её принципиальность и юридическую грамотность ненавидели все чиновники и плотно связанная с ними мафия», – рассказывает адвокат Андрей Мамалыга.
Убийство Ноздровской всколыхнуло киевлян, несмотря на новогодние праздники, когда общественная жизнь замирает. Уже 2 января у здания Национальной полиции в Киеве собрался митинг, участники которого требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и руководителя полиции Киевской области Дмитрия Ценова. Полицейских сразу же обвинили «в затягивании дела». Ценову пришлось принять условия митингующих и согласиться на создание группы из десяти активистов, которые будут осуществлять контроль за расследованием убийства.
В полиции же, хотя и заявляют официально, что главной является версия о причастности к убийству Дмитрия Россошанского, не под запись дают понять, что версия эта сомнительна и настоящих подозреваемых нет. Высшая украинская власть не спешит с заявлениями, вероятно, не желая прерывать свой новогодний отдых. Лишь Павел Климкин, украинский министр иностранных дел, сделал заявление, причём из серии «лучше промолчать и сойти за умного». Климкин почему-то связал убийство правозащитницы с домашним насилием.
«Приходится ожидать дольше всех»: как изменились правила въезда на Украину для россиян
Не известно, найдут ли настоящего убийцу, но ситуацию на Украине планомерно раскачивают. Об убийстве адвоката, не очень известного в Киеве и уж совсем неизвестного за пределами Украины, пишут все СМИ, об этом говорят в иностранных посольствах, а общественность устраивает митинги с обвинениями в затягивании дела, что само по себе выглядит необычно. Особенно, если учесть, что с 2014 года на Украине убивали более известных людей и такой реакции не было, а расследование большинства этих убийств так и не сдвинулось с мёртвой точки.
Политтехнолог Дмитрий Раимов пишет в Facebook: «Сама система инертна и двигается, только когда дают в ухо. Если дело не расследуют и не найдут реальных виновных, это дело станет новой Врадиевкой для Авакова. И уже сейчас могу сказать – против него включились. Неполноценное расследование, саботаж – сильный аргумент для отставки. Сейчас министр ещё не отменил свой отпуск в Италии. А пора бы».
Евромайдану предшествовали события 2013 года в населённом пункте Врадиевка Николаевской области, когда люди выступили против милицейского произвола после того, как двое офицеров милиции и таксист жестоко избили и изнасиловали молодую женщину. Со временем стало понятно, что стихийный бунт – часть сценария по подрыву доверия к правоохранителям. Преступление, взбудоражившее людей, было использовано для организации похода («Врадиевской ходы») на Киев и митингов по всей стране против «оборотней в погонах». Справедливо возмущённая общественность сначала штурмовала отделение милиции в самой Врадиевке, затем выяснилось, что преступников покрывает начальство и медики – и люди отправились в столицу. Несмотря на то, что бывший министр внутренних дел отстранил от должностей руководителей Врадиевского районного отдела милиции и главу управления МВД Николаевской области, а президент Украины Виктор Янукович взял дело под личный контроль, уже через 10 дней после событий во Врадиевке состоялась «хода» в Киев. Народ требовал не только наказания виновных, но и отставки министра. После десятидневных протестов в Киеве попытка обустроить палаточный городок на майдане Независимости была пресечена властью – протестующих разогнал «Беркут». Но волнения длились до августа 2013 года, а затем было объявлено, что с октября начнётся бессрочная акция – уже за отставку президента. В вихре протестов информация о начале судебного процесса над врадиевскими преступниками затерялась, а когда им был вынесен приговор («оборотни в погонах» были осуждены на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и оплатой лечения жертвы преступления) уже потихоньку разворачивался Евромайдан. Организатором «Врадиевской ходы», как оказалось, был гражданин США, мормон Василий Любарец, который ещё в 90-х уехал в США «не за колбасой, а за свободой». А в 10-х нового столетия привёз эту «свободу» на Украину.
Январский митинг 2018 года в Киеве очень похож на врадиевский пролог к государственному перевороту.
Первые требования уже выдвинуты, полиция уже получила первые обвинения. Оперативно подключились к событиям американцы. Осталось понять, что предполагает нынешний сценарий: жестокое убийство Ирины Ноздровской – это «врадиевка» с целью устранения с политического поля Украины одного Арсена Авакова или всей верхушки во главе с Петром Порошенко?
Соб. корр. ФСК

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

406
Источник
Похожие новости
06 января 2018, 02:09
Тиллерсон выразил уверенность в необходимости более продуктивных отношений с РФ
06 января 2018, 03:54
Тернии реформ: сможет ли Украина выполнить требования кредиторов в 2018 году
06 января 2018, 15:09
Погранслужба Украины: почти 15,5 тыс. россиян прошли биоконтроль на границе с 1 января

05 января 2018, 21:39
100 событий 2017 года из жизни Украины
06 января 2018, 17:09
Украина и Грузия против Саакашвили: куда податься бедному апатриду?
07 января 2018, 02:54
Украина: от расколотого государства к разорванному
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 января 2018, 12:54
«Эти сообщения — фейк»: Минобороны России опровергло данные об уничтожении семи самолётов ВКС на базе Хмеймим
05 января 2018, 00:24
Минобороны РФ рассказало о мерах, которые были предприняты после обстрела базы Хмеймим
01 января 2018, 23:09
Смены режима не ожидается: к чему могут привести акции протеста в Иране
04 января 2018, 09:54
Надо меньше пить. Горилки
04 января 2018, 09:54
Завтра может быть война – 2018
04 января 2018, 09:54
Поставить на крыло. Как в 2017 г. усилилась украинская боевая авиация
04 января 2018, 16:24
Ложь о Смоленской катастрофе стоит полякам миллионы злотых
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.