Убийство как метод: Сорос берет власть в непокорных странах

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На правительства стран Восточной Европы началась мощная атака со стороны структур американского бизнесмена Джорджа Сороса.

Известно, что во многих странах началось массовое движение за изгнание его институтов и защиту суверенитета от самого одиозного и хищного глобалиста. Ответные действия хищника не заставили себя долго ждать. Объектами нападения финансового разбойника стали Словения, Словакия, Чехия и Венгрия.

Почти одновременно премьер-министры Словакии и Словении заявили, что приняли решение подать в отставку. Эксперты уверены, что это не случайно и следующей атаке подвергнут венгров. Именно там проходил крупный марш населения в поддержку премьера Виктора Орбана, чтобы показать международному сообществу, что Соросу не удастся раскачать ситуацию в этой стране.

Сорос действует как самый отпетый бандит. Для того чтобы премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку, было организовано убийство журналиста Кучака и его невесты. Также в отставку уходит вице-премьер Словакии Роберт Калиняк. Журналист Кучак занимался расследованием связей чиновников с итальянской мафией. Решению об отставке предшествовала атака оппозиционеров с обвинениями в покровительстве преступников (и с требованием провести досрочные выборы) и крупные митинги.

Под давлением Фицо вынужденно сдался и решил покинуть пост. Правая рука Джорджа Сороса Марчелло Фабиани накануне лично приезжал в Словакию. По сведениям СМИ, убитый журналист Кучак работал на «миллиардера-филантропа», а нынешний президент Словакии Андрей Киска лично посетил Сороса в сентябре 2017.

В случае Словении отставка премьер-министра Мирослава Церара связана с вердиктом Верховного суда Словении по отмене итогов референдума прошлого года. Речь идет о крупном проекте словенского правительства по финансированию железной дороги Копер - Дивача. Оппозиция также делала ставку на недовольстве профсоюзов работников бюджетного сектора в сфере образования. Повод найден.

Раскачивание политической стабильности происходит и в Венгрии. Против премьера Виктора Орбана накануне апрельских выборов организовано мощнейшее информационное и институциональное давление. Там оппозиция самых разных флангов начала поддерживать якобы «независимых» кандидатов в муниципалитетах, чтобы ослабить позиции премьера. Сопровождается это информационной поддержкой медиамагната Шимички. Любопытно также, что основанный Джорджем Соросом в 1991 году Центрально-Европейский университет, который Орбан не первый год старается закрыть, продолжает функционировать и получил аккредитацию на следующие пять лет.

Последнее время страны Восточной Европы, ставшие членами Евросоюза, стараются проводить независимую от Брюсселя политику по вопросам, связанным с обеспечением собственного суверенитета. Касается это сферы финансов, миграции, защита культурных ценностей и прочего. Во многих из них лидеры выступают за сотрудничество с Россией, по крайней мере, в экономической сфере.

Почти все восточноевропейские страны настроены на серьезную борьбу с просоросовскими группами. Чехия обвинила миллиардера во вмешательстве во внутренние дела страны, Польша — в попытке разрушить национальную идентичность, Македония — в провоцировании этнического конфликта. Сороса пытаются выдавить из Восточной Европы и он, несомненно, будет наносить ответные удары. Битва между сторонниками глобализма и суверенитета будет продолжаться.

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