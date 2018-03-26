Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Столько дыма, мы падаем": В Вашингтоне пассажирский лайнер совершил э...
МО РФ: британцы пытались спасти Скрипалей обычным антидотом, который не подейств...
Террористы, уходя из Восточной Гуты, расстреляли западных военных советников
Ответные меры флота и ВКС России заставили США изменить вектор удара по Сирии
Главная / Аналитика

Убийство как метод: Сорос берет власть в непокорных странах

26 марта 2018, 12:39  •  158 • Аналитика

На правительства стран Восточной Европы началась мощная атака со стороны структур американского бизнесмена Джорджа Сороса.

Известно, что во многих странах началось массовое движение за изгнание его институтов и защиту суверенитета от самого одиозного и хищного глобалиста. Ответные действия хищника не заставили себя долго ждать. Объектами нападения финансового разбойника стали Словения, Словакия, Чехия и Венгрия.

Почти одновременно премьер-министры Словакии и Словении заявили, что приняли решение подать в отставку. Эксперты уверены, что это не случайно и следующей атаке подвергнут венгров. Именно там проходил крупный марш населения в поддержку премьера Виктора Орбана, чтобы показать международному сообществу, что Соросу не удастся раскачать ситуацию в этой стране.

Сорос действует как самый отпетый бандит. Для того чтобы премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку, было организовано убийство журналиста Кучака и его невесты. Также в отставку уходит вице-премьер Словакии Роберт Калиняк. Журналист Кучак занимался расследованием связей чиновников с итальянской мафией. Решению об отставке предшествовала атака оппозиционеров с обвинениями в покровительстве преступников (и с требованием провести досрочные выборы) и крупные митинги.

Под давлением Фицо вынужденно сдался и решил покинуть пост. Правая рука Джорджа Сороса Марчелло Фабиани накануне лично приезжал в Словакию. По сведениям СМИ, убитый журналист Кучак работал на «миллиардера-филантропа», а нынешний президент Словакии Андрей Киска лично посетил Сороса в сентябре 2017.

В случае Словении отставка премьер-министра Мирослава Церара связана с вердиктом Верховного суда Словении по отмене итогов референдума прошлого года. Речь идет о крупном проекте словенского правительства по финансированию железной дороги Копер - Дивача. Оппозиция также делала ставку на недовольстве профсоюзов работников бюджетного сектора в сфере образования. Повод найден.

Раскачивание политической стабильности  происходит и в Венгрии. Против премьера Виктора Орбана накануне апрельских выборов организовано мощнейшее информационное и институциональное давление. Там оппозиция самых разных флангов начала поддерживать якобы «независимых» кандидатов в муниципалитетах, чтобы ослабить позиции премьера. Сопровождается это информационной поддержкой медиамагната Шимички. Любопытно также, что основанный Джорджем Соросом в 1991 году Центрально-Европейский университет, который Орбан не первый год старается закрыть, продолжает функционировать и получил аккредитацию на следующие пять лет.

Последнее время страны Восточной Европы, ставшие членами Евросоюза, стараются проводить независимую от Брюсселя политику по вопросам, связанным с обеспечением собственного суверенитета. Касается это сферы финансов, миграции, защита культурных ценностей и прочего. Во многих из них лидеры выступают за сотрудничество с Россией, по крайней мере, в экономической сфере.

Почти все восточноевропейские страны настроены на серьезную борьбу с просоросовскими группами. Чехия обвинила миллиардера во вмешательстве во внутренние дела страны, Польша — в попытке разрушить национальную идентичность, Македония — в провоцировании этнического конфликта. Сороса пытаются выдавить из Восточной Европы и он, несомненно, будет наносить ответные удары. Битва между сторонниками глобализма и суверенитета будет продолжаться.

Источник

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

158
Источник
Похожие новости
25 марта 2018, 23:24
Евросоюзу стало не до «брекзита»
26 марта 2018, 09:55
Записки Колорадского Таракана. Они не голосуют, они крышу руками держат!
26 марта 2018, 12:39
Убийство как метод: Сорос берет власть в непокорных странах

Загрузка...
26 марта 2018, 09:55
Почему Грудинин сбрил усы, или Как нас бреет идеологический враг
26 марта 2018, 09:54
Террор и борьба с ним. Как это делается в Хамастане
26 марта 2018, 09:54
Виноваты всегда русские
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
26 марта 2018, 01:24
МО РФ: британцы пытались спасти Скрипалей обычным антидотом, который не подействовал
26 марта 2018, 03:09
«Дышать уже было нечем»: не менее 37 человек погибли и около 60 пропали без вести пос...
26 марта 2018, 00:09
Что общего между Борисом Джонсоном и Евгением Чичваркиным (Руслан Осташко: анекдоты)
26 марта 2018, 09:55
Дело Скрипаля: построение перед атакой
26 марта 2018, 09:54
Ответные меры флота и ВКС России заставили США изменить вектор удара по Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 марта 2018, 23:54
Пакуют чемоданы: Экономист предрек массовый побег либералов из России
22 марта 2018, 21:24
Сатановский о деле Скрипаля: Путин приставил к виску Запада пистолет
19 марта 2018, 21:54
Очень хочу остаться: Медведев посылает Путину "невербальные" сигналы
24 марта 2018, 04:09
Версия: Буддийский монах сподвиг Яценюка вывезти золото скифов с Украины в США
20 марта 2018, 04:24
Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза ООН
24 марта 2018, 18:54
Страны Евразийского союза не поддерживают Россию в конфронтации с Британией
22 марта 2018, 08:24
Украина: цирк приехал, представление началось!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.