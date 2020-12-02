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Убийство, изменившее всё: Иран быстро приближается к производству оружейного урана
02 декабря 2020, 22:30 • 52 • Политика
В Иране Совет стражей конституции утвердил закон, который разрешает производство оружейного урана, и передаст его в правительство для реализации. Это произошло после резонансного убийства учёного-ядерщика и основателя ядерной программы Ирана.
Резонансное убийство известного физика-ядерщика в Иране только сильнее подтолкнуло власти страны к созданию оружейного урана. Соответствующий закон был утверждён Советом стражей конституции.
На прошлой неделе в пригороде Тегерана в результате покушения убит ведущий физик-ядерщик страны Мохсен Фахризаде. Это уже пятое по счёту убийство учёного в Иране за последние годы. Власти страны классифицируют преступление как теракт и возлагают вину на спецслужбы Израиля. Предполагается, что таким образом Тель-Авив пытался остановить ядерную программу Тегерана.
Однако акция, кто бы за ней ни стоял, дала прямо противоположный эффект. Иран за последнюю неделю значительно продвинулся в получении оружейного урана. Вначале правительство дало разрешение на повышение уровня обогащения урана. Теперь было снято последнее ограничение.
Напомним, что всему виной односторонний выход США из "ядерной сделки". По договору Иран использовал только мирный атом и допускал международных специалистов на свои ядерные объекты. За это со страны снимались все санкции, введённые из-за её ядерной программы. Разрыв договора со стороны Вашингтона привёл к тому, что Иран также снял с себя все взятые обязательства.
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