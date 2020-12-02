Убийство, изменившее всё: Иран быстро приближается к производству оружейного урана

Резонансное убийство известного физика-ядерщика в Иране только сильнее подтолкнуло власти страны к созданию оружейного урана. Соответствующий закон был утверждён Советом стражей конституции.

На прошлой неделе в пригороде Тегерана в результате покушения убит ведущий физик-ядерщик страны Мохсен Фахризаде. Это уже пятое по счёту убийство учёного в Иране за последние годы. Власти страны классифицируют преступление как теракт и возлагают вину на спецслужбы Израиля. Предполагается, что таким образом Тель-Авив пытался остановить ядерную программу Тегерана.

Однако акция, кто бы за ней ни стоял, дала прямо противоположный эффект. Иран за последнюю неделю значительно продвинулся в получении оружейного урана. Вначале правительство дало разрешение на повышение уровня обогащения урана. Теперь было снято последнее ограничение.

"Совет стражей конституции утвердил закон, который разрешает производство оружейного урана, передаст его в правительство для реализации", - сообщает РИА "Новости".

Напомним, что всему виной односторонний выход США из "ядерной сделки". По договору Иран использовал только мирный атом и допускал международных специалистов на свои ядерные объекты. За это со страны снимались все санкции, введённые из-за её ядерной программы. Разрыв договора со стороны Вашингтона привёл к тому, что Иран также снял с себя все взятые обязательства.