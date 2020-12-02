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Убийство, изменившее всё: Иран быстро приближается к производству оружейного урана

02 декабря 2020, 22:30  •  52 • Политика
В Иране Совет стражей конституции утвердил закон, который разрешает производство оружейного урана, и передаст его в правительство для реализации. Это произошло после резонансного убийства учёного-ядерщика и основателя ядерной программы Ирана.
Резонансное убийство известного физика-ядерщика в Иране только сильнее подтолкнуло власти страны к созданию оружейного урана. Соответствующий закон был утверждён Советом стражей конституции.
На прошлой неделе в пригороде Тегерана в результате покушения убит ведущий физик-ядерщик страны Мохсен Фахризаде. Это уже пятое по счёту убийство учёного в Иране за последние годы. Власти страны классифицируют преступление как теракт и возлагают вину на спецслужбы Израиля. Предполагается, что таким образом Тель-Авив пытался остановить ядерную программу Тегерана.
Однако акция, кто бы за ней ни стоял, дала прямо противоположный эффект. Иран за последнюю неделю значительно продвинулся в получении оружейного урана. Вначале правительство дало разрешение на повышение уровня обогащения урана. Теперь было снято последнее ограничение.
"Совет стражей конституции утвердил закон, который разрешает производство оружейного урана, передаст его в правительство для реализации", - сообщает РИА "Новости".
Напомним, что всему виной односторонний выход США из "ядерной сделки". По договору Иран использовал только мирный атом и допускал международных специалистов на свои ядерные объекты. За это со страны снимались все санкции, введённые из-за её ядерной программы. Разрыв договора со стороны Вашингтона привёл к тому, что Иран также снял с себя все взятые обязательства.

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