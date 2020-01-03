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Убийство иранского генерала обнажает слабость США

03 января 2020, 17:54  •  64 • Аналитика
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали возмездие и "сокрушительный удар" после убийства главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Ирак в связи с возросшей напряженностью. Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии в связи с произошедшим, а нефть марки Brent подскочила в цене на новостях.
Эксперты констатируют очередной виток эскалации в ирано-американских отношениях, однако склоняются к тому, что инцидент не станет причиной войны между двумя странами.
Заявление Пентагона, подтверждающее нанесение ракетного удара, в результате которого был убит иранский генерал, содержит прозрачный намек на то, что послужило причиной, а вернее — поводом для проведения акции: "Сулеймани одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое имело место на этой неделе".
Самое начало года ознаменовалось акцией протеста у посольства США в Багдаде и попыткой штурма его главных ворот. Протестующие отступили после того, как их к этому призвало командование иракского шиитского ополчения. Кстати, замглавы ополчения погиб вместе с Сулеймани.
Стоит напомнить, что в начале ноябре в Ираке прошли акции протеста с выраженной антииранской повесткой. Среди прочего была совершена попытка поджога иранского консульства в городе Кербела.
Трудно избежать соблазна увязать эти события.
За последние годы Ирак стал главным "полем боя" в ирано-американском противостоянии. Тегеран активно — и весьма успешно — перехватывает у Вашингтона рычаги влияния на Багдад, чей суверенитет остается ослабленным после уничтожения политической системы Саддама Хусейна. Если предположить, что Пентагон хотя бы частично прав в своих обвинениях о причастности проиранских сил к событиям у посольства США, то это выглядит просто симметричным ответом: американцы инспирировали антииранские выступления и нападение на консульство в Кербеле — иранцы показали, что владеют данным инструментарием не хуже.
Однако убийство Сулеймани резко взвинтило политические ставки со стороны Вашингтона и расценивается как попытка подчеркнуть безусловность американского доминирования в регионе (да и в целом на планете). И действительно, несмотря на жесткость риторики иранских официальных лиц, трудно представить, что Тегеран сможет симметрично отреагировать на подобный вызов.
В последние годы наблюдается заметная активизация действий американцев против иностранцев на принципах экстерриториальности. Далеко не всегда речь идет о физическом уничтожении. Для России, например, наиболее актуальны задержания наших граждан и их передача Соединенным Штатам третьими странами по обвинению в уголовных преступлениях. Особенно часто в подобной роли фигурируют отечественные программисты.
Силовые акции — в частности, против террористов — также проводятся американцами регулярно. В октябре в результате спецоперации ими был уничтожен лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.
Но Касем Сулеймани не был террористом. Он был высокопоставленным государственным деятелем и представителем законного правительства страны — члена ООН. Данным убийством американцы демонстративно пересекли одну из красных линий международной политики. Как отметил российский МИД, "мир столкнулся с новой реальностью".
Вот только есть очень большие сомнения, что США получат желаемый эффект от убийства.
Дело в том, что в предыдущий исторический период преследование конкретных персон носило для американцев второстепенный характер и шло вслед за главным — управлением миром по своему вкусу. США вторгались, куда хотели, бомбили и разрушали целые страны, ликвидировали неудобные для них политические системы и сносили неугодных правителей. В подобных условиях преследование определенных фигур, будь то наркобароны, террористы или политические оппоненты, органично дополняло картину тотального всемогущества Вашингтона.
Однако ныне ситуация изменилась радикально. В геополитическом плане США слабеют на глазах. Они безнадежно увязли в прежних военных авантюрах (Афганистан, Ирак) и не рискуют влезать в новые, даже когда им открыто бросают вызов (как КНДР). Американцы неуклонно теряют политические позиции на Ближнем Востоке. Им на пятки наступают Россия, Турция и Иран. У Вашингтона просто нет сил бросить полноценный вызов Москве в Сирии или Тегерану в том же Ираке.
Еще совсем недавно грандиозный военный потенциал США ныне сведен к возможности провести точечную спецоперацию по ликвидации неугодной фигуры.
Однако повлечет ли убийство Сулеймани кардинальные перемены в ближневосточных раскладах? Разумеется, нет — разве только в худшую для американцев сторону, усилив противодействие им практически во всех столицах, включая Тегеран и Багдад.
Для Дональда Трампа акция по уничтожению иранского генерала предоставляет неплохие возможности для внутриамериканского пиара, что весьма актуально в свете приближающихся выборов.
Зато для остального мира произошедшее является свидетельством утраты Вашингтоном реальной силы — и необходимости в связи с этим вводить повышенные меры безопасности, поскольку ждать от американцев, не желающих расставаться со статусом сверхдержавы, соблюдения принятых в мире правил политической игры просто не приходится.

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