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Убийство граждан Донбасса за счет жителей Канады
12 декабря 2020, 10:45 • 78 • Украина
13 декабря 2020 года, исполнится ровно три года, как правительство Канады решило предоставлять Украине летальное оружие… Тогда, три года назад, пан Порошенко с таким пафосом и гордостью заявлял об этих поставках. Вероятно «гордился», что еще больше с помощью этого оружия погибнут детей и стариков Донбасса.
Но… начать наверное нужно не с этого, а с того, что задолго до 2017 года, канадцы поставляли на Украину снайперские винтовки, которые своими выстрелами погубили не одну жизнь простых мирных людей на Донбассе.
«Оттава в ответ на просьбу президента Украины Петра Порошенко безвозмездно поставит украинским вооруженным силам нелетальное военное оборудование»…ну вот вам истинное лицо Запада - нужна помощь в уничтожении собственного народа, пожалуйста - и оборудование, и одежка, и медикаменты..одним словом - воюйте…
А вообще канадские винтовки Украина заполучила задолго до официальных разрешений со стороны властей Канады. В ноябре 2017 года издание Depo наряду со многими другими украинскими СМИ сообщило о получении снайперами 17-й отдельной танковой Криворожской бригады иностранных снайперских винтовок. Производителя оружия военные называть не стали. Фото позволяют предположить, что одна из винтовок — это либо канадская C-14 Timberwolf, либо AT1-C24.
В ноябре 2017 года украинский сайт Zbroya.info обнародовал документ ООО «Ибис» на имя министра обороны Украины Степана Полторака, свидетельствующий о принятии на вооружение сил специальных операций ВСУ снайперских винтовок McMillan TAC-50 и Surgeon PSR. Первая также используется армией Канады.
А ведь каждая единица оружия из Канады, это средства канадских налогоплательщиков. И направлены эти средства не на благополучие самой Канады, а на то, что бы стимулировать вооружённый конфликт на Донбассе, т.е. убийство мирных граждан и уничтожение гражданской инфраструктуры…
Вот именно на это и в дальнейшем пойдут деньги канадских жителей…
Хотя о чем это я?
В 2018 и 2019 годах, Украина снова получила от Канады снайперские винтовки, которые продолжают стрелять и по сей день. Однако нужно и помнить, что большая часть поставок из Канады быстренько была продана украинским командованием налево…
В 2019 году, уже новый президент Украины, пан Зеленский, предпочел не отказываться от прибыльных схем Порошенко...
«Оружие Украине нужно для продолжения войны в Донбассе, на которой зарабатывает украинская политическая и военная элита, и для последующей перепродажи. А зачем отказываться от схем, которые прекрасно работали при предыдущей администрации и серьезно обогатили Порошенко», — отметил глава общественной организации «Офицеры России».
По его словам, надо понимать и тот факт, что современные и новые образцы оружия Украина не получит, зато Канада сможет подзаработать, заодно разгрузив склады от списанного вооружения.
2019 год… Зеленский встречается в с премьер-министром Канады…
«Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не с канадской стороны, а у партнёров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине» - заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
«Было сделано стратегическое решение по поводу возможности поставок оборонительного оружия и передовой военной техники», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
По словам украинского президента, канадцы готовы поставлять украинцам бронемашины. «Канада — настоящий друг Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против российской агрессии, а также помогая сохранить суверенитет и территориальную целостность», — подытожил он.
При этом, Трюдо заявил, что Канада включила Украину в список стран, которым разрешено продавать канадское оружие. По его словам, канадские компании уже инвестируют в производство боеприпасов в Украине. Трюдо также пообещал продолжить операцию Unifier по поддержке реформирования украинской армии. В рамках миссии в Украине до конца марта 2022 года дислоцированы около 200 канадских военнослужащих. А в целом с 2015 года канадские инструкторы подготовили более 12 500 украинских солдат.
«Украина.ру» проводила исследование того, что собралась Канада поставлять Украине:
Украина могла бы использовать эти броневики. Однако есть ряд проблем: стоимость их транспортировки, обслуживания, подготовки кадров, а также запчастей. Ввоз запчастей из-за океана может оказаться весьма затратным для украинской армии. Кроме того, у украинских военных есть уже опыт обращения с иностранной бронетехникой. И этот опыт печальный.
В 2014-2015 году Украина закупила партию списанных британских броневиков AT-105. Сначала их пытались использовать как боевые машины и даже передали украинским десантникам. Однако позже от этой идеи отказались. Броневики оказались низкой проходимости, а благодаря своему высокому силуэту они представляли лакомую мишень для гранатометчиков.
На тебе убоже, что нам не гоже:
Британия продала Украине 55 таких развалюх. Там они были сняты с вооружения ещё в 2008 году. Бывший министр обороны Британии Ричард Донная назвал их вообще небезопасными. И в итоге на Украине их приспособили под санитарные автомобили, которыми эвакуировали раненых с передовой.
В условиях нехватки бронетехники вследствие бедности украинской армии, а также войны, во время которой численность броневиков по понятным причинам постоянно сокращается, закупка броневиков в Канаде или даже получение их в дар — не лучший вариант. Бронемашины нужно ремонтировать, продлевать их ресурс и, главное, переучивать под них украинских военных и техников. Все это требует таких ценных ресурсов, как время и деньги.
Хотя это сегодня, как понимаю, не проблема для Украины… на оружие, что бы уничтожать Донбасс деньги они всегда найдут… А вот спасти собственное население, например вакцинировать самой на сегодня дешевой вакциной из России – денег и желания нет…
Так что ж это за страна, где жизнь человеческая ноль?
Украинцы, вы все еще верите своим властям?
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