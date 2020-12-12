Убийство граждан Донбасса за счет жителей Канады • 78 • Украина

13 декабря 2020 года, исполнится ровно три года, как правительство Канады решило предоставлять Украине летальное оружие… Тогда, три года назад, пан Порошенко с таким пафосом и гордостью заявлял об этих поставках. Вероятно «гордился», что еще больше с помощью этого оружия погибнут детей и стариков Донбасса.



Но… начать наверное нужно не с этого, а с того, что задолго до 2017 года, канадцы поставляли на Украину снайперские винтовки, которые своими выстрелами погубили не одну жизнь простых мирных людей на Донбассе.



«Оттава в ответ на просьбу президента Украины Петра Порошенко безвозмездно поставит украинским вооруженным силам нелетальное военное оборудование»…ну вот вам истинное лицо Запада - нужна помощь в уничтожении собственного народа, пожалуйста - и оборудование, и одежка, и медикаменты..одним словом - воюйте…



А вообще канадские винтовки Украина заполучила задолго до официальных разрешений со стороны властей Канады. В ноябре 2017 года издание Depo наряду со многими другими украинскими СМИ сообщило о получении снайперами 17-й отдельной танковой Криворожской бригады иностранных снайперских винтовок. Производителя оружия военные называть не стали. Фото позволяют предположить, что одна из винтовок — это либо канадская C-14 Timberwolf, либо AT1-C24.



В ноябре 2017 года украинский сайт Zbroya.info обнародовал документ ООО «Ибис» на имя министра обороны Украины Степана Полторака, свидетельствующий о принятии на вооружение сил специальных операций ВСУ снайперских винтовок McMillan TAC-50 и Surgeon PSR. Первая также используется армией Канады.



А ведь каждая единица оружия из Канады, это средства канадских налогоплательщиков. И направлены эти средства не на благополучие самой Канады, а на то, что бы стимулировать вооружённый конфликт на Донбассе, т.е. убийство мирных граждан и уничтожение гражданской инфраструктуры…



Вот именно на это и в дальнейшем пойдут деньги канадских жителей…



Хотя о чем это я?



В 2018 и 2019 годах, Украина снова получила от Канады снайперские винтовки, которые продолжают стрелять и по сей день. Однако нужно и помнить, что большая часть поставок из Канады быстренько была продана украинским командованием налево…



В 2019 году, уже новый президент Украины, пан Зеленский, предпочел не отказываться от прибыльных схем Порошенко...



«Оружие Украине нужно для продолжения войны в Донбассе, на которой зарабатывает украинская политическая и военная элита, и для последующей перепродажи. А зачем отказываться от схем, которые прекрасно работали при предыдущей администрации и серьезно обогатили Порошенко», — отметил глава общественной организации «Офицеры России».



По его словам, надо понимать и тот факт, что современные и новые образцы оружия Украина не получит, зато Канада сможет подзаработать, заодно разгрузив склады от списанного вооружения.



2019 год… Зеленский встречается в с премьер-министром Канады…



«Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не с канадской стороны, а у партнёров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине» - заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.



«Было сделано стратегическое решение по поводу возможности поставок оборонительного оружия и передовой военной техники», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.



По словам украинского президента, канадцы готовы поставлять украинцам бронемашины. «Канада — настоящий друг Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против российской агрессии, а также помогая сохранить суверенитет и территориальную целостность», — подытожил он.



При этом, Трюдо заявил, что Канада включила Украину в список стран, которым разрешено продавать канадское оружие. По его словам, канадские компании уже инвестируют в производство боеприпасов в Украине. Трюдо также пообещал продолжить операцию Unifier по поддержке реформирования украинской армии. В рамках миссии в Украине до конца марта 2022 года дислоцированы около 200 канадских военнослужащих. А в целом с 2015 года канадские инструкторы подготовили более 12 500 украинских солдат.



«Украина.ру» проводила исследование того, что собралась Канада поставлять Украине:



Украина могла бы использовать эти броневики. Однако есть ряд проблем: стоимость их транспортировки, обслуживания, подготовки кадров, а также запчастей. Ввоз запчастей из-за океана может оказаться весьма затратным для украинской армии. Кроме того, у украинских военных есть уже опыт обращения с иностранной бронетехникой. И этот опыт печальный.



В 2014-2015 году Украина закупила партию списанных британских броневиков AT-105. Сначала их пытались использовать как боевые машины и даже передали украинским десантникам. Однако позже от этой идеи отказались. Броневики оказались низкой проходимости, а благодаря своему высокому силуэту они представляли лакомую мишень для гранатометчиков.



На тебе убоже, что нам не гоже:



Британия продала Украине 55 таких развалюх. Там они были сняты с вооружения ещё в 2008 году. Бывший министр обороны Британии Ричард Донная назвал их вообще небезопасными. И в итоге на Украине их приспособили под санитарные автомобили, которыми эвакуировали раненых с передовой.



В условиях нехватки бронетехники вследствие бедности украинской армии, а также войны, во время которой численность броневиков по понятным причинам постоянно сокращается, закупка броневиков в Канаде или даже получение их в дар — не лучший вариант. Бронемашины нужно ремонтировать, продлевать их ресурс и, главное, переучивать под них украинских военных и техников. Все это требует таких ценных ресурсов, как время и деньги.



Хотя это сегодня, как понимаю, не проблема для Украины… на оружие, что бы уничтожать Донбасс деньги они всегда найдут… А вот спасти собственное население, например вакцинировать самой на сегодня дешевой вакциной из России – денег и желания нет…



Так что ж это за страна, где жизнь человеческая ноль?



Украинцы, вы все еще верите своим властям?

13 декабря 2020 года, исполнится ровно три года, как правительство Канады решило предоставлять Украине летальное оружие… Тогда, три года назад, пан Порошенко с таким пафосом и гордостью заявлял об этих поставках. Вероятно «гордился», что еще больше с помощью этого оружия погибнут детей и стариков Донбасса.Но… начать наверное нужно не с этого, а с того, что задолго до 2017 года, канадцы поставляли на Украину снайперские винтовки, которые своими выстрелами погубили не одну жизнь простых мирных людей на Донбассе.«Оттава в ответ на просьбу президента Украины Петра Порошенко безвозмездно поставит украинским вооруженным силам нелетальное военное оборудование»…ну вот вам истинное лицо Запада - нужна помощь в уничтожении собственного народа, пожалуйста - и оборудование, и одежка, и медикаменты..одним словом - воюйте…А вообще канадские винтовки Украина заполучила задолго до официальных разрешений со стороны властей Канады. В ноябре 2017 года издание Depo наряду со многими другими украинскими СМИ сообщило о получении снайперами 17-й отдельной танковой Криворожской бригады иностранных снайперских винтовок. Производителя оружия военные называть не стали. Фото позволяют предположить, что одна из винтовок — это либо канадская C-14 Timberwolf, либо AT1-C24.В ноябре 2017 года украинский сайт Zbroya.info обнародовал документ ООО «Ибис» на имя министра обороны Украины Степана Полторака, свидетельствующий о принятии на вооружение сил специальных операций ВСУ снайперских винтовок McMillan TAC-50 и Surgeon PSR. Первая также используется армией Канады.А ведь каждая единица оружия из Канады, это средства канадских налогоплательщиков. И направлены эти средства не на благополучие самой Канады, а на то, что бы стимулировать вооружённый конфликт на Донбассе, т.е. убийство мирных граждан и уничтожение гражданской инфраструктуры…Вот именно на это и в дальнейшем пойдут деньги канадских жителей…Хотя о чем это я?В 2018 и 2019 годах, Украина снова получила от Канады снайперские винтовки, которые продолжают стрелять и по сей день. Однако нужно и помнить, что большая часть поставок из Канады быстренько была продана украинским командованием налево…В 2019 году, уже новый президент Украины, пан Зеленский, предпочел не отказываться от прибыльных схем Порошенко...«Оружие Украине нужно для продолжения войны в Донбассе, на которой зарабатывает украинская политическая и военная элита, и для последующей перепродажи. А зачем отказываться от схем, которые прекрасно работали при предыдущей администрации и серьезно обогатили Порошенко», — отметил глава общественной организации «Офицеры России».По его словам, надо понимать и тот факт, что современные и новые образцы оружия Украина не получит, зато Канада сможет подзаработать, заодно разгрузив склады от списанного вооружения.2019 год… Зеленский встречается в с премьер-министром Канады…«Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не с канадской стороны, а у партнёров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине» - заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.«Было сделано стратегическое решение по поводу возможности поставок оборонительного оружия и передовой военной техники», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.По словам украинского президента, канадцы готовы поставлять украинцам бронемашины. «Канада — настоящий друг Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против российской агрессии, а также помогая сохранить суверенитет и территориальную целостность», — подытожил он.При этом, Трюдо заявил, что Канада включила Украину в список стран, которым разрешено продавать канадское оружие. По его словам, канадские компании уже инвестируют в производство боеприпасов в Украине. Трюдо также пообещал продолжить операцию Unifier по поддержке реформирования украинской армии. В рамках миссии в Украине до конца марта 2022 года дислоцированы около 200 канадских военнослужащих. А в целом с 2015 года канадские инструкторы подготовили более 12 500 украинских солдат.«Украина.ру» проводила исследование того, что собралась Канада поставлять Украине:Украина могла бы использовать эти броневики. Однако есть ряд проблем: стоимость их транспортировки, обслуживания, подготовки кадров, а также запчастей. Ввоз запчастей из-за океана может оказаться весьма затратным для украинской армии. Кроме того, у украинских военных есть уже опыт обращения с иностранной бронетехникой. И этот опыт печальный.В 2014-2015 году Украина закупила партию списанных британских броневиков AT-105. Сначала их пытались использовать как боевые машины и даже передали украинским десантникам. Однако позже от этой идеи отказались. Броневики оказались низкой проходимости, а благодаря своему высокому силуэту они представляли лакомую мишень для гранатометчиков.На тебе убоже, что нам не гоже:Британия продала Украине 55 таких развалюх. Там они были сняты с вооружения ещё в 2008 году. Бывший министр обороны Британии Ричард Донная назвал их вообще небезопасными. И в итоге на Украине их приспособили под санитарные автомобили, которыми эвакуировали раненых с передовой.В условиях нехватки бронетехники вследствие бедности украинской армии, а также войны, во время которой численность броневиков по понятным причинам постоянно сокращается, закупка броневиков в Канаде или даже получение их в дар — не лучший вариант. Бронемашины нужно ремонтировать, продлевать их ресурс и, главное, переучивать под них украинских военных и техников. Все это требует таких ценных ресурсов, как время и деньги.Хотя это сегодня, как понимаю, не проблема для Украины… на оружие, что бы уничтожать Донбасс деньги они всегда найдут… А вот спасти собственное население, например вакцинировать самой на сегодня дешевой вакциной из России – денег и желания нет…Так что ж это за страна, где жизнь человеческая ноль?Украинцы, вы все еще верите своим властям? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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