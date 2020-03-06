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Убийство Гиви - акт государственного терроризма. И Украина это признала - военкор Коц

06 марта 2020, 15:35  •  42 • Политика
Убийство командира "Сомали" Гиви было настоящим актом государственного терроризма, что Украина и признала это, заявил военкор Александр Коц.
Украина признала свершённый сотрудниками СБУ акт государственного терроризма, назвав это "удачно проведённой операцией". Об этом в своём Telegram-канале заявил военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, комментируя заявление агента СБУ об убийстве Киевом командира легендарного донбасского батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным Гиви.
"А сколько было кривляний: да это не мы, да мы такими методами не действуем", - отметил он и добавил, что среди "объяснений" Киева были также варианты о том, что это якобы сделали российские спецслужбы.
"И ведь многие верили. Даже среди вменяемых, казалось бы, людей", - отметил Коц неприятное наблюдение.
Напомним, агент Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей рассказал, кто убил ополченца ДНР Михаила Толстых с позывным "Гиви".
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
Сугерей якобы был тем, кто обеспечивал ей отход и прикрытие после выполнения спецзадания.

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