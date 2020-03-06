Убийство Гиви - акт государственного терроризма. И Украина это признала - военкор Коц

Украина признала свершённый сотрудниками СБУ акт государственного терроризма, назвав это "удачно проведённой операцией". Об этом в своём Telegram-канале заявил военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, комментируя заявление агента СБУ об убийстве Киевом командира легендарного донбасского батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным Гиви.

"А сколько было кривляний: да это не мы, да мы такими методами не действуем", - отметил он и добавил, что среди "объяснений" Киева были также варианты о том, что это якобы сделали российские спецслужбы.

"И ведь многие верили. Даже среди вменяемых, казалось бы, людей", - отметил Коц неприятное наблюдение.

Напомним, агент Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей рассказал, кто убил ополченца ДНР Михаила Толстых с позывным "Гиви".

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.

Сугерей якобы был тем, кто обеспечивал ей отход и прикрытие после выполнения спецзадания.