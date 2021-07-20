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Убийство героя Донбасса согласовывалось лично с Порошенко. Обнародовано подтверждение

20 июля 2021, 17:20  •  326 • Политика
Журналистка Юлия Витязева поделилась доказательствами того, что героя "Русской весны", защитника Донбасса Михаила Толстых (Гиви) убили после личного согласования с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Напомним, 19 июля своё 41-летие отметил бы один из легендарных донбасских командиров, герой "Русской весны" Михаил Толстых (позывной Гиви). Он погиб в начале февраля 2017 года в результате подлой диверсии украинских спецслужб.
Различные источники сообщали, что за убийством Гиви мог стоять Пётр Порошенко, на тот момент занимавший пост президента Украины. Журналистка Юлия Витязева обнародовала у себя в соцсетях доказательство того, что "убийство Гиви согласовывалось лично с Порошенко".
"В этом призналась депутат Верховной рады и особа, приближенная к телу бывшего президента Украины, Виктория Сюмар", - отметила журналистка, поместив скриншот переписки нардепа с украинским политтехнологом Петром Охотиным в его Facebook - как раз под постом о защитнике Донбасса.
Витязева заметила, что "в принципе, мало кто сомневался, чьих это рук дело", "но вот такие вот признания лишними не будут, особенно на суде над убийцами". Журналистка выразила надежду на то, что такой суд однажды всё же состоится.
Охотин же написал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о причастности Сил специальных операций (ССО) к смерти Гиви. На что Сюмар заметила, что "ССО и выше командование согласилось на эту операцию - Порошенко то есть".

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